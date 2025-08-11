Spätsommer auf La Palma mit Brauchtum und modernen Klängen

Der Spätsommer auf La Palma steht wieder ganz im Zeichen der lebendigen Bräuche der Kanaren-Insel. Den Auftakt macht am 23. August die „Romería de la Vendimia” in Fuencaliente. Diese farbenfrohe Erntedankprozession zu Ehren von San Antonio Abad ist eine Hommage an die Weinkultur der Region.
Mit der „Bajada de la Virgen de las Nieves” hat La Palma im Juli einmal mehr gezeigt, wie eng Tradition und Gemeinschaftsgefühl miteinander verbunden sind. Die feierliche Prozession der Schutzpatronin – begleitet von Aufführungen, Konzerten und Straßenfesten – zog Tausende Besucher an und verdeutlichte, dass auf La Palma das kulturelle Erbe fortlebt. Authentisch und mitreißend.
Bei der „Romería de la Vendimia” in Fuencaliente erleben die Besucher am 23. August festlich geschmückte Wagen, traditionelle Trachten, Musikgruppen und natürlich die Verkostung lokaler Weine – ein Erntedankfest, das tief in der ländlichen Tradition verwurzelt ist.
Nur wenige Tage später – von 28. August bis 1. September – feiern die Einwohner von Breña Baja die Festlichkeiten zu Ehren von „Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”. Dabei verbinden sich Prozessionen, Tanz, Konzerte und ein spektakuläres Feuerwerk zu einer Atmosphäre, die Gäste und Einheimische begeistert. Es ist eine Zeit, in der sich die Verbundenheit der Menschen zur Insel und zu ihren Traditionen besonders eindrucksvoll zeigt.
Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher am 7. und 8. September in Tijarafe mit der berühmten „Danza del Diablo”. Bei diesem dramatischen Ritual zieht die Figur des Teufels – begleitet von Trommeln und einem atemberaubenden Feuerwerk – durch die Straßen. Das Fest, das den Sieg des Guten über das Böse symbolisiert, gehört zu den eindrucksvollsten kulturellen Ausdrucksformen La Palmas.
Neben diesen tief verwurzelten Traditionen präsentiert die Insel auch ein modernes Kulturprogramm, das den Spätsommer mit Energie erfüllt. Am 22. August zieht das „Breña Baja Summer Fest” die Musikliebhaber mit elektronischen Beats und urbanen Klängen an. Besucher über 21 Jahren können das Event in einem VIP-Bereich mit Chill-out-Zone und Open Bar genießen.
Von 29. August bis 1. September lädt die Küste von Puerto Espíndola zur „Rock & Road Van Xperience” ein. Das Festival verbindet Caravan-Abenteuer, kulturelle Ausflüge und Live-Konzerte und endet mit einem stimmungsvollen Open-Air-Auftritt spanischer Indie-Bands direkt am Meer.
Den krönenden Abschluss der spätsommerlichen Feierlichkeiten bildet am 28. September das farbenfrohe Fest „Los Caballos Fufos” in Tazacorte. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu Ehren des Erzengels San Miguel tanzen leuchtend geschmückte Pferdefiguren mit Musik durch die Straßen. Ein lebendiger Brauch mit kubanischen Wurzeln, der seit über hundert Jahren zum kulturellen Erbe der Insel gehört.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.