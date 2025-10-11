Park Hyatt Johannesburg: Neues Luxushotel mit 31 Zimmern und Suiten

Das neue Park Hyatt Jo­han­nes­burg be­rei­chert seit kur­zem die be­schei­dene Aus­wahl an in­ter­na­tio­na­len Lu­xus­ho­tels in der größ­ten süd­afri­ka­ni­schen Me­tro­pole. Das Bou­ti­que­ho­tel ist in ei­nem Her­ren­haus aus der Ko­lo­ni­al­zeit be­hei­ma­tet und punk­tet mit sei­ner Lage im pul­sie­ren­den Ro­se­bank-Vier­tel.

Bei der sorg­fäl­ti­gen Re­stau­rie­rung des An­we­sens, das von Sir Her­bert Baker in den 1930er-Jah­ren er­rich­tet wurde, leg­ten die Ei­gen­tü­mer größ­ten Wert auf die Er­hal­tung des ar­chi­tek­to­ni­schen Er­bes. So ent­stand eine ru­hige Oase mit an­mu­ti­gen Bö­gen, ho­hen De­cken und brei­ten Ve­ran­den, die um ei­nen üp­pig be­pflanz­ten In­nen­hof mit ei­nem be­heiz­ten Pool an­ge­ord­net ist und Tra­di­tion naht­los mit mo­der­nem Lu­xus ver­bin­det.

Gekocht wird über dem offenen Feuer

Die le­dig­lich 31 Zim­mer und Sui­ten sind alle mit King­size-Bet­ten und raum­ho­hen Fens­tern mit Blick auf den Gar­ten aus­ge­stat­tet. Ei­nige Un­ter­künfte ver­fü­gen auch über pri­vate Ter­ras­sen. Das ho­tel­ei­gene Re­stau­rant „Room 32“ ser­viert in­no­va­tive Ge­richte, die über dem of­fe­nen Feuer mit re­gio­na­len Zu­ta­ten der Sai­son zu­be­rei­tet wer­den.

Ob es ein mehr­gän­gi­ges De­gus­ta­ti­ons­menü oder ein ge­müt­li­cher Wo­chen­end­brunch sein sol­len, spielt keine Rolle. Er­gän­zend bie­tet die Lounge ein ent­spann­tes Am­bi­ente, um Cock­tails, er­le­sene Weine und eine Aus­wahl an Pre­mium-Zi­gar­ren mit Blick auf Ro­se­bank zu ge­nie­ßen. Die Ter­rasse emp­fiehlt sich wie­derum für ein üp­pi­ges Mit­tag­essen oder ei­nen ge­müt­li­chen Nach­mit­tag in­klu­sive High Tea.

Wellness mit südafrikanischen Traditionen

Park Hyatt Jo­han­nes­burg (c) Hyatt Ho­tels Cor­po­ra­tion

Die Well­ness-Er­leb­nisse im Spa sind von süd­afri­ka­ni­schen Tra­di­tio­nen in­spi­riert. Die The­ra­pien ver­wen­den ein­hei­mi­sche In­halts­stoffe wie Rooi­bos, Ma­ru­laöl und Bao­bab-Ex­trakt, die für ihre hei­len­den und an­ti­oxi­da­tiven Ei­gen­schaf­ten be­kannt sind.

Das Park Hyatt Jo­han­nes­burg ver­fügt au­ßer­dem über ein voll aus­ge­stat­te­tes Fit­ness­cen­ter. Zahl­rei­che kul­tu­relle At­trak­tio­nen, Ga­le­rien, Bou­ti­quen und Re­stau­rants be­fin­den sich ebenso in der Nähe wie die Ro­se­bank Shop­ping Mall. Die Zim­mer­preise in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen je nach Sai­son bei um­ge­rech­net rund 460 bis 580 Euro pro Nacht.

