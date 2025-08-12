Almiriki: Myconian Collection eröffnet Beach Club auf Mykonos

Am ab­ge­schie­de­nen Agrari Beach auf My­ko­nos hat die Ho­tel­gruppe My­co­nian Coll­ec­tion ein neues Re­fu­gium ge­schaf­fen. Un­ter dem Na­men „Al­mi­riki” ist ein Beach Club für Gäste ent­stan­den, die das ur­sprüng­li­che Grie­chen­land su­chen.

Di­rekt am Sand­strand, wo die Luft nach Salz und Pi­nien duf­tet, ist Al­mi­riki ein Teil des Ho­tels My­co­nian Sun­rise, des­sen Kon­zept an das My­ko­nos der 1970er-Jahre an­knüpft – ei­ner Zeit, als die In­sel noch als Rück­zugs­ort für Künst­ler und In­di­vi­dua­lis­ten galt. Im Mit­tel­punkt steht das Er­le­ben von Ruhe, Au­then­ti­zi­tät und na­tur­na­her Gast­freund­schaft.

Der Name „Al­mi­riki” be­zieht sich auf die Ta­ma­riske, die ent­lang der grie­chi­schen Küs­ten wächst – ein wi­der­stands­fä­hi­ger, un­auf­fäl­li­ger Baum, der Schat­ten spen­det und als Sym­bol des grie­chi­schen Som­mers gilt. Seine Zu­rück­hal­tung prägt auch das Kon­zept des neuen Or­tes.

Zwi­schen fei­nem Sand­strand, kla­rem Was­ser und de­zen­ter Ar­chi­tek­tur ent­stand eine At­mo­sphäre, in der das Tempo des All­tags spür­bar nach­lässt. Den Gäs­ten steht ne­ben dem Meer auch ein Pool­be­reich mit Bar zur Ver­fü­gung, die grie­chi­sche Spi­ri­tuo­sen, läs­sige Cock­tails und kleine Spei­sen ser­viert – be­glei­tet von ent­spann­ter Mu­sik und wei­tem Blick über die Ägäis.

Die „Ta­verna Al­mi­riki” – di­rekt am Strand un­ter schat­ten­spen­den­den Bäu­men ge­le­gen – lockt mit Ge­rich­ten, die auf tra­di­tio­nel­len Re­zep­ten ba­sie­ren und mit re­gio­na­len, sai­so­na­len Zu­ta­ten zu­be­rei­tet wer­den. Zu den Spe­zia­li­tä­ten zäh­len Fisch-Car­pac­cio mit Zi­trone und Ing­wer, wil­des Ge­müse mit Oli­venöl und Zi­trone so­wie ge­grillte Ca­la­mari. Im Mit­tel­punkt steht das für Grie­chen­land so ty­pi­sche ge­mein­same Es­sen, mit­tags wie abends.

Er­gänzt wird das „Al­mi­riki” durch Ca­ba­nas im Gar­ten­be­reich, in de­nen ver­schie­dene Spa-Be­hand­lun­gen durch­ge­führt wer­den. Ver­wen­det wer­den Pro­dukte von El­emis, Li­gne St. Barth oder Au­gus­ti­nus Ba­der. Zur Aus­wahl ste­hen Kräu­ter­mas­sa­gen, Mee­res­mi­ne­ral-Ri­tuale und An­wen­dun­gen un­ter freiem Him­mel – auch am Abend, un­ter dem Ster­nen­him­mel.

Mit dem „Al­mi­riki” setzt die My­co­nian Coll­ec­tion auf ei­nen Ort, der sich be­wusst vom üb­li­chen Bild von My­ko­nos ab­setzt. Leise Töne, Sim­pli­zi­tät, At­mo­sphäre und Qua­li­tät ste­hen im Mit­tel­punkt – ganz im Sinne der Re­lais & Châ­teaux-Grund­sätze von Ku­li­na­rik, Gast­freund­schaft und kul­tu­rel­ler Au­then­ti­zi­tät. Wer das ur­sprüng­li­che Grie­chen­land sucht, fin­det hier sein Re­fu­gium.

www.almirikimykonos.gr

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.