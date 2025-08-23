BodenseefischWochen: Konstanz feiert Fisch und Fischerei

Der Bo­den­see steht für ku­li­na­ri­sche Viel­falt, fang­fri­schen Fisch und tra­di­ti­ons­rei­che Fi­sche­rei­kul­tur. All das ver­eint sich auch in die­sem Jahr bei den Bo­den­see­fisch­Wo­chen von 15. Sep­tem­ber bis 12. Ok­to­ber 2025.

Wäh­rend die­ser be­son­de­ren Wo­chen ste­hen die tra­di­tio­nel­len Bo­den­see­fisch­ar­ten so­wie die Ar­beit der Be­rufs­fi­scher am See im Mit­tel­punkt – eine ge­nuss­volle Hom­mage an das re­gio­nale Hand­werk und den nach­hal­ti­gen Um­gang mit den Res­sour­cen des Sees. In 18 aus­ge­wähl­ten Re­stau­rants rund um den Bo­den­see wird ge­kocht, was der See her­gibt. Die Ak­tion fin­det in Ab­stim­mung mit dem Ver­ein Bo­den­see­fisch statt und lädt dazu ein, neue Ge­schmä­cker zu ent­de­cken.

Bei den Bo­den­see­fisch­Me­nüs kommt ein Drei­gang­menü aus Vor­speise, Haupt­gang und Des­sert auf die Tel­ler. Au­ßer­dem bie­ten viele Re­stau­rants die­ses Jahr fein ab­ge­stimmte Ein­zel­me­nüs an. Die Haupt­zu­tat ist fang­fri­scher Bo­den­see-Fisch, der di­rekt aus den Net­zen der er­fah­re­nen Fi­scher in die Hände der krea­ti­ven Kö­che wech­selt. Je nach Fang la­den un­ter an­de­rem Hecht, Karp­fen, Saib­ling und Fo­relle auf dem Tisch.

Ob Hecht­klöß­chen an Sa­fran­sauce, in Man­del­but­ter ge­bra­te­nes Fisch­duo oder zarte Fo­relle mit Zi­tro­nen­gras­sauce und But­ter­kar­tof­feln: Hier kom­men Fisch-Gour­mets ga­ran­tiert auf ihre Kos­ten. Da­ne­ben sor­gen sai­so­nale Bei­la­gen, krea­tive Zu­be­rei­tun­gen und lie­be­voll ab­ge­stimmte Des­serts für ein rundum ge­nuss­vol­les Er­leb­nis.

Kon­stanz Wir­te­kreis /​ Re­stau­rant Ha­fen­meis­te­rei (c) MTK /​ Chris Dann­ef­fel

In Kon­stanz – der größ­ten Stadt am Bo­den­see – neh­men in die­sem Jahr das Re­stau­rant „Ha­fen­halle” und das Re­stau­rant „Di­schin­ger” an den Bo­den­see­fisch­Wo­chen teil. Beide brin­gen ihre ganz ei­gene Hand­schrift in die Me­nüs ein und zei­gen, wie viel­fäl­tig der Bo­den­see­fisch schme­cken kann – so­wohl wäh­rend der Ak­ti­ons­wo­chen als auch dar­über hin­aus.

Die Gäste kön­nen ent­we­der ei­nes der krea­ti­ven Fisch­Me­nüs ge­nie­ßen oder an ei­ner Ver­an­stal­tung teil­neh­men. Auf den Spei­se­kar­ten und In­fo­auf­stel­lern fin­den sich ent­spre­chende Hin­weise und ein QR-Code. Ein­fach scan­nen, teil­neh­men und mit et­was Glück ei­nen der at­trak­ti­ven Preise ge­win­nen – dar­un­ter Schlem­mer­me­nüs, Gas­tro­no­mie­gut­scheine und wei­tere ku­li­na­ri­sche Über­ra­schun­gen.

Im Koch­kurs „So schmeckt die Re­gion – F(r)isch vom See“ am 26. Sep­tem­ber in Al­lens­bach ler­nen Hob­by­kö­che den Um­gang mit fri­schen, re­gio­na­len Zu­ta­ten aus dem See und der Um­ge­bung. Ge­mein­sam wird ge­kocht, ver­kos­tet und ge­nos­sen – be­glei­tet von pas­sen­dem re­gio­na­lem Wein.

www.konstanz-info.com /​ www.bodenseewest.eu

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.