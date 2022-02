Uganda streicht verpflichtenden Corona-Test bei der Einreise

Das Ge­sund­heits­mi­nis­te­rium von Uganda hat die Ein­rei­se­be­stim­mun­gen ge­lo­ckert: Flug­rei­sende müs­sen sich nach der An­kunft in Uganda am in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen En­tebbe ab so­fort kei­nem Co­rona-Test un­ter­zie­hen.

Bis­her durf­ten Rei­sende erst in das Land, nach­dem sie di­rekt nach der Lan­dung am Flug­ha­fen En­tebbe ei­nen PCR-Test ab­sol­viert hat­ten und das Er­geb­nis ne­ga­tiv aus­ge­fal­len war. Diese Test­pflicht wurde nun ab­ge­schafft – und da­mit auch das War­ten auf das Er­geb­nis.

Die Lo­cke­run­gen wur­den er­las­sen, da die An­zahl der Rei­sen­den, die am Flug­ha­fen po­si­tiv ge­tes­tet wur­den, deut­lich zu­rück­ge­gan­gen ist. Die glo­bale Be­dro­hung durch neue be­sorg­nis­er­re­gende Vi­rus­va­ri­an­ten so­wie das da­mit ein­her­ge­hende Ri­siko ei­ner Vi­rus­über­tra­gung auf die ugan­di­sche Be­völ­ke­rung werde da­her der­zeit als ge­rin­ger ein­ge­schätzt, heißt es.

Es gilt je­doch wei­ter­hin, dass Flug­rei­sende vor der Ein­reise nach Uganda und vor der Aus­reise aus dem Land das ne­ga­tive Er­geb­nis ei­nes Co­rona-Tests am Flug­ha­fen En­tebbe vor­wei­sen müs­sen. Der Ab­strich für den PCR-Test darf da­bei nicht äl­ter als 72 Stun­den sein. Für die Aus­reise bie­ten ei­nige Ho­tels ei­nen be­son­de­ren Ser­vice an: Ein Arzt nimmt den PCR-Test ganz be­quem in der Ho­tel­an­lage vor und sen­det das Er­geb­nis da­nach di­gi­tal zu.

Uganda ist vor al­lem we­gen des Go­rilla-Trackings ein be­lieb­tes Rei­se­ziel. Ins­ge­samt kön­nen hier 17 Go­rilla-Grup­pen in zwei Na­tio­nal­parks von Tou­ris­ten be­sucht wer­den – im Bwindi Imp­ene­tra­ble Na­tio­nal­park, der den Le­bens­raum von etwa 450 Berg­go­ril­las schützt, und im Mga­hinga Na­tio­nal­park mit 50 bis 100 Tie­ren. Berg­go­ril­las sind an­sons­ten nur in Ru­anda und in der De­mo­kra­ti­schen Re­pu­blik Kongo an­zu­tref­fen.

www.tourism.go.ug /​ www.health.go.ug