Fairmont Udaipur Palace: Ein Hotel wie ein Palast für wahre Könige

Ein „himm­li­sches Rei­se­ziel für mo­derne Kö­nige“ nennt Fairm­ont Ho­tels & Re­sorts das neue Fairm­ont Udai­pur Pa­lace im in­di­schen Bun­des­staat Ra­ja­sthan, das kürz­lich auf ei­nem sie­ben Hektar gro­ßen An­we­sen in den Ara­vali-Ber­gen von Udai­pur er­öff­net hat.

Das atem­be­rau­bende Pa­last­ho­tel ist im Ar­chi­tek­tur­stil der gro­ßen Fes­tun­gen von Me­war ver­wur­zelt und ge­prägt von In­nen­hö­fen, Pa­vil­lons, Gär­ten, Ko­lon­na­den, Stu­fen­brun­nen und Ter­ras­sen, wäh­rend ver­gol­dete Spie­gel und kunst­voll ge­schnitzte Ra­ja­sthani-Holz­ar­bei­ten die Räume schmü­cken.

Von Fackeln gesäumte Korridore

Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor Fairm­ont Udai­pur Pa­lace (c) Ac­cor

Ma­jes­tä­tisch prä­sen­tie­ren sich auch das be­ein­dru­ckende, von Ka­no­nen flan­kierte Fes­tungs­tor und die Lobby in der sie­ben­ten Etage mit ih­rer ho­hen Kup­pel und dem ge­wal­ti­gen Kron­leuch­ter, wäh­rend sich der Leo­pard, der einst in die­ser Ge­gend durch die Wäl­der streifte, über­all im Pa­last in Skulp­tu­ren und Ge­mäl­den wie­der­fin­det.

Die Ur­kräfte ehrt das Ho­tel durch seine drei mit­ein­an­der ver­bun­de­nen Flü­gel – den in gol­de­nes Mor­gen­licht ge­tauch­ten „Son­nen­pa­last“, den küh­len „Mond­pa­last“ und den „Feu­er­pa­last“ mit fla­ckern­den Ka­mi­nen und von Fa­ckeln ge­säum­ten Kor­ri­do­ren, die an längst ver­gan­gene Zei­ten in Ra­ja­sthan er­in­nen.

Signature-Zimmer mit Tauchbecken

In den 327 Zim­mern und Sui­ten ver­bin­det sich die tra­di­tio­nelle Hand­werks­kunst der Re­gion naht­los mit ei­nem zeit­ge­nös­si­schen De­sign. Die Gäste kön­nen zwi­schen Fairm­ont-Zim­mern, Si­gna­ture-Zim­mern mit Tauch­be­cken und ei­ner Reihe von Sui­ten wäh­len. Den Gip­fel des Lu­xus bil­den da­bei die „Royal Ma­ha­raja Suite“ und die „Royal Ma­ha­rani Suite“, die beide mit pri­va­ten Pools und weit­läu­fi­gen Ter­ras­sen auf­war­ten.

Die sie­ben Gas­tro­no­mie­kon­zepte des Fairm­ont Udai­pur Pa­lace rei­chen von Soul Food mit glo­ba­ler Aus­rich­tung im „Ba­haar“ bis zur in­di­schen Koch­tra­di­tion im „Zaika“ und von der opu­len­ten Pa­last­bar „Da­haad“ über die „Ivory Pool Bar“ als ru­hi­ger Rück­zugs­ort mit Snacks und Drinks bis zur Lounge „Da­s­taan“, die im war­men Schein der Ker­zen er­strahlt. Ein asia­ti­sches Bis­tro und ein me­di­ter­ra­nes Live-Kit­chen-Kon­zept run­den das An­ge­bot ab.

Infinity-Pool auf der sechsten Etage

Auf der sechs­ten Etage be­fin­det sich mit dem „Meh­fil“ das Herz­stück des Ho­tels. Der spek­ta­ku­läre, von 550 hand­ge­schnitz­ten Mar­mor­säu­len und kas­ka­den­för­mig an­ge­ord­ne­ten Pa­vil­lons ge­säumte In­nen­hof mit In­fi­nity-Pool bie­tet ei­nen herr­li­chen Blick über die Hü­gel bis ins Tal und ist als per­fek­ter Ort für mu­si­ka­li­sche Abende und tra­di­tio­nelle Auf­füh­run­gen kon­zi­piert. Für ex­tra­va­gante Cock­tails mit Blick auf den Son­nen­un­ter­gang emp­fiehlt sich das „Si­tara“ in der Lobby.

Ein Spa, ein Fit­ness­cen­ter, drei Pools und eine Sport­arena mit Mi­ni­golf, Pick­leball, Padd­le­ball und Seil­rut­schen sind eben­falls Teil des Fairm­ont Udai­pur Pa­lace. Das Stadt­zen­trum von Udai­pur ist rund 15 Mi­nu­ten mit dem Auto ent­fernt und der nächste Flug­ha­fen rund 45 Mi­nu­ten. Die Ra­ten für ein Si­gna­ture-Zim­mer mit Tauch­be­cken be­gin­nen je nach Sai­son bei 540 bis 800 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück, Steu­ern und Ge­büh­ren.

www.fairmont.com

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.