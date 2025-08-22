Casa Cook Madonna: Neues Adults-only-Hideaway in den Dolomiten

Mit dem Casa Cook Madonna hat die Lifestyle-Marke „Casa Cook” soeben ihr erstes Berg-Refugium und zugleich ihr erstes Haus in Italien eröffnet. In einer der exklusivsten Regionen des Trentino verbindet sich entspannter Luxus mit alpinem Charme zu einem perfekten Rückzugsort für Winter- wie Sommergäste.
Das stilvolle Adults-only-Hideaway liegt im malerischen Bergdorf Madonna di Campiglio im Herzen der Dolomiten – nur 150 Kilometer vom Flughafen Verona, 170 Kilometer vom Flughafen Mailand-Bergamo und eine rund fünfstündige Autofahrt von München entfernt.
50 individuell gestaltete Zimmer bieten Raum für Erholung – egal ob bei schneebedeckten Gipfeln oder in den grünen Sommermonaten. Zur Ausstattung zählen ein Fitnessstudio, ein großzügiger Spa-Bereich mit Sauna sowie ein innovativer Ski- und Schuhraum. Yoga-Sessions und Spa-Anwendungen laden dazu ein, nach aktiven Tagen zur Ruhe zu kommen und die Stille der Berge zu genießen.
Wie alle Häuser der Kollektion verbindet auch das neue Casa Cook Madonna lässige Eleganz mit einem tiefen Bezug zur Umgebung. Natürliche Materialien, warme Erdtöne und ein harmonisches Zusammenspiel von zeitlosen und modernen Elementen prägen das Ambiente. Stein und dunkles Holz verleihen den Räumen viel Charakter und Tiefe, während Leinen, Wolle und andere Naturstoffe für Behaglichkeit sorgen.
Das hoteleigene Restaurant verwöhnt seine Gäste mit einem Menü, das von Drei-Sterne-Koch Jacob Jan Boerma kreiert wurde. In der Umgebung laden weitere Spitzenrestaurants und traditionelle Gasthäuser dazu ein, die kulinarische Vielfalt der Dolomiten zu entdecken.
Madonna di Campiglio ist im Winter ein Paradies für Wintersportler. Nur drei Gehminuten vom Hotel entfernt, bringen Lifte die Gäste direkt auf die bestens präparierten Pisten. Schneeschuhwanderungen, Gletschererlebnisse oder gemütliche Abfahrten – alles liegt direkt vor der Haustür.
Im Sommer sorgen Wandern, Mountainbiken, Klettern, Ausflüge zu Gletscherseen und Weinverkostungen in der Umgebung für Abwechslung. Boutiquen, Cafés und Kunsthandwerk im Ort runden das Angebot ab. Die Zimmerpreise im Casa Cook Madonna beginnen bei 200 Euro pro Nacht inklusive Frühstück in der Sommersaison und bei 280 Euro im Winter.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.