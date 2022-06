[PLACES] by Valamar: Neues Lifestyle-Hotel eröffnet in Dalmatien

WERBUNG

Erst letz­tes Jahr wurde die Life­style-Marke [PLACES] by Val­a­mar mit der Er­öff­nung des ers­ten Ho­tels auf der In­sel Hvar er­folg­reich ge­launcht. Jetzt steht das zweite Haus in Dal­ma­tien vor sei­ner Er­öff­nung. Schau­platz ist dies­mal Ma­karska – das quir­lige Küs­ten­städt­chen süd­lich von Split.

Dazu wurde das ehe­ma­lige Dal­macija Ho­tel mit ei­ner In­ves­ti­ti­ons­summe von rund neun Mil­lio­nen Euro um­ge­baut. Mit dem in­no­va­ti­ven Ho­tel­kon­zept [PLACES] ver­eint Val­a­mar Ri­viera mit nach­hal­ti­gem Rei­sen und ei­nem scho­nen­den Um­gang mit der Na­tur, mehr Fle­xi­bi­li­tät und der größt­mög­li­chen In­di­vi­dua­li­tät im Ur­laub gleich meh­rere ak­tu­elle Trends.

Das [PLACES]-Konzept von Val­a­mar Ri­viera schafft da­bei ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Spa­gat aus me­di­ter­ra­ner Tra­di­tion und mo­der­nem De­sign, aus ma­xi­ma­lem Kom­fort und na­tür­li­cher Ein­fach­heit, aus per­sön­li­cher Gäste-Be­treu­ung und smar­ten Di­gi­ta­li­sie­rungs­an­ge­bo­ten.

Be­son­dere Fle­xi­bi­li­tät im Ur­laub wird au­ßer­dem mit [PLACESFLEXI] ge­schaf­fen: Die Gäste kön­nen ih­ren Auf­ent­halt ku­li­na­risch noch freier ge­stal­ten und sind nicht auf fixe Es­sens­zei­ten an­ge­wie­sen. Im Dal­macija [PLACESHOTEL] un­ter­hal­ten au­ßer­dem die SOUNDS OF [PLACES] mit ei­nem be­ein­dru­cken­den Line-up von DJs aus al­ler Welt. Das Ho­tel ver­fügt über 180 Zim­mer und 10 Sui­ten.

„Mit der Ein­füh­rung von [PLACES] ha­ben wir eine neue, tren­dige Ho­tel­marke in un­se­rem Port­fo­lio ge­schaf­fen, die maß­geb­lich zum er­folg­rei­chen Er­geb­nis des letz­ten Jah­res bei­getra­gen hat. Die Be­dürf­nisse ha­ben sich ge­än­dert. Da­her gilt es spe­zi­ell im Tou­ris­mus, mit le­ben­di­gen Ur­laubs­kon­zep­ten am Puls der Zeit zu blei­ben”, be­tont Franz Lan­schüt­zer, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­ra­tes von Val­a­mar Ri­viera.

[PLACES] sei für Gäste ge­macht, die ih­ren Ur­laub gerne in­di­vi­du­ell ge­stal­ten, auf mo­der­nes De­sign und au­then­ti­sche Er­leb­nisse Wert le­gen, da­bei je­doch nach­hal­tig und res­sour­cen­scho­nend mit der Na­tur um­ge­hen möch­ten, so Lan­schüt­zer: „In Ma­karska set­zen wir nun fort, was letz­tes Jahr auf Hvar so er­folg­reich be­gon­nen hat“.

Im um­fang­rei­chen Val­a­mar-Port­fo­lio ist [PLACES] eine von fünf Pro­dukt­ka­te­go­rien – ne­ben der Val­a­mar Collec­tion, den Val­a­mar Ho­tels & Re­sorts, Sunny by Val­a­mar und Cam­ping Adria­tic by Val­a­mar.

Ende des Jah­res 2021 hat Val­a­mar ei­nen neuen In­ves­ti­ti­tons­zy­klus in der Höhe von rund 70 Mil­lio­nen Euro für das Port­fo­lio ge­star­tet. Ziel ist es, die Qua­li­tät des An­ge­bots wei­ter zu ver­bes­sern und Nach­hal­tig­keits- und Di­gi­ta­li­sie­rungs­pro­jekte vor­an­zu­trei­ben. Ne­ben dem Dal­macija [PLACES] by Val­a­mar in Ma­karska wird au­ßer­dem auf Hoch­tou­ren am ers­ten Eco-Ho­tel für Fa­mi­lien – dem Val­a­mar Ami­cor Green Re­sort auf der In­sel Hvar – ge­ar­bei­tet.

Auch in Ös­ter­reich ist der Er­werb von wei­te­ren Ho­tels in Ski­des­ti­na­tio­nen ge­plant. Da­ne­ben in­ves­tiert das Tou­ris­mus­un­ter­neh­men mit ös­ter­rei­chi­schen Ei­gen­tü­mern wei­ter­hin in Mit­ar­bei­ter­pro­gramme und ‑in­itia­ti­ven. Al­lein 15 Mil­lio­nen Euro wer­den in Ge­halts­er­hö­hun­gen und Ver­gü­tungs­pro­gramme für die 7.000 Mit­ar­bei­ter in Kroa­tien ge­steckt.

www.valamar.com