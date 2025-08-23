Die besten Spots für den Sonnenuntergang auf Europas Inseln

Der tägliche Sonnenuntergang auf Europas Inseln ist stets ein besonderes Highlight. Das Meer ringsherum, weite Sichtachsen und wenig Lichtverschmutzung schaffen ideale Bedingungen für unvergessliche Momentaufnahmen im Abendlicht.
Um herauszufinden, auf welcher Insel in Europa der Sonnenuntergang laut Instagram-Community am schönsten ist, hat Fit Reisen – ein Reiseveranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen – eine umfassende Social-Media-Analyse durchgeführt. Untersucht wurden 431 europäische Inseln anhand der Häufigkeit, mit der Sonnenuntergänge dort auf Instagram unter #sunset und #sundown geteilt wurden.
Der Sonnenuntergang ist der krönende Abschluss langer Sommerabende – ein Moment, der die Menschen jedes Mal aufs Neue begeistert und niemanden kaltlässt. Diese magische Zeit, in der der Tag zur Nacht wird, wird oft auch als „Goldene Stunde“ bezeichnet, in der perfekte Lichtverhältnisse für stimmungsvolle Fotos herrschen.
Diese teilt man natürlich am liebsten mit der ganzen Welt. Tatsächlich ziert kaum ein Motiv so viele Instagram-Feeds wie der Sonnenuntergang.Insgesamt fand Fitreisen mehr als zehn Millionen geteilte Sonnenuntergangsfotos von den untersuchten Inseln. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
- Ibiza ist Europas Sonnenuntergangs-Königin: Mit mehr als 1,2 Millionen Instagram-Beiträgen belegt die Baleareninsel unangefochten Platz 1 im Ranking der beliebtesten Sunset-Spots am Meer.
- Südeuropäische Inseln dominieren das Ranking: Neun der Top 10 Inseln für Sonnenuntergangs-Liebhaber liegen in Südeuropa.
- Norwegen überrascht: Senja schafft es mit mehr als 500.000 Sonnenuntergangs-Posts auf Platz 7 und ist damit die nördlichste Insel im Ranking.
- Deutschlands Top-Insel liegt in der Nordsee: Sylt ist mit 64.800 Beiträgen die beliebteste deutsche Insel für Sonnenuntergänge am Meer, landet damit aber europaweit nur auf Platz 22.
Die beliebtesten Inseln für Sonnenuntergänge
1 | Ibiza. Auf Ibiza wird gerne einmal die Nacht zum Tag, doch wenn der Tag zur Nacht wird, halten selbst Partywütige inne. Von keiner anderen Insel in Europa finden sich auf Instagram so viele Aufnahmen spektakulärer Sonnenuntergänge wie von Ibiza. Mit 1.220.700 Posts sichert sich die Baleareninsel den Spitzenplatz im Ranking.
Am berühmten Sunset-Strip des Ferienorts San Antonio wird das tägliche Ereignis mit Musik, Drinks und nicht selten auch mit Applaus zelebriert. Beliebt ist auch die Cala Benirrás, wo das Farbenspiel mit Blick auf vorgelagerte Felsen von einem rhythmischen Trommelspiel begleitet wird. Wer es ruhiger mag, findet an der felsigen Punta Galera reichlich romantische Rückzugsorte.
2 | Sizilien. Für einen stimmungsvollen Tagesabschluss bietet Sizilien – mit 1.135.640 Sonnenuntergangs-Posts auf Platz 2 – eine Vielzahl spektakulärer Kulissen. Eine besonders beliebte ist das Küstenstädtchen Cefalù, dessen Altstadt und Kathedrale im goldenen Licht der Abendsonne regelrecht zu leuchten scheinen. Für Gänsehautmomente sorgen auch die historischen Salinen von Marsala.
