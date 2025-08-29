Ein neues Wirtshaus für den umgebauten Sonnhof von Vitus Winkler

Eva-Ma­ria und Vi­tus Wink­ler ha­ben mit dem Vor­satz „viel bie­ten, aber klein und ex­klu­siv blei­ben” das Ge­nie­ßer­ho­tel Sonn­hof in St. Veit im Salz­bur­ger Pon­gau kom­plett um­ge­baut. Ent­stan­den ist ein gas­tro­no­mi­sches Ju­wel, in dem der Zwei-Sterne und Vier-Hau­ben-Koch in der re­vi­ta­li­sier­ten Stube von 1928 nun auch tra­di­tio­nelle Ge­richte und Klas­si­ker of­fe­riert.

Ver­setzte Wände, ge­tauschte Ebe­nen und High-Tech über­all im Ver­bor­ge­nen: Die Di­men­sio­nen des Sonn­hof-Um­baus wa­ren im­mens, aber das Pro­jekt ist den­noch so gut ge­lun­gen, als ob es schon im­mer so ge­we­sen wäre.

„Ei­gent­lich möch­ten wir nur noch bei uns selbst Ur­laub ma­chen“, freuen sich Eva-Ma­ria und Vi­tus Wink­ler über den ge­lun­ge­nen Um­bau im Sonn­hof in St. Veit. Die Gäste kön­nen nun zwi­schen Ge­nie­ßer-Halb­pen­sion, Gour­met­re­stau­rant und Wirts­haus wäh­len. Neu sind auch ei­nige Zim­mer und die „Suite am Gip­fel“.

„Wir woll­ten die Ab­läufe so­wohl für die Gäste als auch für uns op­ti­mie­ren. So be­fan­den sich bei­spiels­weise die Kü­che und das Re­stau­rant völ­lig un­prak­tisch auf zwei Ebe­nen. Jetzt ist al­les ne­ben­ein­an­der“, be­rich­ten die Gast­ge­ber. Das er­mög­licht ei­nen we­sent­lich ef­fi­zi­en­te­ren Ser­vice – und für die Kü­chen­bri­gade ist es ein­fa­cher, zwi­schen­durch auch ein­mal ei­nen Gang per­sön­lich zu ser­vie­ren.

Alles neu im Kräuterreich und Wirtshaus

Sonn­hof /​ Wirts­haus (c) ART /​ Wolf­gang Neu­hu­ber

Das mit vier Gault-Mil­lau-Hau­ben und zwei Mi­che­lin-Ster­nen plus „Grü­nem Stern” aus­ge­zeich­nete Gour­met­re­stau­rant „Kräu­ter­reich” hat ei­nen fast nor­disch an­mu­ten­den, ru­hi­gen Be­reich er­hal­ten. Zu­sätz­li­ches High­light ist der „Chef’s Ta­ble” di­rekt in der Kü­che – im All­tag sonst der „Kuch­l­tisch” für das Team. Für die Ge­nie­ßer­me­nüs der Haus­gäste ste­hen eine ei­gene Stube und eine Ve­randa mit Wohn­zim­mer-At­mo­sphäre be­reit.

Be­son­ders er­freu­lich ist aber, dass dank des Um­baus auch aus­rei­chend Platz für das Thema „Wirts­haus” gibt. „Klas­si­ker mit ei­ner Prise Raf­fi­nesse neu den­ken“ lau­tet die De­vise in der fast 100-jäh­ri­gen Zir­ben­holz­stube und der Ka­min­stube, in de­nen ty­pisch ös­ter­rei­chi­sche Ge­richte auf der sai­so­nal wech­seln­den Karte ste­hen. Re­gio­na­li­tät ist das Prin­zip, ohne dies aber dog­ma­tisch zu se­hen.

Neue Wohnkultur mit „Suite am Gipfel“

Sonn­hof /​ Suite mit Sauna (c) Pa­trick Kirch­ber­ger

Im Ho­tel­be­reich wur­den sämt­li­che Bä­der der 23 Zim­mer auf mo­der­nen Kom­fort ge­bracht und fünf Zim­mer ge­ne­rell neu de­signt. Prunk­stück ist die rund 60 Qua­drat­me­ter große „Suite am Gip­fel“ mit ei­nem of­fe­nen Ka­min, ei­ner spek­ta­ku­lä­ren Stein-Ba­de­wanne, ei­ner Sauna, gleich zwei Pan­ora­ma­ter­ras­sen und ei­nem Aus­sichts­fens­ter zu den Ster­nen.

Da­mit der Mor­gen mit ent­spre­chend ho­hem, ku­li­na­ri­schen An­spruch be­ginnt, gibt es zum Buf­fet mit re­gio­na­len Spe­zia­li­tä­ten eine Früh­stücks­karte mit frisch zu­be­rei­te­ten klei­nen Köst­lich­kei­ten.

Bei­be­hal­ten wurde ein be­lieb­ter Klas­si­ker – der auch für aus­wär­tige Gäste buch­bare Brunch am Sonn­tag mit vie­len klei­nen Köst­lich­kei­ten, die in drei Gän­gen im Sha­ring-Style ser­viert wer­den. Eine Über­nach­tung mit Früh­stück kos­tet im De­sign­zim­mer ab 230 Euro pro Per­son. Eine Suite mit Ge­nie­ßer-Halb­pen­sion ist ab 370 Euro pro Per­son buch­bar.

