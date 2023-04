Qatar: Drei neue Touren für sportliche Transit-Passagiere

Dis­co­ver Qa­tar hat die be­lieb­ten Tou­ren für Tran­sit-Pas­sa­giere am Flug­ha­fen in Doha um drei neue An­ge­bote er­wei­tert, die das Emi­rat nach dem Er­folg der FIFA Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft 2022 auch wei­ter­hin als per­fek­tes Rei­se­ziel für Sport­ak­ti­vi­tä­ten po­si­tio­nie­ren sol­len.

Eine der neuen Tran­sit-Tou­ren in Qa­tar führt mit dem Bus zu fünf Sta­dien, die in den letz­ten Jah­ren für die FIFA Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft 2022 ent­stan­den sind. Ne­ben Al Thu­mama, Edu­ca­tion City, Kha­lifa In­ter­na­tio­nal und dem Lu­sail Ico­nic Sta­dium ge­hört dazu auch das in­no­va­tive Sta­dion 974, das dem­nächst wie­der ab­ge­baut wer­den soll.

Sta­dion 974 (c) Qa­tar Tou­rism

Die „Dis­co­ver Qa­tar World Cup Sta­di­ums Tour” kann bis zu 48 Stun­den vor der An­kunft in Doha on­line oder auch off­line di­rekt im Ha­mad In­ter­na­tio­nal Air­port am Ki­osk von Dis­co­ver Qa­tar in der Duty Free Plaza ge­bucht wer­den. Der Preis be­trägt 42 US-Dol­lar für Er­wach­sene und 21 US-Dol­lar für Kin­der im Al­ter von zwei bis zwölf Jah­ren. Die Be­sich­ti­gun­gen der fünf Fuß­ball-Sta­dien sind al­ler­dings nur von au­ßen mög­lich.

Wer möchte, kann sich mit den neuen Tran­sit-Tou­ren aber auch selbst sport­lich be­tä­ti­gen. So kön­nen Golf-Fans eine vi­su­ell be­ein­dru­ckende On-De­mand-Golf­tour ge­nie­ßen und da­bei eine Stunde lang ein ho­hes Maß an Prä­zi­sion und Rea­lis­mus am hoch­mo­der­nen Golf­si­mu­la­tor im Vi­ta­lity Well­be­ing & Fit­ness Cen­ter des Oryx Air­port Ho­tel er­le­ben. Der Preis für die Tour be­trägt 33 US-Dol­lar pro Per­son.

Für Pas­sa­giere, die vier Stun­den oder län­ger auf ih­ren Wei­ter­fug war­ten müs­sen, bie­tet Dis­co­ver Qa­tar zu­dem zwei Stun­den Squash auf dem Squash­platz des Oryx Air­port Ho­tels, das sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe des Air­ports be­fin­det. Im Preis von 25 US-Dol­lar pro Per­son sind der Zu­gang zu den Du­schen im Vi­ta­lity Well­be­ing & Fit­ness Cen­ter des Ho­tels und die not­wen­dige Aus­rüs­tung in­klu­diert. Für eine Bu­chung sind min­des­tens zwei Per­so­nen er­for­der­lich.

www.discoverqatar.qa