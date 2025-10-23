Mandarin Oriental Desaru Coast: Ultimativer Luxus am Traumstrand

Mandarin Oriental hat das erst 2020 eröffnete One&Only Desaru Coast an der Südostküste von Malaysia übernommen und betreibt es vorerst unter dem Namen „The Sirēya”, ehe es im Jänner 2026 als „Mandarin Oriental Desaru Coast „debütieren wird.
Eingebettet in 128 Hektar grünen Regenwald und mit Blick auf einen weißen Sandstrand, umfasst das außergewöhnliche Luxusresort 44 Suiten und Villen, von denen viele mit einem eigenen Garten und einem privaten Pool aufwarten.
Das letzte Projekt von Star-Architekt Kerry Hill
Das künftige Mandarin Oriental, Desaru Coast ist das letzte fertig gestellte Projekt des verstorbenen Star-Architekten Kerry Hill, der das Anwesen als moderne Interpretation des traditionellen malaysischen „Kampung” – einer Art Dorf – gestaltet hat. Die Gäste haben die Wahl zwischen fünf Restaurants, in denen eine globale Küche mit lokalen Aromen kombiniert wird – darunter ein stilvoller Beach Club und eine Lounge-Bar mit Blick auf die Küste.
„The Spa at Mandarin Oriental” wird als ganzheitliches Wellness-Zentrum die renommierten Behandlungen und authentischen Rituale der Gruppe anbieten, die ihre Wurzeln im Orient haben. Zum Angebot gehören auch ein Yoga-Pavillon, ein Fitnesscenter und ein Kosmetiksalon. Ein Kinderclub mit Indoor-Einrichtungen, einem großen Spielplatz im Freien und einem Naturteich wird den jüngeren Gästen spielerische Erlebnisse bescheren.
17 Kilometer unberührter Sandstrand
Desaru Coast ist bekannt für eine fast unberührte Küste mit einem 17 Kilometer langen Strand. Neben Mandarin Oriental sind hier auch noch andere bekannte Hotelmarken wie Anantara, The Westin und Hard Rock Hotel vertreten. Golfliebhaber finden im The Els Club Malaysia Desaru Coast insgesamt 45 Löcher, die sich auf zwei Plätze verteilen – den Ocean Course von Ernie Els und den Valley Course von Vijay Singh.
Ein weiteres Highlight der Region ist der Adventure Waterpark Desaru Coast, der als einer der größten Wasserparks der Welt gilt. Dank der günstigen Lage im Südosten von Malaysia ist Desaru Coast von Singapur in zwei Stunden mit dem Auto oder in 90 Minuten mit der Fähre erreichbar. Die flexiblen Raten im The Sirēya beginnen durchwegs bei umgerechnet 900 Euro inklusive Frühstück für zwei Personen sowie 8 Prozent Steuern und Gebühren.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.
