Hotel Gabrielli: Eine Ikone Venedigs ist nach drei Jahren zurück

Seit der Über­nahme durch die ita­lie­ni­schen Star­ho­tels vor drei Jah­ren war das le­gen­däre Ho­tel Ga­bri­elli in Ve­ne­dig ge­schlos­sen. Nun emp­fängt die 1856 er­öff­nete Ho­tel-Ikone nach ei­ner au­ßer­ge­wöhn­li­chen Re­no­vie­rung wie­der Gäste und nimmt in fri­schem Glanz er­neut ih­ren Platz un­ter den ex­klu­sivs­ten Adres­sen der La­gu­nen­stadt ein.

Das Ga­bri­elli liegt an der Riva degli Schia­voni – nur we­nige Schritte vom Mar­kus­platz, den Bi­en­nale-Gär­ten und dem Ar­se­nale ent­fernt. Das denk­mal­ge­schützte En­sem­ble be­steht aus ei­nem his­to­ri­schen Pa­lazzo aus dem 13. Jahr­hun­dert so­wie sechs um­lie­gen­den Ge­bäu­den und be­fin­det sich seit fünf Ge­ne­ra­tio­nen im Be­sitz der Fa­mi­lie Perk­ho­fer, die es bis­her auch ge­lei­tet hat.

Nur noch 66 statt 120 Zimmer und Suiten

Im Rah­men des Um­baus ließ der Mai­län­der De­si­gner An­drea Au­letta viele Ori­gi­nal­ele­mente wie die Qua­drif­ora-Fens­ter an der Haupt­fas­sade, die an­ti­ken Säu­len im In­nen­hof, die Mar­mor­bä­der und die Geh­wege aus is­tri­schem Stein sorg­fäl­tig re­stau­rie­ren. Gleich­zei­tig wurde die An­zahl der Zim­mer und Sui­ten von 120 auf 66 re­du­ziert, um grö­ßere Un­ter­künfte zu schaf­fen.

Die neu ge­stal­te­ten Räume be­stechen durch er­le­se­nes Wal­nuss­holz, ita­lie­ni­schen Mar­mor und gol­dene De­tails, wäh­rend die grö­ße­ren Sui­ten mit se­pa­ra­ten Schlaf‑, Wohn- und An­klei­de­be­rei­chen aus­ge­stat­tet sind. Per­fekt für ei­nen ex­klu­si­ven Auf­ent­halt ist die Prä­si­den­ten­suite, die von ih­rer pri­va­ten Ter­rasse ei­nen be­zau­bern­den Blick auf die Dä­cher von Ve­ne­dig und die La­gune bie­tet.

Rooftop-Bar mit Blick über Venedig

Als Hom­mage an Franz Kafka, der einst Gast des Ho­tels war, ist das ele­gante Re­stau­rant „Fe­lice al Ga­bri­elli“ ge­dacht, das nach Fe­lice Bauer be­nannt wurde – der ge­lieb­ten Muse des Schrift­stel­lers, an die er in die­sen Räu­men viele sei­ner be­rühm­tes­ten Briefe schrieb. Mit Blick auf ei­nen ru­hi­gen In­nen­hof mit der dis­kre­ten At­mo­sphäre ei­nes Win­ter­gar­tens kön­nen die Gäste ty­pi­sche Spe­zia­li­tä­ten der La­gu­nen­stadt ge­nie­ßen, für die der ve­ne­zia­ni­sche Kü­chen­chef Mirko Pis­tor­ello ver­ant­wort­lich zeich­net.

Auch die Speise- und Ge­trän­ke­karte der „K Lounge Bar“, die eben­falls an Kafka er­in­nert und das Herz des Ga­bri­elli bil­det, ist von den Aro­men der La­gune in­spi­riert ist. Das High­light des Ho­tels bil­det al­ler­dings die Ro­of­top-Bar auf der 150 Qua­drat­me­ter gro­ßen „Ter­razza Ga­bri­elli“ im sechs­ten Stock. Zu spe­zi­el­len Cock­tails und tra­di­tio­nel­len ve­ne­zia­ni­schen Cic­chetti öff­net sich ein Pan­ora­ma­blick auf die La­gune und den Son­nen­un­ter­gang über San Marco. Auch Din­ner un­ter dem Ster­nen­him­mel sind hier mög­lich.

Zimmerpreise ab 531 Euro pro Nacht

Ein klei­nes Spa mit ei­nem Be­hand­lungs­raum für zwei Per­so­nen und ei­nem pri­vat nutz­ba­ren Be­reich mit Whirl­pool, Er­leb­nis­du­sche, tür­ki­schem Bad, Sauna und Ru­he­be­reich so­wie ein Fit­ness­raum mit Bö­den und De­cken aus Ca­na­letto-Nuss­baum­holz und gro­ßen Spie­geln run­den das An­ge­bot des Ga­bri­elli ab. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück be­gin­nen bei 531 bis 650 Euro pro Nacht. Eine Ju­nior Suite mit Blick auf die La­gune ist zu den meis­ten Ter­mi­nen ab 936 Euro pro Nacht buch­bar und eine Suite mit La­gu­nen-Blick ab 1.962 Euro.

