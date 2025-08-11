Erleben, entdecken und staunen: Neues in Illinois für die Saison 2025

Der US-Bun­des­staat Il­li­nois lädt die Rei­sen­den im Jahr 2025 dazu ein, neue At­trak­tio­nen zu ent­de­cken, durch be­ein­dru­ckende Land­schaf­ten zu strei­fen, preis­ge­krönte Weine zu ge­nie­ßen und in au­ßer­ge­wöhn­li­chen Un­ter­künf­ten zu näch­ti­gen.

Ob nost­al­gi­sche Mo­mente auf der le­gen­dä­ren „Route 66”, fun­kelnde Nächte in den „Dark Sky Parks” oder ge­nuss­vol­les Wi­ne­tasting ent­lang des „Shaw­nee Hills Wine Trail”: Il­li­nois bie­tet un­ter­schied­lichste Er­leb­nisse an je­der Ecke.

Grüne Roadtrips

Route 66 Mu­ral with Pon­tiac (c) en­joy Il­li­nois

Il­li­nois re­vo­lu­tio­niert das Road­trip-Er­leb­nis mit um­welt­freund­li­cher Nost­al­gie. Die „Great Ri­ver Road” eig­net sich ideal für ent­spannte Road­trips mit Elek­tro­fahr­zeu­gen und bie­tet eine Viel­zahl an La­de­sta­tio­nen, die es Aben­teu­rern er­mög­li­chen, die Aus­bli­cke auf den Mis­sis­sippi zu ge­nie­ßen und da­bei ih­ren CO₂-Fuß­ab­druck ge­ring zu hal­ten.

Gleich­zei­tig be­rei­tet sich die le­gen­däre „Route 66” auf das 100-jäh­rige Ju­bi­läum im Jahr 2026 vor. Mit der neuen Vi­deo­se­rie „Il­li­nois Re­ch­ar­ged: Real Sto­ries on Route 66“ – pro­du­ziert in Zu­sam­men­ar­beit mit dem E‑­Auto-Her­stel­ler Ri­vian – wird der „Mo­ther Road” emis­si­ons­freies Le­ben ein­ge­haucht. Zu den neuen At­trak­tio­nen zählt der frisch re­no­vierte „Ge­mini Gi­ant Muff­ler Man” in Wilm­ing­ton, der die Rei­sen­den mit sei­nem über­le­bens­gro­ßen Charme be­grüßt.

Ge­schichts- und Stra­ßen­kunst­lieb­ha­ber kom­men im Ame­ri­can Gi­ants Mu­seum in At­lanta auf ihre Kos­ten – ei­nem skur­ri­len Mu­seum, das den iko­ni­schen Sta­tuen der „Route 66” ge­wid­met ist. Kunst­be­geis­terte kön­nen den „Route 66 Mu­ral Trail” er­kun­den und für Fans von Neon-Nost­al­gie ist der neue „Elec­tric Neon Sign Park” in Gra­nite City ein ab­so­lu­tes High­light. Vin­tage-in­spi­rierte Ne­on­schil­der er­leuch­ten in ei­nem spek­ta­ku­lä­ren Licht.

Sternstunden in den Dark Sky Parks

In­ter­na­tio­nal Dark Sky Park (c) Gabe Di­fa­nis

Auch über Il­li­nois ge­hen die Sterne auf. Der „Dark Sky Park Trail” im Middle Fork Ri­ver Fo­rest Pre­serve in Pen­field, der im Früh­jahr 2025 er­öff­net, ver­spricht ein gar himm­li­sches Er­leb­nis im Cham­paign County. Als ers­ter of­fi­zi­el­ler In­ter­na­tio­nal Dark Sky Park in Il­li­nois wird er nicht nur As­tro­no­mie-Fans und Nacht­fo­to­gra­fen glück­lich ma­chen.

In der Nähe von Chi­cago ist der „Pa­los Pre­ser­ves Dark Sky Place” in Wil­low Springs ei­nen ru­hi­gen Zu­fluchts­ort. Die­ses ver­steckte Kleinod bie­tet eine ganz un­er­war­tete Ge­le­gen­heit, den Kos­mos zu be­wun­dern, ohne sich zu weit vom Stadt­le­ben zu ent­fer­nen.

