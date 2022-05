Malaysia erleichtert ab sofort die Bedingungen für die Einreise

Seit 1. April 2022 kön­nen in­ter­na­tio­nale Tou­ris­ten wie­der in das fa­cet­ten­rei­che Ma­lay­sia ein­rei­sen. Mit 1. Mai 2022 wur­den die Re­geln noch ein­mal er­heb­lich ge­lo­ckert: Für voll­stän­dig ge­impfte Be­su­cher und Kin­der un­ter zwölf Jah­ren ent­fällt künf­tig die Co­vid-19-Test­pflicht vor dem Ab­flug.

Auch der ob­li­ga­to­ri­sche An­ti­gen-Schnell­test nach der An­kunft ist nicht mehr not­wen­dig. Zu­dem ent­fällt mit den neuen Re­geln die Nach­weis­pflicht der ob­li­ga­to­ri­schen Co­vid-19-Ver­si­che­rung. Die Ein­reise in Ma­lay­sia ist also wie­der ohne jeg­li­che Ein­schrän­kun­gen mög­lich.

Le­dig­lich die On­line-Re­gis­trie­rung über die MyS­e­jah­tera-App ist wei­ter­hin für alle Rei­sen­den er­for­der­lich. Ba­sis für die wei­te­ren Lo­cke­run­gen ist un­ter an­de­rem die hohe Impf­quote des süd­ost­asia­ti­schen Lan­des: In Ma­lay­sia sind be­reits 97,6 Pro­zent der über 18-Jäh­ri­gen voll­stän­dig ge­impft. Bei den Zwölf- bis 17-Jäh­ri­gen liegt die Quote bei 92,9 Pro­zent.

Ne­ben der Öff­nung der Lan­des­gren­zen ist Ma­lay­sia seit 1. April 2022 auch in die nächste Phase der Pan­de­mie­be­kämp­fung über­ge­gan­gen. Der so­ge­nannte „Über­gang in die En­de­mie” ist da­bei mit we­sent­li­chen Lo­cke­run­gen ein­her­ge­gan­gen – wie etwa dem Ende der Sperr­stunde für Re­stau­rants und Bars so­wie der Auf­he­bung der Ka­pa­zi­täts­gren­zen in Mu­seen, Ki­nos, Re­stau­rants und Ge­schäf­ten.

Die Vor­schrift zum Tra­gen ei­ner Ge­sichts­maske in In­nen­räu­men so­wie öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln bleibt hin­ge­gen auch nach dem 1. Mai 2022 wei­ter­hin be­stehen. Vor al­lem in Si­tua­tio­nen, in de­nen kein Ab­stand ein­ge­hal­ten wer­den kann, wird das Tra­gen ei­ner Maske drin­gend emp­foh­len. Alle Ein­rei­se­be­din­gun­gen ab 1. Mai 2022 sind hier zu­sam­men­ge­fasst.

www.malaysia.travel