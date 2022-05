Singapur: Keine Testpflicht bei der Einreise für vollständig Geimpfte

Sin­ga­pur hat eine wei­tere Lo­cke­rung der Co­vid-19-Re­geln be­kannt ge­ge­ben: Voll­stän­dig ge­impfte Rei­sende so­wie nicht voll­stän­dig ge­impfte Kin­der bis zu zwölf Jah­ren kön­nen auf dem Land‑, Luft- oder See­weg in Sin­ga­pur ein­rei­sen, ohne sich vor der Ab­reise oder bei der Ein­reise tes­ten zu las­sen.

Wäh­rend voll­stän­dig ge­impfte Rei­sende von der Test- und Qua­ran­tä­ne­pflicht be­freit sind, müs­sen alle nicht voll­stän­dig ge­impf­ten Rei­sen­den wei­ter­hin in­ner­halb von 48 Stun­den vor der Ab­reise nach Sin­ga­pur ei­nen Test ab­sol­vie­ren, vor Ort eine sie­ben­tä­gige „Stay-Home No­tice” (SHN) be­fol­gen und nach Ab­lauf die­ser Zeit ei­nen PCR-Test durch­füh­ren las­sen.

„Mit der er­folg­rei­chen Ein­füh­rung des Vac­ci­na­ted Tra­vel Frame­work und der Ab­schaf­fung der Test­an­for­de­run­gen vor der Ab­reise freuen wir uns, voll­stän­dig ge­impfte Rei­sende wie­der will­kom­men zu hei­ßen und ih­nen ein neu ge­stal­te­tes Sin­ga­pur zu prä­sen­tie­ren”, er­klärt Ced­ric Zhou, Area Di­rec­tor Cen­tral, Sou­thern & Eas­tern Eu­rope beim Sin­g­a­pore Tou­rism Board.

Das Ge­sund­heits­mi­nis­te­rium habe die lo­kale und glo­bale Co­vid-19-Si­tua­tion ge­nau be­ob­ach­tet und sei bei der schritt­wei­sen Lo­cke­rung der Be­schrän­kun­gen maß­voll vor­ge­gan­gen, um ein si­che­res Rei­sen zu er­mög­li­chen, so Ced­ric Zhou: „Wir ha­ben den Be­su­chern in die­sem Jahr vie­les zu bie­ten – dar­un­ter den Sin­ga­pur Grand Prix der For­mel 1, das Sin­g­a­pore Food Fes­ti­val und das zehn­jäh­rige Be­stehen der Gar­dens by the Bay.”

Das Vac­ci­na­ted Tra­vel Frame­work (VTF) wurde am 1. April 2022 ein­ge­führt und er­mög­licht al­len voll­stän­dig ge­impf­ten Be­su­chern die Ein­reise nach Sin­ga­pur, ohne dass sie eine „Stay-Home No­tice” (SHN) – also eine An­ord­nung zur Qua­ran­täne – be­ach­ten oder eine Ein­rei­se­ge­neh­mi­gung be­an­tra­gen müs­sen.

Au­ßer­dem wurde die An­for­de­rung auf­ge­ho­ben, sich in­ner­halb von 24 Stun­den nach der An­kunft ei­nem selbst durch­ge­führ­ten An­ti­gen-Schnell­test zu un­ter­zie­hen. Die ak­tu­el­len Be­stim­mun­gen für die Ein­reise in Sin­ga­pur sind auf der Safe­Tra­vel-Web­site zu fin­den. Den Be­su­chern wird drin­gend emp­foh­len, diese Web­site zu be­su­chen und sich vor ih­rer Reise über die neu­es­ten Maß­nah­men zu in­for­mie­ren.