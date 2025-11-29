Die schönsten Indoor-Pools in den besten Luxushotels der Welt

Lassen Sie sich von Regen und Schnee nicht die Laune verderben! In den besten Luxushotels der Welt finden sich meist auch die schönsten Indoor-Pools, die sich das ganze Jahr über als ultimative Rückzugsorte empfehlen.
Ob es nun in der obersten Etage mit Panoramablick über die Stadt ist oder versteckt im Untergeschoß: Die atemberaubenden Indoor-Pools, die wir Ihnen hier vorstellen, definieren Entspannung pur. Sie dürfen nur nicht darauf vergessen, Ihre Badesachen einzupacken, bevor Sie sich auf die Reise begeben.
Aman Tokyo / Japan
Vom spektakulären, 30 Meter langen Indoor-Pool auf der obersten Etage des Aman Tokyo genießen die Gäste einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Das Luxushotel belegt die oberen Stockwerke des Otemachi Towers und verfügt über nur 84 Zimmer und Suiten. Ein weiteres Highlight neben dem 2.500 Quadratmeter großen Spa ist die dramatische, stolze 26 Meter hohe Lobby auf der 33. Etage.
Waldorf Astoria Atlanta Buckhead / USA
Das Waldorf Astoria Atlanta Buckhead liegt im eleganten Viertel Buckhead und damit im Zentrum der Kultur‑, Restaurant- und Modeszene von Atlanta. Die Boutiquen und Lokale auf der Phipps Plaza und dem Lenox Square sind nur fünf Gehminuten entfernt. Trotzdem kommen manche Gäste nicht über das Waldorf Astoria Spa hinaus, denn der Indoor-Pool mit Blick auf den Garten bietet allein schon ein unvergleichliches Erlebnis.
The Charles Hotel Munich / Deutschland
Der Indoor-Pool im Spa des The Charles Munich gilt als einer der längsten Hotel-Pools in München und lädt dazu ein, bei sanfter Musik, ätherischen Ölen und sanftem Kerzenschein zu entspannen. Das Fünf-Sterne-Superior-Haus der Rocco Forte Hotels liegt direkt am Alten Botanischen Garten – ganz in der Nähe des Königsplatzes und nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt. Auch die 160 luxuriösen Zimmer und Suiten sind in ihren Dimensionen außergewöhnlich – sie sind angeblich die größten der Stadt.
Hilton Americas-Houston / USA
Ein fast 23 Meter langer Indoor-Pool im 24. Stock mit einem fantastischen Blick auf die glitzernde Skyline von Houston findet sich im Hilton Americas-Houston – der perfekte Ort zum Schwimmen, Faulenzen oder für ein entspannendes Bad im übergroßen Whirlpool.
Le Bristol Paris / Frankreich
Der Indoor-Pool im obersten Stockwerk des Le Bristol Paris ist an Exklusivität kaum zu übertreffen. Sein Design im Stil eines Boots versprüht mediterranes Flair, das Wandgemälde ist eine wunderschöne Hommage an das Hôtel du Cap und die großen Fenster bieten einen magischen Ausblick über die Stadt. Selbst im Winter liegt hier französisches Laissez-faire in der Luft und lässt die Sonnenuntergänge über Paris in stilvollem Ambiente genießen.
Conrad Indianapolis / USA
Das Conrad Indianapolis ist eine künstlerische Oase in der Innenstadt von Indianapolis. Das Luxushotel beherbergt nämlich neben den berühmten Collection Suites auch eine Galerie mit Werken inspirierender Künstler. Nach der Bewunderung unbezahlbarer Gemälde können die Gäste ein Bad im hauseigenen Infinity-Pool nehmen, bevor sie sich im Dampfbad und in der Sauna entspannen.
Aman Le Mélézin / Frankreich
Das Aman Le Mélézin in Courchevel verbindet das Bergpanorama der französischen Alpen mit der wohligen Wärme eines Kaminabends und den Spaß beim Skifahren mit Entspannung im Spa. Dort wartet neben zwei Jacuzzis auch ein 14 Meter langer Indoor-Pool, der dank Dachfenster und Sonne so glitzert wie der frische Schnee der umliegenden Berge.
