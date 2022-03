Genussexplosion: Gourmet-Festival in der Wachau kehrt zurück

Nach ei­ner durch die Pan­de­mie er­zwun­ge­nen Pause von zwei Jah­ren kehrt das wachau GOUR­MET­fes­ti­val von 24. März bis 7. April 2022 wie­der zu­rück. Da­mit steht ei­nem ku­li­na­risch-vi­no­phi­len Sai­son­start in Nie­der­ös­ter­reich nichts mehr im Wege – Ma­ril­len­blüte in­klu­sive.

Das wachau GOUR­MET­fes­ti­val er­lebt dies­mal seine Pre­miere an der Kunst­meile in Krems mit zwei Si­gna­ture Events. Max Stiegl – Bur­gen­lands Num­mer 1 mit vier Hau­ben und „Nose-to-tail“-Pionier – rockt die Mi­no­ri­ten­kir­che in Stein mit ei­nem „Sau­ra­to­rium“, das sei­nes­glei­chen su­chen wird.

In der Lan­des­ga­le­rie Nie­der­ös­ter­reich in Krems wird Sze­ne­kö­chin Haya Mol­cho vom „Neni“ ihre Fes­ti­val-Pre­miere ge­ben. Erst jüngst schlug sie in der 50. Folge von „Kit­chen Im­pos­si­ble” den „Gas­tro-Bul­len” Tim Mäl­zer. Haya ist zu­dem eu­ro­pa­weit die be­kann­teste In­ter­pre­tin der le­van­ti­ni­schen Kü­che aus dem Na­hen und Mitt­le­ren Os­ten.

Auch ei­ner der ge­hyp­tes­ten Chefs der ibe­ri­schen Halb­in­sel – aus­ge­zeich­net mit drei Mi­che­lin-Ster­nen – kommt zum wachau GOUR­MET­fes­ti­val 2022: Paolo Ca­sa­grande vom an­ge­sag­ten Re­stau­rant „Las­arte” in Bar­ce­lona wird eine Sterne-Gala auf Schloss Dürn­stein ze­le­brie­ren. Dazu wer­den große Weine prä­sen­tiert.

Der Ita­lie­ner er­kochte sich im „Las­arte” be­reits ein Jahr nach der Er­öff­nung zwei Sterne und im Jahr dar­auf gleich den drit­ten, den er seit­her be­reits fünf Mal sou­ve­rän ver­tei­digte. Ca­sa­grande fährt da­bei eine mar­kante Kü­chen­li­nie – herr­lich me­di­ter­ran, mo­dern-in­no­va­tiv, ex­trem pro­dukt­be­zo­gen und mit enor­mem Wow-Ef­fekt. Sein sty­lis­hes Re­stau­rant ver­fügt zu­dem über be­son­dere Wein­kom­pe­tenz.

Ös­ter­reichs ein­zi­ger Drei-Sterne-Chef Juan Ama­dor be­kocht eine kleine, feine Gala mit her­aus­ra­gen­den Wei­nen im Edel­heu­ri­gen von Bernd Pul­ker. Dort ist auch Hu­bert Wall­ner – der „Koch des Jah­res 2021” – tä­tig. Franz Hirtz­ber­ger kom­men­tiert dazu eine rare Ver­ti­kale sei­nes Ries­ling Sin­ger­rie­del.

Das Land­haus Ba­cher führt „Dorfer & friends“ fort – dies­mal un­ter dem Motto „Ja­pan trifft Wachau”. Gast­ge­be­rin Su­sanne Dorfer und Kü­chen­chef Tho­mas Dorfer la­den dazu Mis­ter Chang vom „Chang Re­stau­rant” in Grün­wald bei Mün­chen nach Mau­tern. Seine Kai­seki-Kü­che wird un­ter an­de­rem mit Ka­go­shima-Wa­gyū-Rind oder Thun­fisch Bal­fegó für Ge­schmacks­ex­plo­sio­nen sor­gen.

Eben­falls im Land­haus Ba­cher geht Willi Klin­ger in ei­nem hoch­ka­rä­ti­gen Event der Frage „Was ist gro­ßer Wein?“ nach. Gleich zwei­mal gibt es die opu­lent-auf­wen­di­gen Lie­bes­ge­schich­ten in der Hof­meis­te­rei Hirtz­ber­ger, wo auch ein be­son­de­res Event stei­gen wird – mit ei­nem ex­klu­si­ven Tas­ting von Wei­nen, die al­le­samt mit 100-Par­ker-Punk­ten aus­ge­zeich­net sind.

Die wohl schönste Wein­messe Ös­ter­reichs – die „Wein & Ge­nuss Krems” – steigt wie­der an zwei Ta­gen in der Do­mi­ni­ka­ner­kir­che in Krems mit 60 Spit­zen­win­zern. Neu auf­ge­legt wer­den die be­liebte „Vina­ria Gour­met-Sa­fari” mit Hart­muth Ra­me­der und die „Kü­chen­party” auf Schloss Dürn­stein.

Dort steigt auch eine große „Wine & Dine-Gala” mit ei­nem 20-gän­gi­gen Fly­ing Buf­fet und Gast­win­zer Andi Koll­wentz. Schon Tra­di­tion ha­ben die Jahr­zehnt-Ver­ti­ka­len im Wein­gut Knoll mit an­schlie­ßen­dem Din­ner im Loib­ner­hof. Dies­mal ste­hen Rie­den­weine aus den Traum­jahr­gän­gen 1999, 2009 und 2019 auf dem Pro­gramm.

Die Do­mäne Wachau be­spielt das ba­ro­cke Kel­ler­schlös­sel und in Ma­ria Ta­ferl steigt die in­of­fi­zi­elle Er­öff­nung des kom­plett um­ge­bau­ten Ho­tel Schach­ner – dem neuen Leit­be­trieb der Wachau. Ins­ge­samt neun Vina­ria Kro­nen fun­keln schließ­lich, wenn Ger­hard Mar­ko­witsch und Jo­hann Do­n­abaum bei Mar­tin Prankl in Spitz ein­schen­ken, wäh­rend Mi­chael Näh­rer beim „Gra­ben-Gritsch” im Do­nau­schlös­sel Spitz groß auf­ko­chen wird.

www.wachau-gourmet-festival.at