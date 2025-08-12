andBeyond Suyian Lodge: Luxus in der Laikipia-Wildnis in Kenia

Ein exklusives Safari-Erlebnis abseits der Touristenpfade in Kenia ermöglicht der Luxusreiseveranstalter andBeyond mit der Eröffnung der neuen andBeyond Suyian Lodge in der weiten Savanne von Laikipia – rund 270 Kilometer nördlich von Nairobi.
Auf die Gäste warten 14 Suiten mit privaten Pools und Panoramablick auf die Natur, die in uralte Granitfelsen eingebettet und in einer einzigartigen Afro-Wabi-Sabi-Ästhetik mit erdigen Texturen und vielen handgefertigten Details gestaltet sind – geprägt von der Philosophie, die Schönheit in der Unvollkommenheit zu sehen.
Die Heimat des schwarzen Leoparden
Der Blick schweift aber nicht nur von den Unterkünften in die unendliche Weite der Savanne: Auch vom Wellness-Bereich können die Gäste jederzeit Wildtiere entdecken. Neben mehreren Behandlungsräumen gehören auch ein Yoga-Studio, ein Dampfbad mit Tauchbecken und ein Fitnessraum zur Ausstattung. Kulinarisch setzt die Lodge auf abwechslungsreiche Menüs als Private Dinner oder in der Freiluft-Boma.
Der Standort der neuen andBeyond Suyian Lodge wurde dabei sorgfältig gewählt, denn sie liegt in der Heimat des seltenen schwarzen Leoparden – einem der am schwersten zu beobachtenden Tiere Afrikas. Zwar berichteten Einheimische immer wieder von seiner Existenz im Norden Kenias, doch erst 2019 gelang im Laikipia Nationalpark die erste wissenschaftliche Dokumentation seit 110 Jahren.
Wanderungen mit den Kamel-Hirten
Darüber hinaus sind hier mit dem Afrikanischen Wildhund und dem Grevy-Zebra noch weitere bedrohte Arten zu finden. Auch die Namensgebung der Lodge spiegelt den Charakter des Schutzgebiets wider: „Suyian” bedeutet in der lokalen Samburu-Sprache so viel wie „wilder Hund“.
Die möglichen Aktivitäten reichen von Wanderungen mit Kamel-Hirten und Ausritten zu Pferd über Safaris zum Sonnenuntergang, um nachtaktive Tiere zu entdecken, bis zu Helikopterflügen über die malerische Landschaft Laikipias und Exkursionen zu lokalen Gemeinden, die besondere Einblicke in das Ursprungsland des Safari-Tourismus ermöglichen.
Wildtiere sehen und den Menschen helfen
Das 17.806 Hektar große Schutzgebiet gehört dem gemeinnützigen Suyian Conservancy Trust und wird unter der Aufsicht der globalen Naturschutzorganisation Space for Giants verwaltet. Einst als Rinderfarm genutzt, hat sich das Land zu einem blühenden Korridor mit einmaliger Artenvielfalt entwickelt, in dem heute Hirten und Wildtiere friedlich nebeneinander leben. Da andBeyond die exklusiven Tourismusrechte hält, genießen die Gäste der neuen Lodge einen nahezu ungestörten Zugang zur Landschaft.
Gleichzeitig leistet dieser hochwertige Tourismus einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Tierwelt und schafft greifbare Vorteile für die lokalen Gemeinschaften. Jeder Gast unterstützt so direkt den Erhalt dieser einzigartigen Landschaft und das Wohl der Menschen, die hier leben. Die All-inclusive-Raten in der andBeyond Suyian Lodge beginnen in diesem und im nächsten Jahr je nach Saison bei 1.500 (November bis Juni) oder 2.500 US-Dollar pro Person und Nacht (Juli bis Oktober und rund um Weihnachten und Neujahr).
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.