Restart für den Tourismus: Malaysia öffnet wieder seine Grenzen

Ma­lay­sia steht kurz vor ei­nem voll­stän­di­gen Re­start im Tou­ris­mus: Ab 1. April 2022 dür­fen in­ter­na­tio­nale Rei­sende wie­der in das Land ein­rei­sen – un­ab­hän­gig von ih­rem Impf­sta­tus. Für die Ein­reise be­nö­ti­gen Tou­ris­ten ei­nen ne­ga­ti­ven PCR-Test, der bei der Ab­reise nicht äl­ter als 48 Stun­den sein darf.

In­ner­halb von 24 Stun­den nach der An­kunft er­folgt au­ßer­dem ein pro­fes­sio­nel­ler An­ti­gen-Schnell­test in der Un­ter­kunft. Gute Nach­rich­ten gibt es für voll­stän­dig Ge­impfte und be­reits ge­boos­terte Per­so­nen, denn für diese ent­fällt die Qua­ran­tä­ne­pflicht nach der Ein­reise – ebenso wie für Kin­der und Ju­gend­li­che un­ter 18 Jah­ren.

Auch un­ge­impfte oder nur teil­weise ge­impfte Tou­ris­ten kön­nen ab 1. April 2022 wie­der nach Ma­lay­sia rei­sen. Sie müs­sen sich al­ler­dings nach der An­kunft für fünf Tage in eine Qua­ran­täne be­ge­ben und zu­dem an den Ta­gen 4 und 5 je­weils ei­nen Co­vid-19-Test ab­sol­vie­ren. Ge­ne­rell müs­sen alle Be­su­cher vor der Ein­reise die MyS­e­jah­tera-App her­un­ter­la­den und dort das Pre­De­par­ture-For­mu­lar aus­fül­len.

Ba­sis für den Re­start im Tou­ris­mus und die Wie­der­eröff­nung ist un­ter an­de­rem die hohe Impf­quote in Ma­lay­sia: 97,5 Pro­zent der er­wach­sen­den Be­völ­ke­rung sind be­reits voll­stän­dig ge­impft und 64 Pro­zent auch schon ge­boos­tert. Bei den Zwölf- bis 17-Jäh­ri­gen liegt die Quote der voll­stän­dig Ge­impf­ten bei 91,1 Pro­zent.

Dank der „Lang­kawi In­ter­na­tio­nal Tra­vel Bub­ble” sieht sich das Land bes­tens für ei­nen voll­stän­di­gen Re­start ge­rüs­tet. Seit dem Start im No­vem­ber 2021 sind über das Pi­lot­pro­jekt mehr als 7.800 in­ter­na­tio­nale Be­su­cher ein­ge­reist.

Ne­ben der Öff­nung der Lan­des­gren­zen wird Ma­lay­sia ab 1. April 2022 auch die nächste Phase der Co­vid-19-Re­geln ein­läu­ten. Der so­ge­nannte „Über­gang in die En­de­mie” ist mit we­sent­li­chen Lo­cke­run­gen ver­bun­den. So ent­fal­len bei­spiels­weise die Sperr­stunde und die Ka­pa­zi­täts­gren­zen für Re­stau­rants und Bars. Die Vor­schrift zum Tra­gen ei­ner Ge­sichts­maske an öf­fent­li­chen Or­ten und die Ab­stands­re­ge­lun­gen blei­ben hin­ge­gen be­stehen.

www.malaysia.travel