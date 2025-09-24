Hotel Gabrielli: Eine Ikone Venedigs ist nach drei Jahren zurück

Seit der Übernahme durch die italienischen Starhotels vor drei Jahren war das legendäre Hotel Gabrielli in Venedig geschlossen. Nun empfängt die 1856 eröffnete Hotel-Ikone nach einer außergewöhnlichen Renovierung wieder Gäste und nimmt in frischem Glanz erneut ihren Platz unter den exklusivsten Adressen der Lagunenstadt ein.
Das Gabrielli liegt an der Riva degli Schiavoni – nur wenige Schritte vom Markusplatz, den Biennale-Gärten und dem Arsenale entfernt. Das denkmalgeschützte Ensemble besteht aus einem historischen Palazzo aus dem 13. Jahrhundert sowie sechs umliegenden Gebäuden und befindet sich seit fünf Generationen im Besitz der Familie Perkhofer, die es bisher auch geleitet hat.
Nur noch 66 statt 120 Zimmer und Suiten
Im Rahmen des Umbaus ließ der Mailänder Designer Andrea Auletta viele Originalelemente wie die Quadrifora-Fenster an der Hauptfassade, die antiken Säulen im Innenhof, die Marmorbäder und die Gehwege aus istrischem Stein sorgfältig restaurieren. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Zimmer und Suiten von 120 auf 66 reduziert, um größere Unterkünfte zu schaffen.
Die neu gestalteten Räume bestechen durch erlesenes Walnussholz, italienischen Marmor und goldene Details, während die größeren Suiten mit separaten Schlaf‑, Wohn- und Ankleidebereichen ausgestattet sind. Perfekt für einen exklusiven Aufenthalt ist die Präsidentensuite, die von ihrer privaten Terrasse einen bezaubernden Blick auf die Dächer von Venedig und die Lagune bietet.
Rooftop-Bar mit Blick über Venedig
Als Hommage an Franz Kafka, der einst Gast des Hotels war, ist das elegante Restaurant „Felice al Gabrielli“ gedacht, das nach Felice Bauer benannt wurde – der geliebten Muse des Schriftstellers, an die er in diesen Räumen viele seiner berühmtesten Briefe schrieb. Mit Blick auf einen ruhigen Innenhof mit der diskreten Atmosphäre eines Wintergartens können die Gäste typische Spezialitäten der Lagunenstadt genießen, für die der venezianische Küchenchef Mirko Pistorello verantwortlich zeichnet.
Auch die Speise- und Getränkekarte der „K Lounge Bar“, die ebenfalls an Kafka erinnert und das Herz des Gabrielli bildet, ist von den Aromen der Lagune inspiriert ist. Das Highlight des Hotels bildet allerdings die Rooftop-Bar auf der 150 Quadratmeter großen „Terrazza Gabrielli“ im sechsten Stock. Zu speziellen Cocktails und traditionellen venezianischen Cicchetti öffnet sich ein Panoramablick auf die Lagune und den Sonnenuntergang über San Marco. Auch Dinner unter dem Sternenhimmel sind hier möglich.
Zimmerpreise ab 531 Euro pro Nacht
Ein kleines Spa mit einem Behandlungsraum für zwei Personen und einem privat nutzbaren Bereich mit Whirlpool, Erlebnisdusche, türkischem Bad, Sauna und Ruhebereich sowie ein Fitnessraum mit Böden und Decken aus Canaletto-Nussbaumholz und großen Spiegeln runden das Angebot des Gabrielli ab. Die Zimmerpreise mit Frühstück beginnen bei 531 bis 650 Euro pro Nacht. Eine Junior Suite mit Blick auf die Lagune ist zu den meisten Terminen ab 936 Euro pro Nacht buchbar und eine Suite mit Lagunen-Blick ab 1.962 Euro.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.