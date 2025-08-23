BodenseefischWochen: Konstanz feiert Fisch und Fischerei

Der Bodensee steht für kulinarische Vielfalt, fangfrischen Fisch und traditionsreiche Fischereikultur. All das vereint sich auch in diesem Jahr bei den BodenseefischWochen von 15. September bis 12. Oktober 2025.
Während dieser besonderen Wochen stehen die traditionellen Bodenseefischarten sowie die Arbeit der Berufsfischer am See im Mittelpunkt – eine genussvolle Hommage an das regionale Handwerk und den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen des Sees. In 18 ausgewählten Restaurants rund um den Bodensee wird gekocht, was der See hergibt. Die Aktion findet in Abstimmung mit dem Verein Bodenseefisch statt und lädt dazu ein, neue Geschmäcker zu entdecken.
Bei den BodenseefischMenüs kommt ein Dreigangmenü aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert auf die Teller. Außerdem bieten viele Restaurants dieses Jahr fein abgestimmte Einzelmenüs an. Die Hauptzutat ist fangfrischer Bodensee-Fisch, der direkt aus den Netzen der erfahrenen Fischer in die Hände der kreativen Köche wechselt. Je nach Fang laden unter anderem Hecht, Karpfen, Saibling und Forelle auf dem Tisch.
Ob Hechtklößchen an Safransauce, in Mandelbutter gebratenes Fischduo oder zarte Forelle mit Zitronengrassauce und Butterkartoffeln: Hier kommen Fisch-Gourmets garantiert auf ihre Kosten. Daneben sorgen saisonale Beilagen, kreative Zubereitungen und liebevoll abgestimmte Desserts für ein rundum genussvolles Erlebnis.
In Konstanz – der größten Stadt am Bodensee – nehmen in diesem Jahr das Restaurant „Hafenhalle” und das Restaurant „Dischinger” an den BodenseefischWochen teil. Beide bringen ihre ganz eigene Handschrift in die Menüs ein und zeigen, wie vielfältig der Bodenseefisch schmecken kann – sowohl während der Aktionswochen als auch darüber hinaus.
Die Gäste können entweder eines der kreativen FischMenüs genießen oder an einer Veranstaltung teilnehmen. Auf den Speisekarten und Infoaufstellern finden sich entsprechende Hinweise und ein QR-Code. Einfach scannen, teilnehmen und mit etwas Glück einen der attraktiven Preise gewinnen – darunter Schlemmermenüs, Gastronomiegutscheine und weitere kulinarische Überraschungen.
Im Kochkurs „So schmeckt die Region – F(r)isch vom See“ am 26. September in Allensbach lernen Hobbyköche den Umgang mit frischen, regionalen Zutaten aus dem See und der Umgebung. Gemeinsam wird gekocht, verkostet und genossen – begleitet von passendem regionalem Wein.
www.konstanz-info.com / www.bodenseewest.eu
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.