Die flachen Wasserbecken spiegeln das Farbspiel der untergehenden Sonne perfekt wider und bilden gemeinsam mit den alten Windmühlen eine fast surreal schöne Kulisse. Wer den Sonnenuntergang lieber von oben erleben möchte, findet auf dem Monte Erice den perfekten Aussichtspunkt. Hoch über der Westküste eröffnet sich von hier ein Panoramablick über das Meer, die Ägadischen Inseln und die sizilianische Küstenlinie.
3 | Mallorca. Ob nach einer Wanderung durch die Serra de Tramuntana, einer Auszeit am Strand oder einem Bummel durch die Altstadt: Manch ein Tag auf Mallorca ist so schön, dass man sich wünscht, er würde nie enden. Doch wenn die Sonne schließlich untergeht, dann geschieht das zumindest nicht ohne ein letztes farbenfrohes Spektakel.
Am Kap Formentor lässt sich dieses vom berühmten Leuchtturm Far de Formentor oder vom Talaia d’Albercutx – dem höchsten Aussichtspunkt der Insel – hervorragend beobachten. Auch bei einem Gläschen Wein auf einer der vielen Terrassen mit Blick auf den Port de Sóller kann der Abend entspannt ausklingen. Mit 1.033.940 Sonnenuntergangs-Posts auf Instagram landet Mallorca auf Platz 3.
4 | Santorin. Auf Santorin wimmelt es an Spots für das perfekte Sonnenuntergangsfoto. Davon zeugen die 1.033.940 Instagram-Posts, die der Kykladeninsel den vierten Platz sichern. Doch nirgendwo versammeln sich so viele Schaulustige wie im Bilderbuchdorf Oia, um den wohl bekanntesten Sonnenuntergang Griechenlands zu erleben und gerne auch mit Applaus zu feiern.
Wenn die Sonne langsam hinter den weißen Häusern mit ihren ikonischen blauen Kuppeldächern im Meer versinkt, leuchtet das gesamte Bergdorf in warmem Orange. Wer traute Zweisamkeit sucht, pilgert lieber zur kleinen Kirche Profitis Ilias bei Pyrgos. Hoch über der Caldera gelegen, bietet sie einen weiten Blick über das Meer, das Vulkanbecken und die pastellfarben leuchtenden Dörfer an den Hängen.
5 | Mykonos. Mykonos ist ein beliebtes Ziel für Sonnenanbeter, Nachtschwärmer und alle dazwischen, die hier beim Übergang vom Tag in die Nacht einen ganz besonderen Zauber erleben. Hoch über der Inselhauptstadt liegen die berühmten Windmühlen von Kato Mili. Wenn die Sonne zur goldenen Stunde hinter den Silhouetten der Mühlen verschwindet, entsteht ein Bild, das Romantiker aus aller Welt begeistert.
Ein weiterer Sundowner-Hotspot ist das Viertel „Little Venice“ – ebenfalls in Mykonos-Stadt. Die bunten Balkone der direkt am Wasser gebauten Häuser bieten beste Sicht auf die im Meer versinkende Sonne. 777.370 Mal wurde der Sonnenuntergang auf Mykonos auf Instagram festgehalten. Das bedeutet den fünften Platz im Ranking.
6 | Kreta. Kreta ist nicht nur die größte Insel Griechenlands, sondern auch besonders vielfältig, wenn es um eindrucksvolle Sonnenuntergänge geht. Mit 663.490 geteilten Aufnahmen belegt sie Platz 6 im Ranking. Einer der meistbesuchten Strände ist zugleich ein begehrter Spot für alle, die das perfekte Abendlicht einfangen möchten: Am Elafonissi Beach treffen azurblaues Wasser, rosa schimmernder Sand und weiße Dünen aufeinander.
Ebenfalls gerne festgehalten wird die magische Lichtstimmung im venezianischen Hafen von Chania. Als etwas weniger überlaufen gilt der Agios Pavlos Beach an der Südküste. Mit seinen imposanten Sanddünen bietet der Strand einen atemberaubenden Sonnenuntergang über einer Landschaft von seltener natürlicher Schönheit.
