Goldene Herbsttage am Wilden Kaiser mit Familie und HERBSTplus

Noch ge­nie­ßen wir die letz­ten Som­mer­tage, aber der Herbst rückt nä­her – und mit ihm eine der schöns­ten Zei­ten in den Ber­gen. Bis 2. No­vem­ber 2025 lädt die Re­gion Wil­der Kai­ser in Ti­rol zu den „Fa­mi­li­en­Herbst­Wo­chen” und zum „HERBST­plus” ein. Das Ver­spre­chen: Gol­dene Herbst­tage am Wil­den Kai­ser – vol­ler Na­tur, Be­we­gung, Ge­nuss und re­gio­na­ler Kul­tur.

Ein Plus an Erlebnissen – gratis für alle Gäste

Trail­run­ning am Wil­den Kai­ser (c) Ste­fan Leit­ner

Das „HERBSTplus”-Programm bie­tet zahl­rei­che Ak­ti­vi­tä­ten, die teils ver­güns­tigt oder ohne Auf­preis für die Ur­laubs­gäste buch­bar sind. So lo­cken ge­führte Dorf­rund­gänge durch die vier Orte am Wil­den Kai­ser, ein­drucks­volle Fa­ckel­wan­de­run­gen, ent­spannte Yo­ga­ein­hei­ten oder auch ein tra­di­tio­nel­ler Schuh­platt­ler-Work­shop, bei dem man ganz ne­ben­bei in die ge­lebte Kul­tur der Re­gion ein­taucht.

In den dar­auf­fol­gen­den Wo­chen er­hal­ten die Be­su­cher auch hand­werk­li­che Ein­bli­cke bei ei­ner Kaf­fee­rös­te­rei-Füh­rung, be­su­chen eine Zie­gen­farm, neh­men an Bas­tel- und Krea­tiv-Work­shops teil oder ge­nie­ßen Ti­ro­ler Mu­sik am tra­di­tio­nel­len Blas­mu­sik­abend.

Gipfelerlebnisse bis in den Spätherbst

Kai­ser­krone Weit­wan­der­weg (c) Mathäus Gart­ner

Ein Kai­ser­schmarrn-Work­shop als ku­li­na­ri­scher Glanz­punkt zeigt den Gäs­ten, wie man das ty­pi­sche Hüt­ten­ge­richt selbst zu­be­rei­tet – in­klu­sive Ver­kos­tung. Wer es lie­ber tech­nisch mag, kann ei­nen Blick hin­ter die Ku­lis­sen der Berg­bah­nen wer­fen und er­fährt, wie mo­derne Seil­bahn­tech­nik funk­tio­niert.

Auch die Berg­bah­nen Ell­mau, Schef­fau und Söll und viele Hüt­ten der Re­gion blei­ben dank „HERBST­plus” bis in den No­vem­ber hin­ein ge­öff­net. So kön­nen auch im ru­hi­ge­ren Herbst Pan­ora­ma­tou­ren, ku­li­na­ri­sche Hüt­ten­wan­de­run­gen und Aus­sichts­mo­mente be­quem er­lebt wer­den. Die klare Sicht und die an­ge­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren ma­chen den Ok­to­ber ideal für ak­tive Er­ho­lung in den Ber­gen.

Wie Familien den Sommer verlängern

Herbst in der Re­gion Wil­der Kai­ser (c) Mathäus Gart­ner

Von 20. Sep­tem­ber bis 2. No­vem­ber 2025 heißt die Re­gion zu­dem die Fa­mi­lien bei den „Fa­mi­li­en­Herbst­Wo­chen” will­kom­men. Hier er­le­ben Groß und Klein den Spät­som­mer und Herbst­an­fang in vol­len Zü­gen und ent­de­cken die ab­wechs­lungs­rei­chen Ber­g­er­leb­nis­wel­ten – vom ge­heim­nis­vol­len He­xen­was­ser in Söll über „Ellmi’s Zau­ber­welt” und der „Kai­ser­Welt” in Schef­fau bis zur Pony Alm am Ast­berg.

Im Rah­men der „Fa­mi­li­en­Herbst­Wo­chen” fah­ren Kin­der bis 15 Jahre in Be­glei­tung ei­nes Er­wach­se­nen kos­ten­los mit den Berg­bah­nen, so­fern die­ser eine Ber­g­Er­leb­nis-Card für min­des­tens drei Tage löst – ein at­trak­ti­ves An­ge­bot für Fa­mi­lien, die ge­mein­same Zeit in der Na­tur ver­brin­gen möch­ten. Er­gänzt wird das Pro­gramm durch kin­der­freund­li­che Ak­ti­vi­tä­ten wie Bau­ern­hof-Be­su­che, Na­tur-Ent­de­ckungs­tou­ren und krea­tive Mit­ma­ch­an­ge­bote.

Ell­mis Zau­ber­welt (c) Mathäus Gart­ner

Ne­ben span­nen­den Er­leb­nis­sen am Berg war­ten ent­spannte Stun­den im Tal. Im Kai­ser­bad Ell­mau ha­ben Kin­der freien Ein­tritt, wenn ein Er­wach­se­ner eine Drei-Stun­den-Karte kauft. Das be­deu­tet ge­mein­sa­mes Plant­schen im Hal­len- oder Frei­bad, Rut­schen­spaß und Spie­len im groß­zü­gi­gen Kin­der­be­reich.

Auch in der Kai­ser­bad-Klet­ter­halle pro­fi­tie­ren Fa­mi­lien, denn beim Kauf ei­ner Ta­ges­karte für ei­nen Er­wach­se­nen er­hält ein Kind die Ta­ges­karte kos­ten­los. Dar­über hin­aus lo­cken Fa­mi­lien-Klet­ter­tage, ab­wechs­lungs­rei­che Krea­tiv­an­ge­bote und ge­führte Er­leb­nis­tou­ren, die die Na­tur spie­le­risch er­fahr­bar ma­chen. Ob beim Kra­xeln, Ma­len, Stau­nen oder ein­fach beim Zu­sam­men­sein: Hier fin­det jede Fa­mi­lie das pas­sende Aben­teuer.

Die La­mas vom Kogl­hof in Ell­mau (c) Ju­lia Mü­cke

Ein un­ver­gess­li­ches High­light für große und kleine Tier­lieb­ha­ber ist das Lama-Trek­king am Wil­den Kai­ser. Kin­der ab fünf Jah­ren kön­nen die sanft­mü­ti­gen Tiere in Be­glei­tung ei­nes Er­wach­se­nen auf ei­ner leich­ten Rund­wan­de­rung selbst füh­ren und da­bei die herbst­li­che Land­schaft ge­nie­ßen. Zu­sätz­lich gibt es die Mög­lich­keit, haus­ge­machte Pro­dukte aus La­ma­wolle zu er­wer­ben und in­di­vi­du­elle Wan­de­run­gen oder ei­nen Be­such am La­ma­hof zu ver­ein­ba­ren.

In den Kai­ser-Or­ten Ell­mau, Go­ing, Schef­fau und Söll las­sen sich Wan­dern, Well­ness und Ku­li­na­rik je­den­falls per­fekt mit­ein­an­der ver­bin­den. Die „Fa­mi­li­en­Herbst­Wo­chen” ma­chen den Wil­den Kai­ser zu ei­nem Ort, an dem Aben­teuer und Er­ho­lung Hand in Hand ge­hen – und zei­gen, wie be­son­ders der Herbst in den Ber­gen sein kann. Eine Ein­la­dung, noch ein­mal Kraft zu tan­ken, be­vor der All­tag wie­der ruft.

