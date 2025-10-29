210 Meter: Sun Siyam Olhuveli hat den längsten Pool der Malediven

Das Sun Si­yam Ol­hu­veli hält ei­nen neuen Re­kord: Seit die­sem Som­mer bie­tet das Vier-Sterne-Re­sort mit 210 Me­tern den längs­ten Pool der Ma­le­di­ven. Dar­über hin­aus wur­den die Beach- und Sun­set Beach-Pa­vi­li­ons re­no­viert.

Die neu ge­stal­te­ten Beach Pa­vi­li­ons stel­len eine durch­dachte Wei­ter­ent­wick­lung der frü­he­ren De­luxe-Zim­mer dar und brin­gen Kom­fort und Stil per­fekt in Ein­klang. Das neue De­sign, das von Lon­do­ner Stu­dio Sixty7 ent­wi­ckelt wurde, setzt da­bei auf ein of­fe­nes Raum­kon­zept und ver­wen­det eine helle Farb­pa­lette, die eine be­ru­hi­gende und mo­derne At­mo­sphäre schafft.

Beach Pa­vi­lion mit Pool /​ Be­d­room (c) Sun Si­yam Re­sorts

In zwei Ka­te­go­rien ver­füg­bar, bie­ten die zwei­ge­schos­si­gen Un­ter­künfte mit je­weils vier Zim­mern un­ge­störte Aus­bli­cke auf das Meer. Die 40 Beach Pa­vi­li­ons bli­cken auf die La­gune und er­mög­li­chen den di­rek­ten Zu­gang zum Strand und zum Pool, wäh­rend die 60 Sun­set Beach Pa­vi­li­ons spek­ta­ku­läre Aus­sich­ten auf den Son­nen­un­ter­gang und den längs­ten Pool der Ma­le­di­ven be­reit­hal­ten.

„Wir ha­ben diese Ver­bes­se­run­gen an ei­ner un­se­rer be­lieb­tes­ten Zim­mer­ka­te­go­rien um­ge­setzt und sind über­zeugt, dass diese Ver­än­de­rung den Auf­ent­halt an un­se­rem Strand zu ei­nem der bes­ten und gleich­zei­tig er­schwing­lichs­ten Lu­xus-Er­leb­nisse auf den Ma­le­di­ven macht.“ Hassan Adil, As­sistant Group Ge­ne­ral Ma­na­ger von Sun Si­yam Re­sorts

Beach Pa­vi­lion (c) Sun Si­yam Re­sorts

High­light der Neue­run­gen ist aber zwei­fel­los der 210 Me­ter lange Pool, der par­al­lel zum Strand ver­läuft und über eine ver­sun­kene Pool­bar ver­fügt. Ein wei­te­rer neuer, aber „nur” 131 Me­ter lan­ger Pool bie­tet zu­sätz­li­che Ab­küh­lung.

Die re­no­vier­ten Pa­vi­li­ons und neuen Pools des Sun Si­yam Ol­hu­ve­lis pas­sen per­fekt zur Phi­lo­so­phie ei­nes rund um die Uhr ver­füg­ba­ren All-In­clu­sive-An­ge­bots, das den Gäs­ten al­les bie­tet, was sie für ei­nen stress­freien Auf­ent­halt be­nö­ti­gen – von ei­ner Viel­zahl an gas­tro­no­mi­schen Er­leb­nis­sen bis zu Cock­tails am Pool.

www.sunsiyam.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.