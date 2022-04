Anne Hathaway und Roger Federer werben für die Schweiz

Ro­ger Fe­de­rer be­wirbt die „Grand Tour of Switz­er­land“. In ei­nem neuen, ge­wohnt hu­mor­vol­len You­Tube-Vi­deo ist der glo­bale Mar­ken­bot­schaf­ter von Schweiz Tou­ris­mus ge­mein­sam mit Os­car-Ge­win­ne­rin Anne Hat­ha­way zu se­hen.

Fe­de­rer wird in dem Vi­deo al­ler­dings mit ei­ner un­an­ge­neh­men Über­ra­schung kon­fron­tiert: Ihm wird ge­sagt, dass nie­mand bes­ser ist als der echte Star des Films – die „Grand Tour of Switz­er­land”. Im­mer­hin packt diese Tour das Beste der Schweiz in ei­nen un­schlag­ba­ren Road­t­rip. Für Anne und Ro­ger bleibt da trotz größ­tem Ein­satz ein­fach kein Platz.

Schweiz Tou­ris­mus hatte zu­letzt vor ei­nem Jahr mit ei­nem ge­mein­sa­men Auf­tritt von Ro­ger Fe­de­rer und Ro­bert De Niro für eine welt­weite Sen­sa­tion ge­sorgt. In dem You­Tube-Vi­deo ver­sucht Fe­de­rer, den Os­car-Ge­win­ner als Star für ei­nen Spiel­film über die Schweiz zu ge­win­nen, schei­tert aber, weil De Niro die Schweiz ein­fach „nicht dra­ma­tisch ge­nug” fin­det. Das Vi­deo wurde welt­weit mehr als 100 Mil­lio­nen Mal an­ge­se­hen.

Nun konnte der Ten­nis-Star die Os­car-Ge­win­ne­rin Anne Hat­ha­way von sei­nen lange er­träum­ten Dreh­ar­bei­ten über­zeu­gen. Ob­wohl die bei­den die „Grand Tour of Switz­er­land” mit al­len High­lights der Schweiz ab­sol­vie­ren, sind sie aber in der End­fas­sung kaum zu se­hen.

Der Re­gis­seur hat sich viel­mehr ganz auf die ma­jes­tä­ti­schen Land­schaf­ten kon­zen­triert. Seine Be­grün­dung: Ge­gen die „Grand Tour of Switz­er­land” kommt nie­mand an – und nie­mand kann die Schwei­zer Land­schaft an die Wand spie­len. Dem­entspre­chend ent­täuscht sind die bei­den Stars. Das ist die Hand­lung des neuen Wer­be­films.

In der Rea­li­tät hat Ro­ger Fe­de­rer die Ar­beit mit Anne Hat­ha­way al­ler­dings viel Spass be­rei­tet: „Es war ein ab­so­lu­tes Pri­vi­leg für mich, Zeit mit ei­nem welt­wei­ten Su­per­star wie Anne Hat­ha­way zu ver­brin­gen. Ich war ner­vös an­ge­sichts ih­res ho­hen schau­spie­le­ri­schen Ni­veaus. Aber sie gab mir viele Tipps und könnte nicht net­ter ge­we­sen sein. Sie hat mir sehr ge­hol­fen und war auch sehr ge­dul­dig mit mei­nen Schau­spiel­küns­ten.”

Anne Hat­ha­way be­kannte sich der­weil als gro­ßer Fan der Schweiz: „Vor dem Dreh war ich mit mei­ner Fa­mi­lie in den Schwei­zer Ber­gen. Na­tür­lich war es schön, aber auch die Leute wa­ren so höf­lich, nett und rück­sichts­voll – und tat­säch­lich sehr pünkt­lich!”

Die Grand Tour of Switzerland → Eine Rund­reise von 1.643 Ki­lo­me­tern durch die Schweiz, die an den größ­ten High­lights des Lan­des vor­bei­führt

→ Acht Etap­pen über fünf Al­pen­pässe, vor­bei an 22 Seen und al­len 13 UNESCO-Welt­erbe­stät­ten und UNESCO-Bio­sphä­ren der Schweiz

→ Die Route ist aus­ge­schil­dert und kann auch mit GPS ab­ge­fah­ren wer­den

→ Die „Grand Tour” ist der erste Road­t­rip, der auch für Elek­tro­fahr­zeuge als „E‑Grand Tour of Switz­er­land” ent­wi­ckelt wurde

→ Mit der „Grand Train Tour of Switz­er­land” gibt es auch ein ähn­li­ches An­ge­bot für Bahn­rei­sende

