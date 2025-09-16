Hilton Turin Centre ist in der Hauptstadt des Piemont gelandet

Hil­ton hat ein neues Ho­tel in der Haupt­stadt der ita­lie­ni­schen Re­gion Pie­mont er­öff­net. Das ele­gant ge­stal­tete Hil­ton Tu­rin Centre über­zeugt vor al­lem durch seine un­schlag­bar zen­trale Lage in der Via del­l’­Ar­cive­s­co­vado – nur we­nige Mi­nu­ten zu Fuß von ei­ni­gen der wich­tigs­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten in Tu­rin ent­fernt.

Zum be­lieb­ten Mu­seo Egi­zio ge­lan­gen die Gäste ebenso mit ei­nem kur­zen Spa­zier­gang wie zur Piazza San Carlo, ins Ägyp­ti­sche Mu­seum, zur Piazza Cas­tello und zur Mole An­to­nel­liana. Auch der Bahn­hof Porta Nuova mit Schnell­zug-Ver­bin­dun­gen nach Mai­land, Flo­renz, Nea­pel und Rom liegt in der Nähe.

Italienische und asiatische Spezialitäten

Das Ho­tel selbst be­fin­det sich in ei­nem frisch re­no­vier­ten Ge­bäude im ra­tio­na­lis­ti­schen Stil aus dem Jahr 1953, das zu­vor das tra­di­ti­ons­rei­che Gol­den Pa­lace Ho­tel be­her­bergt hat. Zu den 175 Zim­mern ge­hö­ren 36 Sui­ten und eine Reihe von Exe­cu­tive Rooms mit Zu­gang zur Exe­cu­tive Lounge, die mit Ge­trän­ken und Snacks auf­war­tet. Für ei­nen be­son­de­ren Auf­ent­halt emp­fiehlt sich die Prä­si­den­ten-Suite mit Blick auf Tu­rin vom Bal­kon.

Im ele­gan­ten Re­stau­rant „Malìa“ un­ter der Lei­tung von Kü­chen­chef Luca Gu­belli wer­den neu in­ter­pre­tierte Klas­si­ker der pie­mon­te­si­schen Kü­che und Ge­richte mit asia­ti­schen Aro­men ser­viert. Die mit Mar­mor ver­zierte „Al­chemy Bar“ lädt zu ei­ner Aus­wahl an klas­si­schen und ex­tra­va­gan­ten Cock­tails ein. Dazu hat Luca Gu­belli ein Gour­met­menü kre­iert, das in­ter­na­tio­nale Aro­men mit lo­ka­len und ita­lie­ni­schen Tra­di­tio­nen ver­bin­det.

Zimmerpreise ab 172 Euro pro Nacht

Ein Well­ness­be­reich mit ei­nem In­door-Pool, ei­nem Fit­ness­cen­ter und ei­nem brand­neuen Spa, das eine Viel­zahl von Be­hand­lun­gen zur Ent­span­nung von Kör­per und Geist an­bie­tet, run­det die Aus­stat­tung des Hil­ton Tu­rin Centre ab, wird aber nicht vor dem Ok­to­ber 2025 öff­nen. Die Zim­mer­preise be­gin­nen von Sep­tem­ber bis No­vem­ber bei 263 Euro pro Nacht und von De­zem­ber bis März ab 172 bis 189 Euro – auch über die Fei­er­tage.