7 | Senja, Norwegen. Dass Sonnenuntergänge auch fernab von Palmen und Mittelmeer Herzklopfen auslösen können, zeigen die 517.520 Instagram-Beiträge, die die norwegische Insel Senja verzeichnet. Als einziger Ort in den Top 10 außerhalb Südeuropas begeistert Senja mit einer Natur, die dramatischer kaum sein könnte.
Ein beliebter Spot für stimmungsvolle Aufnahmen ist der Berg Segla, dessen steile Felswand fast senkrecht abfällt und spektakuläre Ausblicke auf das Meer und die Küste bietet. Mit Blick auf die sogenannten Teufelszähne – einer gezackten Bergformation, die steil aus dem Meer hervorragt – zeigt sich am Strand von Tungeneset auch eine besonders ursprüngliche Szenerie mit einer fast mystischen Stimmung.
8 | Madeira. Die Blumeninsel Madeira ist bekannt für steile Küsten, eine vielfältige Vegetation und sagenhafte Ausblicke – und das nicht nur bei Tageslicht. Wenn sich die Sonne langsam zum Atlantik senkt, verwandelt sich das portugiesische Eiland in eine Bühne für den perfekten Sunset-Shot. In 393.270 Beiträgen auf Instagram festgehalten, belegt Madeira den achten Platz im Ranking.
Einer der beliebtesten Fotospots ist der Aussichtspunkt Ponta do Pargo an der Westspitze der Insel. Dort trifft das letzte Licht des Tages auf steile Klippen und endloses Meer. Auch vom Cabo Girão – einer der höchsten Steilklippen Europas – bietet sich ein beeindruckendes Farbenspiel, das bei klarer Sicht bis zur Nachbarinsel Porto Santo reicht. Wer den Sonnenuntergang lieber mit einem Glas Madeirawein in der Hand genießt, findet in Funchal zahlreiche Lokale mit Blick über die golden-schimmernde Bucht.
9 | Gran Canaria. Gran Canaria gilt als Miniaturkontinent, der für jeden Urlaubswunsch etwas in petto hat. Auch für Reisende, die sich gerne an den kleinen Dingen im Leben erfreuen und einen der schönsten Sonnenuntergänge Spaniens erleben möchten. 215.360 Mal wurde diese Freude auf Instagram geteilt, womit es die kanarische Insel auf Platz 9 schafft.
Eines der spektakulärsten Naturschauspiele lässt sich in Maspalomas bestaunen. Wenn sich das warme Abendlicht über die goldene Dünenlandschaft legt und der Himmel langsam in Orange und Purpur übergeht, wirkt die Szenerie wie aus einer anderen Welt. Wer das Farbenspiel lieber aus luftiger Höhe erleben möchte, sollte den Mirador del Balcón ansteuern. Von der Steilküste schweift der Blick über den Atlantik und den leuchtenden Horizont.
10 | Capri. „Wenn bei Capri die Sonne im Meer versinkt…“ Einige kennen vielleicht noch den berühmten Schlager von Rudi Schuricke, der bis heute die Sehnsucht nach mediterraner Abendromantik weckt. Tatsächlich ist die kleine Insel im Golf von Neapel wie geschaffen für große Gefühle im letzten Licht des Tages. Ein besonders beliebter Ort, um den Abend mit romantischer Note ausklingen zu lassen, ist dabei die Terrasse der Augustusgärten.
Hoch über dem Meer genießen die Besucher hier den Blick auf die berühmten Faraglioni-Felsen, die im goldenen Licht der Abendsonne wie Skulpturen wirken. Auch die Punta Carena mit ihrem rot-weißen Leuchtturm bietet ein eindrucksvolles Panorama. Mit 205.160 Sonnenuntergangs-Bildern auf Instagram schafft es Capri auf den zehnten Platz im Ranking und liefert den Beweis, dass manche Sehnsüchte durchaus erfüllbar sind.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.