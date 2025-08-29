Aman Rosa Alpina: Historisches Berghotel – neu interpretiert

Aman hat das traditionsreiche Rosa Alpina Hotel & Spa in St. Kassian in den Südtiroler Dolomiten umfassend modernisiert und neu ausgerichtet. Nun empfängt es als Aman Rosa Alpina seine ersten Gäste. Die Leitung bleibt aber weiterhin in den Händen von Hugo und Ursula Pizzinini, deren Familie das Berghotel seit der Eröffnung im Jahr 1939 führt.
Das neue Design des Aman Rosa Alpina stammt vom renommierten Architekten Jean-Michel Gathy von Denniston, der schon lange mit Aman zusammenarbeitet. Die 51 Zimmer und Suiten verfügen über große Balkone und bodentiefe Fenster, die weite Blicke auf die majestätischen Dolomiten ermöglichen. Für zusätzlichen Komfort sorgen verglaste Kamine, großzügige Badezimmer und begehbare Kleiderschränke.
Aman Spa mit beheiztem Outdoor-Pool
Das kulinarische Herzstück des Aman Rosa Alpina ist das Restaurant „The Grill”. Hier werden über dem Holzfeuer zubereitetes Fleisch, Fisch und handgefertigte Pizzen zum Mittag- oder Abendessen auf der Terrasse serviert. In der Lounge „Il Salotto” gibt es Tee, Kaffee und leichte Snacks und in der „Cigar Lounge” eine exklusive Auswahl an Zigarren und gereiften Spirituosen. Im Winter ergänzt das „Akari” das Angebot mit einem eleganten Shabu Shabu, japanischer Küche und erlesenen Sake-Sorten.
Das Aman Spa erstreckt sich über zwei Etagen auf 1.684 Quadratmetern und umfasst sieben Behandlungsräume, einen beheizten, 20 Meter langen Infinity-Outdoor-Pool, einen Indoor-Pool, eine finnische Sauna, ein Dampfbad, einen Jacuzzi und ein Kaltwasser-Tauchbecken. Ein Hair & Nail Salon, ein Zen-Garten, ein Fitnesscenter und ein Yogastudio runden die Ausstattung ab. Zur Regeneration nach aktiven Tagen in den Bergen empfehlen sich spezielle Signature-Treatments, die exklusiv für das Aman Rosa Alpina konzipiert wurden.
Viele Aktivitäten im Sommer und Winter
Die möglichen Aktivitäten im Sommer und Herbst reichen von geführten Wanderungen über Mountainbiketouren und Klettersteige bis zu Golfpartien auf dem nahegelegenen Platz in Alta Badia. Im Winter ist St. Kassian der Zugangspunkt zum berühmten Dolomiti Superski-Gebiet mit 450 Liften. Das Hotel bietet dazu einen Ski-Butler-Service, eine Ski-Lounge und einen Shuttle-Transfer zur Piz-Sorega-Bahn.
Für die jüngeren Gäste stehen Kinder- und Jugendräume sowie drei private Kinoräume bereit. Das Aman Rosa Alpina ist bis 12. Oktober 2025 und dann erneut für die Wintersaison ab 4. Dezember 2025 geöffnet. Die Zimmerpreise beginnen im September bei 1.988 Euro pro Nacht, im Oktober bei 1.218 Euro und im Winter bei 1.548 Euro – jeweils mit Frühstück, Erfrischungen auf dem Zimmer und allen nicht-alkoholischen Getränken.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.