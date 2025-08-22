Casa Cook Madonna: Neues Adults-only-Hideaway in den Dolomiten

Mit dem Casa Cook Ma­donna hat die Life­style-Marke „Casa Cook” so­eben ihr ers­tes Berg-Re­fu­gium und zu­gleich ihr ers­tes Haus in Ita­lien er­öff­net. In ei­ner der ex­klu­sivs­ten Re­gio­nen des Tren­tino ver­bin­det sich ent­spann­ter Lu­xus mit al­pi­nem Charme zu ei­nem per­fek­ten Rück­zugs­ort für Win­ter- wie Som­mer­gäste.

Das stil­volle Adults-only-Hidea­way liegt im ma­le­ri­schen Berg­dorf Ma­donna di Cam­piglio im Her­zen der Do­lo­mi­ten – nur 150 Ki­lo­me­ter vom Flug­ha­fen Ve­rona, 170 Ki­lo­me­ter vom Flug­ha­fen Mai­land-Ber­gamo und eine rund fünf­stün­dige Au­to­fahrt von Mün­chen ent­fernt.

Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook Ma­donna di Cam­piglio (c) Casa Cook Do­lo­miti di Brenta (c) Casa Cook Do­lo­miti di Brenta /​ Val Nam­brone (c) Casa Cook Bike /​ Do­lo­miti di Brenta (c) Casa Cook Trek­king in den Do­lo­mi­ten (c) Casa Cook Lago Mal­ghette (c) Casa Cook Lago Ri­torto (c) Casa Cook Laghi Cor­nis­ello (c) Casa Cook

50 in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Zim­mer bie­ten Raum für Er­ho­lung – egal ob bei schnee­be­deck­ten Gip­feln oder in den grü­nen Som­mer­mo­na­ten. Zur Aus­stat­tung zäh­len ein Fit­ness­stu­dio, ein groß­zü­gi­ger Spa-Be­reich mit Sauna so­wie ein in­no­va­ti­ver Ski- und Schuh­raum. Yoga-Ses­si­ons und Spa-An­wen­dun­gen la­den dazu ein, nach ak­ti­ven Ta­gen zur Ruhe zu kom­men und die Stille der Berge zu ge­nie­ßen.

Wie alle Häu­ser der Kol­lek­tion ver­bin­det auch das neue Casa Cook Ma­donna läs­sige Ele­ganz mit ei­nem tie­fen Be­zug zur Um­ge­bung. Na­tür­li­che Ma­te­ria­lien, warme Erd­töne und ein har­mo­ni­sches Zu­sam­men­spiel von zeit­lo­sen und mo­der­nen Ele­men­ten prä­gen das Am­bi­ente. Stein und dunk­les Holz ver­lei­hen den Räu­men viel Cha­rak­ter und Tiefe, wäh­rend Lei­nen, Wolle und an­dere Na­tur­stoffe für Be­hag­lich­keit sor­gen.

Casa Cook Ma­donna (c) Casa Cook

Das ho­tel­ei­gene Re­stau­rant ver­wöhnt seine Gäste mit ei­nem Menü, das von Drei-Sterne-Koch Ja­cob Jan Boerma kre­iert wurde. In der Um­ge­bung la­den wei­tere Spit­zen­re­stau­rants und tra­di­tio­nelle Gast­häu­ser dazu ein, die ku­li­na­ri­sche Viel­falt der Do­lo­mi­ten zu ent­de­cken.

Ma­donna di Cam­piglio ist im Win­ter ein Pa­ra­dies für Win­ter­sport­ler. Nur drei Geh­mi­nu­ten vom Ho­tel ent­fernt, brin­gen Lifte die Gäste di­rekt auf die bes­tens prä­pa­rier­ten Pis­ten. Schnee­schuh­wan­de­run­gen, Glet­scher­er­leb­nisse oder ge­müt­li­che Ab­fahr­ten – al­les liegt di­rekt vor der Haus­tür.

Do­lo­miti di Brenta (c) Casa Cook

Im Som­mer sor­gen Wan­dern, Moun­tain­bi­ken, Klet­tern, Aus­flüge zu Glet­scher­seen und Wein­ver­kos­tun­gen in der Um­ge­bung für Ab­wechs­lung. Bou­ti­quen, Ca­fés und Kunst­hand­werk im Ort run­den das An­ge­bot ab. Die Zim­mer­preise im Casa Cook Ma­donna be­gin­nen bei 200 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück in der Som­mer­sai­son und bei 280 Euro im Win­ter.

www.casacook.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.