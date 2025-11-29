Die schönsten Indoor-Pools in den besten Luxushotels der Welt

Las­sen Sie sich von Re­gen und Schnee nicht die Laune ver­der­ben! In den bes­ten Lu­xus­ho­tels der Welt fin­den sich meist auch die schöns­ten In­door-Pools, die sich das ganze Jahr über als ul­ti­ma­tive Rück­zugs­orte emp­feh­len.

Ob es nun in der obers­ten Etage mit Pan­ora­ma­blick über die Stadt ist oder ver­steckt im Un­ter­ge­schoß: Die atem­be­rau­ben­den In­door-Pools, die wir Ih­nen hier vor­stel­len, de­fi­nie­ren Ent­span­nung pur. Sie dür­fen nur nicht dar­auf ver­ges­sen, Ihre Ba­de­sa­chen ein­zu­pa­cken, be­vor Sie sich auf die Reise be­ge­ben.

Aman Tokyo /​ Japan

Aman To­kyo (c) Aman

Vom spek­ta­ku­lä­ren, 30 Me­ter lan­gen In­door-Pool auf der obers­ten Etage des Aman To­kyo ge­nie­ßen die Gäste ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf die Stadt. Das Lu­xus­ho­tel be­legt die obe­ren Stock­werke des Otema­chi Towers und ver­fügt über nur 84 Zim­mer und Sui­ten. Ein wei­te­res High­light ne­ben dem 2.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Spa ist die dra­ma­ti­sche, stolze 26 Me­ter hohe Lobby auf der 33. Etage.

Waldorf Astoria Atlanta Buckhead /​ USA

Das Wal­dorf As­to­ria At­lanta Buck­head liegt im ele­gan­ten Vier­tel Buck­head und da­mit im Zen­trum der Kultur‑, Re­stau­rant- und Mo­de­szene von At­lanta. Die Bou­ti­quen und Lo­kale auf der Phipps Plaza und dem Lenox Square sind nur fünf Geh­mi­nu­ten ent­fernt. Trotz­dem kom­men man­che Gäste nicht über das Wal­dorf As­to­ria Spa hin­aus, denn der In­door-Pool mit Blick auf den Gar­ten bie­tet al­lein schon ein un­ver­gleich­li­ches Er­leb­nis.

The Charles Hotel Munich /​ Deutschland

The Charles Ho­tel Mu­nich (c) Rocco Forte Ho­tels

Der In­door-Pool im Spa des The Charles Mu­nich gilt als ei­ner der längs­ten Ho­tel-Pools in Mün­chen und lädt dazu ein, bei sanf­ter Mu­sik, äthe­ri­schen Ölen und sanf­tem Ker­zen­schein zu ent­span­nen. Das Fünf-Sterne-Su­pe­rior-Haus der Rocco Forte Ho­tels liegt di­rekt am Al­ten Bo­ta­ni­schen Gar­ten – ganz in der Nähe des Kö­nigs­plat­zes und nur we­nige Geh­mi­nu­ten von der Alt­stadt ent­fernt. Auch die 160 lu­xu­riö­sen Zim­mer und Sui­ten sind in ih­ren Di­men­sio­nen au­ßer­ge­wöhn­lich – sie sind an­geb­lich die größ­ten der Stadt.

Hilton Americas-Houston /​ USA

Ein fast 23 Me­ter lan­ger In­door-Pool im 24. Stock mit ei­nem fan­tas­ti­schen Blick auf die glit­zernde Sky­line von Hous­ton fin­det sich im Hil­ton Ame­ri­cas-Hous­ton – der per­fekte Ort zum Schwim­men, Fau­len­zen oder für ein ent­span­nen­des Bad im über­gro­ßen Whirl­pool.

Le Bristol Paris /​ Frankreich

Le Bris­tol Pa­ris (c) Oet­ker Ho­tels

Der In­door-Pool im obers­ten Stock­werk des Le Bris­tol Pa­ris ist an Ex­klu­si­vi­tät kaum zu über­tref­fen. Sein De­sign im Stil ei­nes Boots ver­sprüht me­di­ter­ra­nes Flair, das Wand­ge­mälde ist eine wun­der­schöne Hom­mage an das Hô­tel du Cap und die gro­ßen Fens­ter bie­ten ei­nen ma­gi­schen Aus­blick über die Stadt. Selbst im Win­ter liegt hier fran­zö­si­sches Lais­sez-faire in der Luft und lässt die Son­nen­un­ter­gänge über Pa­ris in stil­vol­lem Am­bi­ente ge­nie­ßen.

