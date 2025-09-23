AMONTI Chalets: Neues Luxus-Refugium mit Südtiroler Charme

Die neuen AMONTI Chalets empfangen seit diesem Sommer ihre ersten Gäste im Tauferer Ahrntal. 23 großzügige Suiten, Chalets und Villen bieten Südtiroler Charme, modernes Design und den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels. Gastgeber ist die Familie Steger, die auch das AMONTI & LUNARIS Wellnessresort betreibt.
Die Unterkünfte bieten Raum für zwei bis fünf Personen auf 75 bis 150 Quadratmetern. Die Auswahl ist vielfältig – von der romantischen Suite mit Panorama-Sauna und Outdoor-Whirlpool über das Baumhaus-Chalet mit atemberaubendem Ausblick bis zur zweistöckigen „Premium Villa” mit privatem Spa-Bereich und offener Wohnküche.
Sauna, Kamin und Küche
Besonders hervorzuheben ist die 150 Quadratmeter große „Pool Villa” mit beheiztem Infinity-Pool, finnischer Sauna, Whirlwanne und weitläufiger Sonnenterrasse. Über eine private Sauna, einen Kamin, eine voll ausgestattete Küchenzeile, eine Terrasse oder einen Balkon sowie einen Tiefgaragenstellplatz mit E‑Ladestation verfügen aber alle Einheiten.
Bei der Gestaltung der Innenräume setzten der Südtiroler Architekt Andreas Gruber und der Kitzbüheler Interior Designer Bernd Gruber auf großzügige Fensterfronten, viel rustikale Eiche, moderne Sofas und helle Stoffe. Südtiroler Materialien wie Passeirer Gneis und edle Metallelemente unterstreichen die hochwertige, natürliche Anmutung.
Die Köchin des Jahres 2025
Für die moderne Interpretation der Südtiroler Küche im Restaurant „Johanns” ist Tina Marcelli verantwortlich. Die gebürtige Ahrntalerin wurde von Gault&Millau zur „Köchin des Jahres 2025” gekürt und vom Guide Michelin mit einem „Grünen Stern” ausgezeichnet. Im Rahmen der Halbpension kommen die Gäste in den Genuss eines täglich wechselnden Dinners und können an vier Abenden pro Woche auch ein besonderes Fine Dining Erlebnis buchen – ein Gourmetmenü mit fünf oder acht Gängen und Weinbegleitung.
Das Genusserlebnis in den AMONTI Chalets beginnt allerdings schon am Morgen mit einem Überraschungsfrühstück, das direkt ins Chalet geliefert wird. Mittags serviert das Team kleine Gerichte à la carte und am Nachmittag hausgemachtes Gebäck aus der eigenen Patisserie. Am Abend besteht dann die Möglichkeit, als Alternative zum „Johanns” ein Chaletgericht zum Private Dinner zu bestellen – ganz entspannt und ohne Dresscode.
Wellnesserlebnis im Spa House
Wer sich mit dem privaten Spa-Bereich nicht zufriedengeben will, kann auch ein umfassendes Wellnesserlebnis im dreistöckigen „Spa House” genießen. Hier warten hochwertige Beauty- und Körperbehandlungen mit Naturprodukten von Team Dr. Joseph und QMS sowie ein beheizter Indoor- und Outdoor-Pool mit gemütlichen Ruhebereichen und Bergblick. Im obersten Stock befindet sich zudem ein Adults-Only-Bereich mit finnischer Sauna, Dampfbad und Lounge.
Die AMONTI Chalets liegen auf der Sonnenseite des Südtiroler Ahrntals – inmitten der imposanten Kulisse des Naturparks Rieserferner-Ahrn. Zwischen Gipfeln, Wäldern und klarer Bergluft empfehlen sich aussichtsreiche Wanderungen und genussvolle Biketouren zu Bergseen, rauschenden Wasserfällen und idyllischen Almen. Wer das Besondere sucht, findet es bei Rafting, Paragleiten oder einem Reitausflug.
Chalet mit Frühstück ab 454 Euro
Im Winter locken gleich vier Skigebiete mit insgesamt 86 Pistenkilometern – vom familienfreundlichen Speikboden bis zum sportlichen Klausberg. Abseits der Hänge zeigt sich auf Langlaufloipen, Schneeschuhtrails und Winterwanderwegen die stille Schönheit der kalten Jahreszeit.
Dank des kostenlosen „Ahrntal Guest Pass” kommen die Gäste in den Genuss zahlreicher Vorteile – von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bis zu ermäßigten Eintritten und Freizeitangeboten. Die Preise für eines der AMONTI Chalets inklusive Frühstück beginnen bis Oktober bei 486 Euro pro Nacht und ab November den ganzen Winter hindurch meist bei 454 Euro.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.