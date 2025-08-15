Ausgezeichnet: Die beste Bar in Asien kommt erneut aus Hongkong

Als es die „Bar Leone” in Hong­kong im Jahr 2024 auf Platz eins der „Asia’s 50 Best Bars” schaffte, war das für den Neu­ein­stei­ger ein sen­sa­tio­nel­ler Er­folg. Doch da­bei blieb es nicht: In die­sem Jahr wurde das Team von Lo­renzo An­tinori er­neut als die beste Bar in Asien und die beste Bar in Hong­kong aus­ge­zeich­net.

Mit die­ser dop­pel­ten Aus­zeich­nung geht der Ti­tel be­reits zum fünf­ten Mal in Folge an eine Bar aus Hong­kong, was die füh­rende Po­si­tion der Mil­lio­nen-Me­tro­pole als in­ter­na­tio­na­les Zen­trum für eine her­aus­ra­gende Bar-Szene und krea­tive In­no­va­tio­nen im Mixology-Be­reich in der asia­ti­schen Gas­tro­no­mie­szene ein­mal mehr un­ter­streicht.

Die „Bar Leone” wird vom Ita­lie­ner Lo­renzo An­tinori ge­führt. Ihm ge­lang es, mit sei­nem ita­lie­nisch in­spi­rier­ten Kon­zept ei­ner au­then­ti­schen Nach­bar­schafts­bar das Dolce Vita-Flair auch in Hong­kong zu eta­blie­ren. Ge­paart mit ei­ner in­no­va­ti­ven Karte, die klas­si­sche Drinks mit krea­ti­ven Twists bie­tet, über­zeugte er die asia­ti­sche Gas­tro­no­mie­szene er­neut.

„Die Bars in Asien set­zen im­mer neue Maß­stäbe in der Cock­tail­kunst. Das zei­gen be­son­ders die 20 New­co­mer auf der dies­jäh­ri­gen Liste. Ein gro­ßes Lob an Lo­renzo An­tinori und das ge­samte Team der Bar Leone: Den ers­ten Platz er­folg­reich zu ver­tei­di­gen, ist eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Leis­tung und ein Be­weis für die kon­stant her­aus­ra­gende Qua­li­tät und Gast­freund­schaft. Mit der Bar Leone exis­tiert ein ech­tes Stück Rom im Her­zen von Hong­kong.“ Emma Sleight, Head of Con­tent bei Asia’s 50 Best Bars

Die Preis­ver­lei­hung in Ma­cau wür­digte „Asia’s 50 Best Bars aus ins­ge­samt 20 Städ­ten für ihre Cock­tail­kunst. Gleich 20 Neu­ein­stei­ger schaff­ten es da­bei ins Ran­king – ein Re­kord der letz­ten Jahre. Aber keine an­dere De­sti­na­tion ist in den Top 50 so stark ver­tre­ten wie Hong­kong. Ins­ge­samt fin­den sich sechs lo­kale Bars in der Liste wie­der – „Argo” auf Platz 11, „COA” auf Platz 17, „Pe­ni­cil­lin” auf Platz 27, „The Sa­vory Pro­ject” auf Platz 32 und der New­co­mer „Go­kan” auf Platz 33.