Waldorf Astoria Chicago / USA
In idealer Lage im Stadtzentrum – ganz in der Nähe der „Magnificent Mile” und der Rush Street – bietet das Waldorf Astoria Chicago elegante Suiten mit Kamin oder privater Terrasse, die herrliche Blicke auf die Stadt eröffnen. Die größte Attraktion des Hotels bilden aber das von Forbes ausgezeichnete Spa und der Indoo-Pool, in dem man nach einem langen Tag perfekt entspannen kann.
Qoya Hotel Curitiba / Brasilien
Umgeben von Geschäften und Restaurants, bietet das Qoya Hotel Curitiba aus der Curio Collection by Hilton einen einfachen Zugang zum Besten, was Curitiba zu bieten hat. Ebenso verlockend ist aber der atemberaubende, 25 Meter lange Indoor-Pool, der sich auf einer glasüberdachten Terrasse befindet. So genießt der Gast beim Schwimmen auch noch einen atemberaubenden Blick auf die brasilianische Stadt.
Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel / Rom
Der „Cavalieri Grand Spa Club” im luxuriösen Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel liegt auf dem höchsten Hügel von Rom und bietet einen Panoramablick auf die Ewige Stadt und den Petersdom – eingebettet in einen üppigen, 15 Hektar großen mediterranen Park. Neben einem prächtigen, amethystfarbenen Indoor-Pool, der von Marmor und römisch inspirierten Mosaiken umrahmt wird, verfügt die opulente Oase auch über heiße und kalte Tauchbecken mit Hydromassagen, separate Saunen für Männer und Frauen und eine „Relaxation Lounge”. Ein Refugium, das Welten von der Hektik der Stadt entfernt ist.
Waldorf Astoria Doha West Bay / Qatar
Der mit Marmor geflieste, 26 Meter lange Indoor-Pool des Waldorf Astoria Doha West Bay ist für die ultimative Entspannung konzipiert. Man taucht in kristallklares Wasser ein und genießt die Ruhe in einem exquisiten Raum mit luxuriösen Annehmlichkeiten. Das friedliche Refugium ist aber nur eines von vielen beeindruckenden Elementen dieses 44-stöckigen, vom Art Déco inspirierten Hotels, das als raffinierte Oase für anspruchsvolle Reisende dient.
L’Apogée Courchevel
Mitten in Les Trois Valées – dem größten Skigebiet der Welt – liegt mit dem L’Apogée Courchevel ein wahres Paradies für Skifahrer. Aber auch fernab der Pisten hat das Masterpiece Hotel der Oetker Collection viel zu bieten – vor allem beim Design. India Mahdavi und Joseph Dirand haben hier ein innenarchitektonisches Juwel geschaffen, das Sinnlichkeit, Seele und einen unverkennbaren Stil ausstrahlt. Ein Beispiel dafür ist der wunderschöne Indoor-Pool, der nach einem Tag auf der Piste den perfekten Ausgleich bietet.
Conrad Osaka / Japan
Im 38. Stock des Conrad Osaka bietet der 20 Meter lange Indoor-Pool ein fast schon surreales Erlebnis. Tagsüber hat man das Gefühl, durch die Wolken hoch über der Stadt zu gleiten – und nachts taucht man in ein Meer von Sternen ein und schwebt unter einem schimmernden Nachthimmel. Plüschige Liegen umgeben den leuchtenden Pool – perfekt positioniert vor den raumhohen Fenstern, die die atemberaubende Skyline der Stadt zeigen.
Verdura Resort / Sizilien
Mit einem 20 Meter langen Indoor-Pool und einem 80 Meter langen Infinity-Pool im Freien bietet das Verdura Resort der Rocco Forte Hotels an der Südwestküste von Sizilien ein Wellness-Erlebnis vom Feinsten. Das 230 Hektar große, von Olivenhainen umgebene Anwesen des Fünf-Sterne-Refugiums in der Nähe des Ortes Sciacca erstreckt sich über zwei Kilometer private Küste und verfügt über gleich drei Golfplätze.
Conrad Chongqing / China
Der beheizte Infinity-Pool im Conrad Chongqing ist ein echter Hingucker. Hoch über der Stadt schwebend, bietet der ruhige Zufluchtsort einen atemberaubenden Panoramablick und lässt die Gäste inmitten der Wolken zur Ruhe kommen. Im gesamten Hotel findet man raffinierte Designelemente, die von der Kultur Chongqings inspiriert sind, sowie drei Restaurants und Bars, die mit einzigartigen kulinarischen Erlebnissen und tadellosem Service verführen.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.