Conrad Indianapolis /​ USA

Das Con­rad In­dia­na­po­lis ist eine künst­le­ri­sche Oase in der In­nen­stadt von In­dia­na­po­lis. Das Lu­xus­ho­tel be­her­bergt näm­lich ne­ben den be­rühm­ten Coll­ec­tion Sui­tes auch eine Ga­le­rie mit Wer­ken in­spi­rie­ren­der Künst­ler. Nach der Be­wun­de­rung un­be­zahl­ba­rer Ge­mälde kön­nen die Gäste ein Bad im haus­ei­ge­nen In­fi­nity-Pool neh­men, be­vor sie sich im Dampf­bad und in der Sauna ent­span­nen.

Aman Le Mélézin /​ Frankreich

Aman Le Mé­lé­zin (c) Aman

Das Aman Le Mé­lé­zin in Courche­vel ver­bin­det das Berg­pan­orama der fran­zö­si­schen Al­pen mit der woh­li­gen Wärme ei­nes Ka­min­a­bends und den Spaß beim Ski­fah­ren mit Ent­span­nung im Spa. Dort war­tet ne­ben zwei Ja­cuz­zis auch ein 14 Me­ter lan­ger In­door-Pool, der dank Dach­fens­ter und Sonne so glit­zert wie der fri­sche Schnee der um­lie­gen­den Berge.

Waldorf Astoria Chicago /​ USA

In idea­ler Lage im Stadt­zen­trum – ganz in der Nähe der „Ma­gni­fi­cent Mile” und der Rush Street – bie­tet das Wal­dorf As­to­ria Chi­cago ele­gante Sui­ten mit Ka­min oder pri­va­ter Ter­rasse, die herr­li­che Bli­cke auf die Stadt er­öff­nen. Die größte At­trak­tion des Ho­tels bil­den aber das von For­bes aus­ge­zeich­nete Spa und der In­doo-Pool, in dem man nach ei­nem lan­gen Tag per­fekt ent­span­nen kann.

Qoya Hotel Curitiba /​ Brasilien

Qoya Ho­tel Cu­ri­tiba (c) Hil­ton

Um­ge­ben von Ge­schäf­ten und Re­stau­rants, bie­tet das Qoya Ho­tel Cu­ri­tiba aus der Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton ei­nen ein­fa­chen Zu­gang zum Bes­ten, was Cu­ri­tiba zu bie­ten hat. Ebenso ver­lo­ckend ist aber der atem­be­rau­bende, 25 Me­ter lange In­door-Pool, der sich auf ei­ner glas­über­dach­ten Ter­rasse be­fin­det. So ge­nießt der Gast beim Schwim­men auch noch ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf die bra­si­lia­ni­sche Stadt.

Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel /​ Rom

Rome Ca­va­lieri a Wal­dorf As­to­ria Ho­tel (c) Hil­ton /​ An­to­nio Saba

Der „Ca­va­lieri Grand Spa Club” im lu­xu­riö­sen Rome Ca­va­lieri, a Wal­dorf As­to­ria Ho­tel liegt auf dem höchs­ten Hü­gel von Rom und bie­tet ei­nen Pan­ora­ma­blick auf die Ewige Stadt und den Pe­ters­dom – ein­ge­bet­tet in ei­nen üp­pi­gen, 15 Hektar gro­ßen me­di­ter­ra­nen Park. Ne­ben ei­nem präch­ti­gen, ame­thyst­far­be­nen In­door-Pool, der von Mar­mor und rö­misch in­spi­rier­ten Mo­sai­ken um­rahmt wird, ver­fügt die opu­lente Oase auch über heiße und kalte Tauch­be­cken mit Hy­dro­mas­sa­gen, se­pa­rate Sau­nen für Män­ner und Frauen und eine „Re­la­xa­tion Lounge”. Ein Re­fu­gium, das Wel­ten von der Hek­tik der Stadt ent­fernt ist.

