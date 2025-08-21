Mitten im Dschungel: Neuer Dinosaurier-Themenpark in Okinawa

Ein neuer Di­no­sau­rier-The­men­park in Oki­nawa ist die jüngste Top-At­trak­tion in Ja­pan: Mit „Junglia Oki­nawa” wurde so­eben eine Er­leb­nis­welt mit­ten im tro­pi­schen Dschun­gel er­öff­net, die Aben­teuer, Na­tur­er­leb­nisse und Lu­xus kom­bi­niert und die In­sel­re­gion da­mit zur ul­ti­ma­ti­ven De­sti­na­tion für Fa­mi­lien, Ent­de­cker und Well­ness-Fans macht.

Der spek­ta­ku­läre Frei­zeit­park auf der sub­tro­pi­schen In­sel Oki­nawa liegt am Rand des Yam­baru-Na­tio­nal­parks, der für seine ur­zeit­li­che Na­tur­ku­lisse und Ar­ten­viel­falt be­kannt ist. Auf über 60 Hektar kom­bi­niert er atem­be­rau­bende Na­tur­er­leb­nisse mit Ad­re­na­lin, Well­ness und ei­nem Hauch von „Ju­ras­sic Park”. Das Kon­zept „Power Va­cance!“ ver­spricht da­bei so­wohl Span­nung als auch Er­ho­lung.

Herz­stück des Parks ist eine in­ter­ak­tive Di­no­sau­rier-Sa­fari, bei der sich die Be­su­cher im Ge­län­de­wa­gen auf eine aben­teu­er­li­che Fahrt durch eine prä­his­to­ri­sche Land­schaft be­ge­ben. Zu­nächst be­geg­nen sie da­bei pflan­zen­fres­sen­den Ur­zeit­rie­sen, bis schließ­lich ein brül­len­der T‑Rex aus dem Di­ckicht auf­taucht.

Ad­re­na­lin gibt es auch bei der „Hu­man Ar­row” – ei­nem Ka­ta­pult-Er­leb­nis mit Gum­mi­sei­len, das die Gäste mit­ten in den Dschun­gel schleu­dert – oder beim kin­der­freund­li­chen und den­noch ac­tion­ge­la­de­nen Off­road-Par­cours „Buggy Vol­tage” durch tro­pi­sches Ge­lände.

Wer es luf­ti­ger mag, schwebt mit dem „Ho­ri­zon Bal­loon” über den Ur­wald hin­weg und ge­nießt ei­nen Pan­ora­ma­blick auf das Meer – oder er fliegt mit der „Sky Phoe­nix Seil­bahn” ei­nem Vo­gel gleich durch die Baum­wip­fel. Nach ei­nem Tag vol­ler Aben­teuer lockt dann das „Spa Junglia” mit hei­ßen Quel­len, Sau­nen, ei­nem der größ­ten In­fi­nity-Pools in Asien und na­tür­li­chen On­sen in­mit­ten üp­pi­ger Na­tur.

Der Yambaru Nationalpark

Ne­ben dem neuen Er­leb­nis­park lockt Oki­nawa mit ei­ner atem­be­rau­ben­den Na­tur, die ih­res­glei­chen sucht. Tief­grüne Re­gen­wäl­der bie­ten eine ein­ma­lige Ar­ten­viel­falt und die lan­gen wei­ßen Sand­strände so­wie das tür­kis glit­zernde Meer ma­chen die In­sel­gruppe zur Strand­des­ti­na­tion Ja­pans.

Der Yam­baru Na­tio­nal­park wurde 2016 als 33. Na­tio­nal­park Ja­pans aus­ge­wie­sen und 2021 ge­mein­sam mit dem be­nach­bar­ten Irio­mote-Ishi­gaki Na­tio­nal­park in das UNESCO-Welt­na­tur­erbe auf­ge­nom­men. Hier la­den die Man­gro­ven­wäl­der zu Ka­jak­tou­ren mit­ten durch die Wild­nis ein. Trek­kings ste­hen ge­nauso auf dem Aus­flugs­pro­gramm wie aus­ge­dehnte Ba­de­tage.

Im Ku­nig­ami Fo­rest Park kön­nen die Be­su­cher mit et­was Glück ei­nen Blick auf sel­tene en­de­mi­sche Vö­gel und Pflan­zen er­ha­schen. Be­son­ders ein­la­dend ist die Wan­de­rung zum 25 Me­ter ho­hen Hiji-Was­ser­fall : Die 1,5 Ki­lo­me­ter lange Wan­de­rung ist dank gut aus­ge­bau­ter Wege auch für we­ni­ger er­fah­rene Wan­de­rer und Fa­mi­lien ein will­kom­me­nes Ziel, um die Land­schaft und Na­tur des Yam­baru Na­tio­nal­parks zu ge­nie­ßen.

