Mandarin Oriental Desaru Coast: Ultimativer Luxus am Traumstrand

Man­da­rin Ori­en­tal hat das erst 2020 er­öff­nete One&Only De­saru Co­ast an der Süd­ost­küste von Ma­lay­sia über­nom­men und be­treibt es vor­erst un­ter dem Na­men „The Sirēya”, ehe es im Jän­ner 2026 als „Man­da­rin Ori­en­tal De­saru Co­ast „de­bü­tie­ren wird.

Ein­ge­bet­tet in 128 Hektar grü­nen Re­gen­wald und mit Blick auf ei­nen wei­ßen Sand­strand, um­fasst das au­ßer­ge­wöhn­li­che Lu­xus­re­sort 44 Sui­ten und Vil­len, von de­nen viele mit ei­nem ei­ge­nen Gar­ten und ei­nem pri­va­ten Pool auf­war­ten.

Das letzte Projekt von Star-Architekt Kerry Hill

Das künf­tige Man­da­rin Ori­en­tal, De­saru Co­ast ist das letzte fer­tig ge­stellte Pro­jekt des ver­stor­be­nen Star-Ar­chi­tek­ten Kerry Hill, der das An­we­sen als mo­derne In­ter­pre­ta­tion des tra­di­tio­nel­len ma­lay­si­schen „Kam­pung” – ei­ner Art Dorf – ge­stal­tet hat. Die Gäste ha­ben die Wahl zwi­schen fünf Re­stau­rants, in de­nen eine glo­bale Kü­che mit lo­ka­len Aro­men kom­bi­niert wird – dar­un­ter ein stil­vol­ler Beach Club und eine Lounge-Bar mit Blick auf die Küste.

„The Spa at Man­da­rin Ori­en­tal” wird als ganz­heit­li­ches Well­ness-Zen­trum die re­nom­mier­ten Be­hand­lun­gen und au­then­ti­schen Ri­tuale der Gruppe an­bie­ten, die ihre Wur­zeln im Ori­ent ha­ben. Zum An­ge­bot ge­hö­ren auch ein Yoga-Pa­vil­lon, ein Fit­ness­cen­ter und ein Kos­me­tik­sa­lon. Ein Kin­der­club mit In­door-Ein­rich­tun­gen, ei­nem gro­ßen Spiel­platz im Freien und ei­nem Na­tur­teich wird den jün­ge­ren Gäs­ten spie­le­ri­sche Er­leb­nisse be­sche­ren.

17 Kilometer unberührter Sandstrand

De­saru Co­ast ist be­kannt für eine fast un­be­rührte Küste mit ei­nem 17 Ki­lo­me­ter lan­gen Strand. Ne­ben Man­da­rin Ori­en­tal sind hier auch noch an­dere be­kannte Ho­tel­mar­ken wie An­ant­ara, The Westin und Hard Rock Ho­tel ver­tre­ten. Golf­lieb­ha­ber fin­den im The Els Club Ma­lay­sia De­saru Co­ast ins­ge­samt 45 Lö­cher, die sich auf zwei Plätze ver­tei­len – den Ocean Course von Er­nie Els und den Val­ley Course von Vi­jay Singh.

Ein wei­te­res High­light der Re­gion ist der Ad­ven­ture Wa­ter­park De­saru Co­ast, der als ei­ner der größ­ten Was­ser­parks der Welt gilt. Dank der güns­ti­gen Lage im Süd­os­ten von Ma­lay­sia ist De­saru Co­ast von Sin­ga­pur in zwei Stun­den mit dem Auto oder in 90 Mi­nu­ten mit der Fähre er­reich­bar. Die fle­xi­blen Ra­ten im The Sirēya be­gin­nen durch­wegs bei um­ge­rech­net 900 Euro in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen so­wie 8 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren.

www.mandarinoriental.com

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.