Waldorf Astoria Doha West Bay /​ Qatar

Wal­dorf As­to­ria Doha West Bay (c) Hil­ton

Der mit Mar­mor ge­flieste, 26 Me­ter lange In­door-Pool des Wal­dorf As­to­ria Doha West Bay ist für die ul­ti­ma­tive Ent­span­nung kon­zi­piert. Man taucht in kris­tall­kla­res Was­ser ein und ge­nießt die Ruhe in ei­nem ex­qui­si­ten Raum mit lu­xu­riö­sen An­nehm­lich­kei­ten. Das fried­li­che Re­fu­gium ist aber nur ei­nes von vie­len be­ein­dru­cken­den Ele­men­ten die­ses 44-stö­cki­gen, vom Art Déco in­spi­rier­ten Ho­tels, das als raf­fi­nierte Oase für an­spruchs­volle Rei­sende dient.

L’Apogée Courchevel

Mit­ten in Les Trois Va­lées – dem größ­ten Ski­ge­biet der Welt – liegt mit dem L’Apogée Courche­vel ein wah­res Pa­ra­dies für Ski­fah­rer. Aber auch fernab der Pis­ten hat das Mas­ter­piece Ho­tel der Oet­ker Coll­ec­tion viel zu bie­ten – vor al­lem beim De­sign. In­dia Mah­davi und Jo­seph Dirand ha­ben hier ein in­nen­ar­chi­tek­to­ni­sches Ju­wel ge­schaf­fen, das Sinn­lich­keit, Seele und ei­nen un­ver­kenn­ba­ren Stil aus­strahlt. Ein Bei­spiel da­für ist der wun­der­schöne In­door-Pool, der nach ei­nem Tag auf der Piste den per­fek­ten Aus­gleich bie­tet.

Conrad Osaka /​ Japan

Con­rad Osaka (c) Hil­ton

Im 38. Stock des Con­rad Osaka bie­tet der 20 Me­ter lange In­door-Pool ein fast schon sur­rea­les Er­leb­nis. Tags­über hat man das Ge­fühl, durch die Wol­ken hoch über der Stadt zu glei­ten – und nachts taucht man in ein Meer von Ster­nen ein und schwebt un­ter ei­nem schim­mern­den Nacht­him­mel. Plü­schige Lie­gen um­ge­ben den leuch­ten­den Pool – per­fekt po­si­tio­niert vor den raum­ho­hen Fens­tern, die die atem­be­rau­bende Sky­line der Stadt zei­gen.

Verdura Resort /​ Sizilien

Ver­dura Re­sort (c) Rocco Forte Ho­tels

Mit ei­nem 20 Me­ter lan­gen In­door-Pool und ei­nem 80 Me­ter lan­gen In­fi­nity-Pool im Freien bie­tet das Ver­dura Re­sort der Rocco Forte Ho­tels an der Süd­west­küste von Si­zi­lien ein Well­ness-Er­leb­nis vom Feins­ten. Das 230 Hektar große, von Oli­ven­hai­nen um­ge­bene An­we­sen des Fünf-Sterne-Re­fu­gi­ums in der Nähe des Or­tes Sciacca er­streckt sich über zwei Ki­lo­me­ter pri­vate Küste und ver­fügt über gleich drei Golf­plätze.

Conrad Chongqing /​ China

Der be­heizte In­fi­nity-Pool im Con­rad Chong­qing ist ein ech­ter Hin­gu­cker. Hoch über der Stadt schwe­bend, bie­tet der ru­hige Zu­fluchts­ort ei­nen atem­be­rau­ben­den Pan­ora­ma­blick und lässt die Gäste in­mit­ten der Wol­ken zur Ruhe kom­men. Im ge­sam­ten Ho­tel fin­det man raf­fi­nierte De­sign­ele­mente, die von der Kul­tur Chong­qings in­spi­riert sind, so­wie drei Re­stau­rants und Bars, die mit ein­zig­ar­ti­gen ku­li­na­ri­schen Er­leb­nis­sen und ta­del­lo­sem Ser­vice ver­füh­ren.

