AMONTI Chalets: Neues Luxus-Refugium mit Südtiroler Charme

Die neuen AMONTI Cha­lets emp­fan­gen seit die­sem Som­mer ihre ers­ten Gäste im Tau­fe­rer Ahrn­tal. 23 groß­zü­gige Sui­ten, Cha­lets und Vil­len bie­ten Süd­ti­ro­ler Charme, mo­der­nes De­sign und den Kom­fort ei­nes Fünf-Sterne-Ho­tels. Gast­ge­ber ist die Fa­mi­lie Ste­ger, die auch das AMONTI & LUNARIS Well­ness­re­sort be­treibt.

Die Un­ter­künfte bie­ten Raum für zwei bis fünf Per­so­nen auf 75 bis 150 Qua­drat­me­tern. Die Aus­wahl ist viel­fäl­tig – von der ro­man­ti­schen Suite mit Pan­orama-Sauna und Out­door-Whirl­pool über das Baum­haus-Cha­let mit atem­be­rau­ben­dem Aus­blick bis zur zwei­stö­cki­gen „Pre­mium Villa” mit pri­va­tem Spa-Be­reich und of­fe­ner Wohn­kü­che.

Sauna, Kamin und Küche

Amonti Cha­lets (c) Fe­lix Kath­rein AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi Amonti Cha­lets /​ Pool (c) Fe­lix Kath­rein AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi

Be­son­ders her­vor­zu­he­ben ist die 150 Qua­drat­me­ter große „Pool Villa” mit be­heiz­tem In­fi­nity-Pool, fin­ni­scher Sauna, Whirl­wanne und weit­läu­fi­ger Son­nen­ter­rasse. Über eine pri­vate Sauna, ei­nen Ka­min, eine voll aus­ge­stat­tete Kü­chen­zeile, eine Ter­rasse oder ei­nen Bal­kon so­wie ei­nen Tief­ga­ra­gen­stell­platz mit E‑Ladestation ver­fü­gen aber alle Ein­hei­ten.

Bei der Ge­stal­tung der In­nen­räume setz­ten der Süd­ti­ro­ler Ar­chi­tekt An­dreas Gru­ber und der Kitz­bü­he­ler In­te­rior De­si­gner Bernd Gru­ber auf groß­zü­gige Fens­ter­fron­ten, viel rus­ti­kale Ei­che, mo­derne So­fas und helle Stoffe. Süd­ti­ro­ler Ma­te­ria­lien wie Pas­sei­rer Gneis und edle Me­tall­ele­mente un­ter­strei­chen die hoch­wer­tige, na­tür­li­che An­mu­tung.

Die Köchin des Jahres 2025

AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi

Für die mo­derne In­ter­pre­ta­tion der Süd­ti­ro­ler Kü­che im Re­stau­rant „Jo­hanns” ist Tina Mar­celli ver­ant­wort­lich. Die ge­bür­tige Ahrn­ta­le­rin wurde von Gault&Millau zur „Kö­chin des Jah­res 2025” ge­kürt und vom Guide Mi­che­lin mit ei­nem „Grü­nen Stern” aus­ge­zeich­net. Im Rah­men der Halb­pen­sion kom­men die Gäste in den Ge­nuss ei­nes täg­lich wech­seln­den Din­ners und kön­nen an vier Aben­den pro Wo­che auch ein be­son­de­res Fine Di­ning Er­leb­nis bu­chen – ein Gour­met­menü mit fünf oder acht Gän­gen und Wein­be­glei­tung.

Das Ge­nuss­erleb­nis in den AMONTI Cha­lets be­ginnt al­ler­dings schon am Mor­gen mit ei­nem Über­ra­schungs­früh­stück, das di­rekt ins Cha­let ge­lie­fert wird. Mit­tags ser­viert das Team kleine Ge­richte à la carte und am Nach­mit­tag haus­ge­mach­tes Ge­bäck aus der ei­ge­nen Pa­tis­se­rie. Am Abend be­steht dann die Mög­lich­keit, als Al­ter­na­tive zum „Jo­hanns” ein Cha­let­ge­richt zum Pri­vate Din­ner zu be­stel­len – ganz ent­spannt und ohne Dress­code.

Wellnesserlebnis im Spa House

AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi

Wer sich mit dem pri­va­ten Spa-Be­reich nicht zu­frie­den­ge­ben will, kann auch ein um­fas­sen­des Well­ness­er­leb­nis im drei­stö­cki­gen „Spa House” ge­nie­ßen. Hier war­ten hoch­wer­tige Be­auty- und Kör­per­be­hand­lun­gen mit Na­tur­pro­duk­ten von Team Dr. Jo­seph und QMS so­wie ein be­heiz­ter In­door- und Out­door-Pool mit ge­müt­li­chen Ru­he­be­rei­chen und Berg­blick. Im obers­ten Stock be­fin­det sich zu­dem ein Adults-Only-Be­reich mit fin­ni­scher Sauna, Dampf­bad und Lounge.

Die AMONTI Cha­lets lie­gen auf der Son­nen­seite des Süd­ti­ro­ler Ahrn­tals – in­mit­ten der im­po­san­ten Ku­lisse des Na­tur­parks Rie­ser­fer­ner-Ahrn. Zwi­schen Gip­feln, Wäl­dern und kla­rer Berg­luft emp­feh­len sich aus­sichts­rei­che Wan­de­run­gen und ge­nuss­volle Bi­ketou­ren zu Berg­seen, rau­schen­den Was­ser­fäl­len und idyl­li­schen Al­men. Wer das Be­son­dere sucht, fin­det es bei Raf­ting, Pa­ra­glei­ten oder ei­nem Reit­aus­flug.

Chalet mit Frühstück ab 454 Euro

AMONTI Cha­lets (c) Fi­lippo Gal­luzzi

Im Win­ter lo­cken gleich vier Ski­ge­biete mit ins­ge­samt 86 Pis­ten­ki­lo­me­tern – vom fa­mi­li­en­freund­li­chen Speik­bo­den bis zum sport­li­chen Klaus­berg. Ab­seits der Hänge zeigt sich auf Lang­lauf­loi­pen, Schnee­schuh­trails und Win­ter­wan­der­we­gen die stille Schön­heit der kal­ten Jah­res­zeit.

Dank des kos­ten­lo­sen „Ahrn­tal Guest Pass” kom­men die Gäste in den Ge­nuss zahl­rei­cher Vor­teile – von der Nut­zung öf­fent­li­cher Ver­kehrs­mit­tel bis zu er­mä­ßig­ten Ein­trit­ten und Frei­zeit­an­ge­bo­ten. Die Preise für ei­nes der AMONTI Cha­lets in­klu­sive Früh­stück be­gin­nen bis Ok­to­ber bei 486 Euro pro Nacht und ab No­vem­ber den gan­zen Win­ter hin­durch meist bei 454 Euro.

www.amontichalets.com

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.