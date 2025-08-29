Aman Rosa Alpina: Historisches Berghotel – neu interpretiert

Aman hat das tra­di­ti­ons­rei­che Rosa Al­pina Ho­tel & Spa in St. Kas­sian in den Süd­ti­ro­ler Do­lo­mi­ten um­fas­send mo­der­ni­siert und neu aus­ge­rich­tet. Nun emp­fängt es als Aman Rosa Al­pina seine ers­ten Gäste. Die Lei­tung bleibt aber wei­ter­hin in den Hän­den von Hugo und Ur­sula Piz­z­inini, de­ren Fa­mi­lie das Berg­ho­tel seit der Er­öff­nung im Jahr 1939 führt.

Das neue De­sign des Aman Rosa Al­pina stammt vom re­nom­mier­ten Ar­chi­tek­ten Jean-Mi­chel Gathy von Den­nis­ton, der schon lange mit Aman zu­sam­men­ar­bei­tet. Die 51 Zim­mer und Sui­ten ver­fü­gen über große Bal­kone und bo­den­tiefe Fens­ter, die weite Bli­cke auf die ma­jes­tä­ti­schen Do­lo­mi­ten er­mög­li­chen. Für zu­sätz­li­chen Kom­fort sor­gen ver­glaste Ka­mine, groß­zü­gige Ba­de­zim­mer und be­geh­bare Klei­der­schränke.

Aman Spa mit beheiztem Outdoor-Pool

Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman

Das ku­li­na­ri­sche Herz­stück des Aman Rosa Al­pina ist das Re­stau­rant „The Grill”. Hier wer­den über dem Holz­feuer zu­be­rei­te­tes Fleisch, Fisch und hand­ge­fer­tigte Piz­zen zum Mit­tag- oder Abend­essen auf der Ter­rasse ser­viert. In der Lounge „Il Sa­lotto” gibt es Tee, Kaf­fee und leichte Snacks und in der „Ci­gar Lounge” eine ex­klu­sive Aus­wahl an Zi­gar­ren und ge­reif­ten Spi­ri­tuo­sen. Im Win­ter er­gänzt das „Akari” das An­ge­bot mit ei­nem ele­gan­ten Shabu Shabu, ja­pa­ni­scher Kü­che und er­le­se­nen Sake-Sor­ten.

Das Aman Spa er­streckt sich über zwei Eta­gen auf 1.684 Qua­drat­me­tern und um­fasst sie­ben Be­hand­lungs­räume, ei­nen be­heiz­ten, 20 Me­ter lan­gen In­fi­nity-Out­door-Pool, ei­nen In­door-Pool, eine fin­ni­sche Sauna, ein Dampf­bad, ei­nen Ja­cuzzi und ein Kalt­was­ser-Tauch­be­cken. Ein Hair & Nail Sa­lon, ein Zen-Gar­ten, ein Fit­ness­cen­ter und ein Yo­ga­stu­dio run­den die Aus­stat­tung ab. Zur Re­ge­ne­ra­tion nach ak­ti­ven Ta­gen in den Ber­gen emp­feh­len sich spe­zi­elle Si­gna­ture-Tre­at­ments, die ex­klu­siv für das Aman Rosa Al­pina kon­zi­piert wur­den.

Viele Aktivitäten im Sommer und Winter

Aman Rosa Al­pina (c) Cour­tesy of Aman

Die mög­li­chen Ak­ti­vi­tä­ten im Som­mer und Herbst rei­chen von ge­führ­ten Wan­de­run­gen über Moun­tain­bi­ketou­ren und Klet­ter­steige bis zu Golf­par­tien auf dem na­he­ge­le­ge­nen Platz in Alta Ba­dia. Im Win­ter ist St. Kas­sian der Zu­gangs­punkt zum be­rühm­ten Do­lo­miti Su­per­ski-Ge­biet mit 450 Lif­ten. Das Ho­tel bie­tet dazu ei­nen Ski-But­ler-Ser­vice, eine Ski-Lounge und ei­nen Shut­tle-Trans­fer zur Piz-So­rega-Bahn.

Für die jün­ge­ren Gäste ste­hen Kin­der- und Ju­gend­räume so­wie drei pri­vate Ki­no­räume be­reit. Das Aman Rosa Al­pina ist bis 12. Ok­to­ber 2025 und dann er­neut für die Win­ter­sai­son ab 4. De­zem­ber 2025 ge­öff­net. Die Zim­mer­preise be­gin­nen im Sep­tem­ber bei 1.988 Euro pro Nacht, im Ok­to­ber bei 1.218 Euro und im Win­ter bei 1.548 Euro – je­weils mit Früh­stück, Er­fri­schun­gen auf dem Zim­mer und al­len nicht-al­ko­ho­li­schen Ge­trän­ken.

www.aman.com

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.