Fairmont Udaipur Palace: Ein Hotel wie ein Palast für wahre Könige

Ein „himmlisches Reiseziel für moderne Könige“ nennt Fairmont Hotels & Resorts das neue Fairmont Udaipur Palace im indischen Bundesstaat Rajasthan, das kürzlich auf einem sieben Hektar großen Anwesen in den Aravali-Bergen von Udaipur eröffnet hat.
Das atemberaubende Palasthotel ist im Architekturstil der großen Festungen von Mewar verwurzelt und geprägt von Innenhöfen, Pavillons, Gärten, Kolonnaden, Stufenbrunnen und Terrassen, während vergoldete Spiegel und kunstvoll geschnitzte Rajasthani-Holzarbeiten die Räume schmücken.
Von Fackeln gesäumte Korridore
Majestätisch präsentieren sich auch das beeindruckende, von Kanonen flankierte Festungstor und die Lobby in der siebenten Etage mit ihrer hohen Kuppel und dem gewaltigen Kronleuchter, während sich der Leopard, der einst in dieser Gegend durch die Wälder streifte, überall im Palast in Skulpturen und Gemälden wiederfindet.
Die Urkräfte ehrt das Hotel durch seine drei miteinander verbundenen Flügel – den in goldenes Morgenlicht getauchten „Sonnenpalast“, den kühlen „Mondpalast“ und den „Feuerpalast“ mit flackernden Kaminen und von Fackeln gesäumten Korridoren, die an längst vergangene Zeiten in Rajasthan erinnen.
Signature-Zimmer mit Tauchbecken
In den 327 Zimmern und Suiten verbindet sich die traditionelle Handwerkskunst der Region nahtlos mit einem zeitgenössischen Design. Die Gäste können zwischen Fairmont-Zimmern, Signature-Zimmern mit Tauchbecken und einer Reihe von Suiten wählen. Den Gipfel des Luxus bilden dabei die „Royal Maharaja Suite“ und die „Royal Maharani Suite“, die beide mit privaten Pools und weitläufigen Terrassen aufwarten.
Die sieben Gastronomiekonzepte des Fairmont Udaipur Palace reichen von Soul Food mit globaler Ausrichtung im „Bahaar“ bis zur indischen Kochtradition im „Zaika“ und von der opulenten Palastbar „Dahaad“ über die „Ivory Pool Bar“ als ruhiger Rückzugsort mit Snacks und Drinks bis zur Lounge „Dastaan“, die im warmen Schein der Kerzen erstrahlt. Ein asiatisches Bistro und ein mediterranes Live-Kitchen-Konzept runden das Angebot ab.
Infinity-Pool auf der sechsten Etage
Auf der sechsten Etage befindet sich mit dem „Mehfil“ das Herzstück des Hotels. Der spektakuläre, von 550 handgeschnitzten Marmorsäulen und kaskadenförmig angeordneten Pavillons gesäumte Innenhof mit Infinity-Pool bietet einen herrlichen Blick über die Hügel bis ins Tal und ist als perfekter Ort für musikalische Abende und traditionelle Aufführungen konzipiert. Für extravagante Cocktails mit Blick auf den Sonnenuntergang empfiehlt sich das „Sitara“ in der Lobby.
Ein Spa, ein Fitnesscenter, drei Pools und eine Sportarena mit Minigolf, Pickleball, Paddleball und Seilrutschen sind ebenfalls Teil des Fairmont Udaipur Palace. Das Stadtzentrum von Udaipur ist rund 15 Minuten mit dem Auto entfernt und der nächste Flughafen rund 45 Minuten. Die Raten für ein Signature-Zimmer mit Tauchbecken beginnen je nach Saison bei 540 bis 800 Euro pro Nacht inklusive Frühstück, Steuern und Gebühren.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.