andBeyond Suyian Lodge: Luxus in der Laikipia-Wildnis in Kenia

Ein ex­klu­si­ves Sa­fari-Er­leb­nis ab­seits der Tou­ris­ten­pfade in Ke­nia er­mög­licht der Lu­xus­rei­se­ver­an­stal­ter and­Bey­ond mit der Er­öff­nung der neuen and­Bey­ond Suy­ian Lodge in der wei­ten Sa­vanne von Lai­ki­pia – rund 270 Ki­lo­me­ter nörd­lich von Nai­robi.

Auf die Gäste war­ten 14 Sui­ten mit pri­va­ten Pools und Pan­ora­ma­blick auf die Na­tur, die in ur­alte Gra­nit­fel­sen ein­ge­bet­tet und in ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Afro-Wabi-Sabi-Äs­the­tik mit er­di­gen Tex­tu­ren und vie­len hand­ge­fer­tig­ten De­tails ge­stal­tet sind – ge­prägt von der Phi­lo­so­phie, die Schön­heit in der Un­voll­kom­men­heit zu se­hen.

Die Heimat des schwarzen Leoparden

Der Blick schweift aber nicht nur von den Un­ter­künf­ten in die un­end­li­che Weite der Sa­vanne: Auch vom Well­ness-Be­reich kön­nen die Gäste je­der­zeit Wild­tiere ent­de­cken. Ne­ben meh­re­ren Be­hand­lungs­räu­men ge­hö­ren auch ein Yoga-Stu­dio, ein Dampf­bad mit Tauch­be­cken und ein Fit­ness­raum zur Aus­stat­tung. Ku­li­na­risch setzt die Lodge auf ab­wechs­lungs­rei­che Me­nüs als Pri­vate Din­ner oder in der Frei­luft-Boma.

Der Stand­ort der neuen and­Bey­ond Suy­ian Lodge wurde da­bei sorg­fäl­tig ge­wählt, denn sie liegt in der Hei­mat des sel­te­nen schwar­zen Leo­par­den – ei­nem der am schwers­ten zu be­ob­ach­ten­den Tiere Afri­kas. Zwar be­rich­te­ten Ein­hei­mi­sche im­mer wie­der von sei­ner Exis­tenz im Nor­den Ke­nias, doch erst 2019 ge­lang im Lai­ki­pia Na­tio­nal­park die erste wis­sen­schaft­li­che Do­ku­men­ta­tion seit 110 Jah­ren.

Wanderungen mit den Kamel-Hirten

and­Bey­ond Suy­ian Lodge /​ Ke­nia (c) and­Bey­ond

Dar­über hin­aus sind hier mit dem Afri­ka­ni­schen Wild­hund und dem Grevy-Ze­bra noch wei­tere be­drohte Ar­ten zu fin­den. Auch die Na­mens­ge­bung der Lodge spie­gelt den Cha­rak­ter des Schutz­ge­biets wi­der: „Suy­ian” be­deu­tet in der lo­ka­len Sam­buru-Spra­che so viel wie „wil­der Hund“.

Die mög­li­chen Ak­ti­vi­tä­ten rei­chen von Wan­de­run­gen mit Ka­mel-Hir­ten und Aus­rit­ten zu Pferd über Sa­fa­ris zum Son­nen­un­ter­gang, um nacht­ak­tive Tiere zu ent­de­cken, bis zu He­li­ko­pter­flü­gen über die ma­le­ri­sche Land­schaft Lai­ki­pias und Ex­kur­sio­nen zu lo­ka­len Ge­mein­den, die be­son­dere Ein­bli­cke in das Ur­sprungs­land des Sa­fari-Tou­ris­mus er­mög­li­chen.

Wildtiere sehen und den Menschen helfen

and­Bey­ond Suy­ian Lodge /​ Ke­nia (c) and­Bey­ond

Das 17.806 Hektar große Schutz­ge­biet ge­hört dem ge­mein­nüt­zi­gen Suy­ian Con­ser­vancy Trust und wird un­ter der Auf­sicht der glo­ba­len Na­tur­schutz­or­ga­ni­sa­tion Space for Gi­ants ver­wal­tet. Einst als Rin­der­farm ge­nutzt, hat sich das Land zu ei­nem blü­hen­den Kor­ri­dor mit ein­ma­li­ger Ar­ten­viel­falt ent­wi­ckelt, in dem heute Hir­ten und Wild­tiere fried­lich ne­ben­ein­an­der le­ben. Da and­Bey­ond die ex­klu­si­ven Tou­ris­mus­rechte hält, ge­nie­ßen die Gäste der neuen Lodge ei­nen na­hezu un­ge­stör­ten Zu­gang zur Land­schaft.

Gleich­zei­tig leis­tet die­ser hoch­wer­tige Tou­ris­mus ei­nen wich­ti­gen Bei­trag zum Schutz der Tier­welt und schafft greif­bare Vor­teile für die lo­ka­len Ge­mein­schaf­ten. Je­der Gast un­ter­stützt so di­rekt den Er­halt die­ser ein­zig­ar­ti­gen Land­schaft und das Wohl der Men­schen, die hier le­ben. Die All-in­clu­sive-Ra­ten in der and­Bey­ond Suy­ian Lodge be­gin­nen in die­sem und im nächs­ten Jahr je nach Sai­son bei 1.500 (No­vem­ber bis Juni) oder 2.500 US-Dol­lar pro Per­son und Nacht (Juli bis Ok­to­ber und rund um Weih­nach­ten und Neu­jahr).

