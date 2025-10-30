Santani Wellness Kandy: Einzigartiges Konzept im Herzen von Sri Lanka

Das San­tani Well­ness Kandy im Her­zen von Sri Lanka sucht sei­nes­glei­chen, wenn es um Ent­span­nung und Re­ge­ne­ra­tion geht. Ba­sie­rend auf der Ayur­veda-Phi­lo­so­phie, er­le­ben die Gäste die­ses ein­zig­ar­ti­gen Re­sorts ein viel­fäl­ti­ges Pot­pourri an Er­ho­lungs­stra­te­gien.

Mit ei­nem atem­be­rau­ben­den Blick über die Knuck­les Moun­tain Range liegt das 120 Hektar große San­tani Well­ness Kandy in­mit­ten ei­nes un­ver­gleich­li­chen Na­tur­pa­ra­die­ses – rund eine Stunde von der Tem­pel­stadt Kandy im Her­zen von Sri Lanka ent­fernt. Durch diese be­son­dere Lage ist es ge­lun­gen, ei­nen har­mo­ni­schen Ein­klang zwi­schen Na­tur, Spi­ri­tua­li­tät und ge­ho­be­ner Well­ness zu schaf­fen.

San­tani Well­ness Kandy (c) San­tani Well­ness Re­sort & Spa

Die Gour­met-Well­ness-Kü­che folgt der Ayur­veda-Phi­lo­so­phie von „Rasa Haya“, was so viel be­deu­tet wie „sechs Ge­schmä­cker“. Die Un­ter­künfte sind nach dem Kon­zept der stil­len Ar­chi­tek­tur in die Na­tur ein­ge­bet­tet. Die Gäste er­le­ben atem­be­rau­bende Son­nen­auf­gänge und ‑un­ter­gänge. Der warme und herz­li­che Ser­vice ist zen­tra­ler Be­stand­teil des San­tani-Er­leb­nis­ses, weil hier je­der Gast ab­so­lute Er­ho­lung er­le­ben soll.

Da­bei ist es der An­spruch der Gast­ge­ber, nicht nur Re­ge­ne­ra­tion, son­dern auch per­sön­li­che Wei­ter­ent­wick­lung mög­lich zu ma­chen. Die satt­grü­nen Tee­plan­ta­gen bie­ten ge­nau die fried­volle Um­ge­bung, die für die Flucht aus dem hek­ti­schen All­tag not­wen­dig ist. Je­der Gast kann ein in­di­vi­du­el­les Pro­gramm aus Ayur­veda-An­wen­dun­gen, Mas­sage, Fas­ten, Schlaf­coa­ching, Yoga und vie­lem mehr wäh­len.

San­tani Well­ness Kandy (c) San­tani Well­ness Re­sort & Spa

Das San­tani Well­ness Kandy ist das ein­zige Ho­tel auf Sri Lanka, das vom „TIME Ma­ga­zin” zu ei­nem der 100 groß­ar­tigs­ten Orte der Welt ge­wählt wurde. „Tat­ler” kürte das Spa zu ei­nem der acht bes­ten welt­weit und laut „For­bes” zählt das San­tani zu den 25 un­ge­wöhn­lichs­ten Ho­tels die­ser Welt. Im ver­gan­ge­nen Jahr wurde das Haus zu­dem als beste ku­li­na­ri­sche Ein­rich­tung Sri Lan­kas aus­ge­zeich­net.

Be­son­ders ist auch die Grün­dungs­ge­schichte des Re­sorts. Stu­di­en­freunde, die ge­mein­sam zu er­folg­rei­chen Un­ter­neh­mern ge­wor­den wa­ren, such­ten nach Lö­sun­gen für die Stress­be­wäl­ti­gung. Die Liebe zur Na­tur und be­son­de­ren Rei­sen weckte den Wunsch, ei­nen Ort der Ent­span­nung zu schaf­fen.

San­tani Well­ness Kandy /​ Pool (c) San­tani Well­ness Re­sort & Spa

Der Grün­der Vickum Na­wa­gamu­wage ent­deckte dann auch noch seine Be­geis­te­rung für Yoga und Me­di­ta­tion. In­spi­riert von sei­ner ganz per­sön­li­chen Ver­än­de­rung, grün­dete er das San­tani und be­hielt da­bei im­mer den Schwer­punkt auf der Er­hal­tung der tra­di­tio­nel­len Künste und der Na­tur im Auge. So ent­stand auch die San­tani Foun­da­tion mit dem Ziel der För­de­rung des ge­sell­schaft­li­chen En­ga­ge­ments so­wie der Be­rei­che­rung und des Er­halts der Kul­tur­land­schaft Sri Lan­kas.

www.santani.com