Der Shawnee Hills Wine Trail

Shaw­nee Wine Trail (c) en­joy Il­li­nois

Wein­lieb­ha­ber soll­ten sich ein Wo­chen­ende für ei­nen Be­such im Sü­den von Il­li­nois vor­mer­ken, denn der „Shaw­nee Hills Wine Trail” fei­ert sein 30-jäh­ri­ges Be­stehen mit ei­nem be­son­de­ren „Food &Wine Weekend” am 7. und 8. März 2025, bei dem die bes­ten Weine der Re­gion mit Gour­met­ge­rich­ten kom­bi­niert wer­den.

Die per­fekte Un­ter­kunft bie­ten die Ca­b­ins at Sun­rise Hill in Makanda. Hier fin­den die Rei­sen­den ei­nen ge­müt­li­chen und stil­vol­len Rück­zugs­ort in der Nähe des ma­le­ri­schen Blue Sky Vi­ney­ard. Die neu er­öff­ne­ten Ca­b­ins bie­ten eine ideale Mi­schung aus Kom­fort und Charme und ma­chen es leicht, in die Schön­heit der Shaw­nee Hills ein­zu­tau­chen.

Neue Unterkünfte von Luxus bis Glamping

Dome at Blueberry Hill (c) en­joy Il­li­nois

Lu­xus, Bou­tique, Na­tur, die neuen Un­ter­künfte in Il­li­nois bie­ten ein Zu­hause für je­den Ge­schmack. In Chi­cago sind das lu­xu­riöse L7 Chi­cago by Lotte Ho­tel und das RIU Plaza Chi­cago per­fekt für alle, die mo­derne Raf­fi­nesse im Her­zen der Stadt su­chen. Ent­lang der „Route 66” bie­tet das char­mante Ur­ban Coll­ec­tive Bou­tique Ho­tel in Ed­wards­ville ei­nen ein­zig­ar­ti­gen und stil­vol­len Auf­ent­halt mit lo­ka­lem Flair.

Für die­je­ni­gen, die sich nach mehr Ver­bin­dung zur Na­tur seh­nen, hält die Little Goat Farm on the Prai­rie mit dem Prai­rie Fruits Farm Stay eine ge­müt­li­che Airbnb-Un­ter­kunft in Cham­paign pa­rat, wo die Be­su­cher das Le­ben auf ei­ner Mol­ke­rei-Farm er­le­ben kön­nen. In der Nähe des Shaw­nee Na­tio­nal Fo­rest bie­tet das his­to­ri­sche Ha­vis­ham House in Alto Pass ei­nen ru­hi­gen Rück­zugs­ort, wäh­rend der skur­rile Dome at Blueberry Hill in Cob­den ein ein­zig­ar­ti­ges Glam­ping-Er­leb­nis be­reit­hält.

Kulinarischer Sterneregen für Chicago

Its Elec­tric Neon Sign Park by night (c) Great Ri­vers Rou­tes

Chi­cago glänzt wei­ter­hin als ku­li­na­ri­sches Top-Ziel mit span­nen­den Neu­ig­kei­ten aus dem Mi­che­lin Guide 2024. Das la­tein­ame­ri­ka­ni­sche Re­stau­rant „Ca­riño” er­hielt sei­nen ers­ten Mi­che­lin-Stern und fei­ert da­mit seine Kunst der zeit­ge­nös­si­schen Kü­che. Im Stadt­vier­tel Lo­gan Square – kürz­lich von Time­Out zu ei­nem der „Cools­ten Vier­tel der Welt“ er­nannt – wur­den drei neue Re­stau­rants in den Mi­che­lin Guide Chi­cago auf­ge­nom­men.

Dazu ge­hö­ren das „An­elya”, das ost­eu­ro­päi­sche Köst­lich­kei­ten wie grü­nen Borschtsch in ei­nem Za­kusky-Wa­gen ser­viert, das „Beity” – ein li­ba­ne­si­sches Pa­ra­dies mit krea­ti­ven Mezze und neu in­ter­pre­tier­ten Klas­si­kern – so­wie das Fi­li­pino-ku­ba­ni­sche Fu­sion-Re­stau­rant „Ba­yan Ko” mit Ge­rich­ten wie Hum­mer in Ca­lamansi-But­ter.

www.enjoyillinois.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.