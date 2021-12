Dubai: Events und Veranstaltungen im ersten Quartal 2022

Wäh­rend bei uns die Jah­res­zeit be­ginnt, in der man viel Zeit drin­nen ver­bringt, be­rei­tet sich Du­bai bei an­ge­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren auf zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen im kom­men­den Jahr vor. Wel­che High­lights in den ers­ten Mo­na­ten des Jah­res 2022 war­ten, er­fah­ren sie hier.



Neue Trends beim Shopping-Festival

Schon Mitte De­zem­ber er­war­tet die Rei­sen­den in Du­bai mit der 27. Aus­gabe des „Du­bai Shop­ping Fes­ti­val” ein ein­zig­ar­ti­ges Ein­kaufs­er­leb­nis mit viel Un­ter­hal­tung. Von 15. De­zem­ber 2021 bis 29. Jän­ner 2022 kön­nen sich die Be­su­cher auf ein brei­tes An­ge­bot ein­hei­mi­scher und in­ter­na­tio­na­ler Mar­ken freuen. Ab­ge­run­det wird das Fes­ti­val mit wech­seln­den Pop-up-At­trak­tio­nen.

Ne­ben Märk­ten un­ter freiem Him­mel und ku­li­na­ri­schen Er­leb­nisse aus al­ler Welt pro­fi­tie­ren die Gäste auch von zahl­rei­chen Ra­bat­ten und Son­der­an­ge­bo­ten. Als per­fekte Un­ter­ma­lung der stadt­wei­ten Fes­ti­vi­tä­ten kön­nen sich die Be­su­cher auf ein um­fang­rei­ches Un­ter­hal­tungs­pro­gramm freuen. Die bes­ten Mu­si­ker und Bands sor­gen für die per­fekte Ab­wechs­lung wäh­rend des ge­sam­ten Fes­ti­vals.

Eine atemberaubende Golf-Kulisse

Sport­freunde kön­nen sich auf vier Tage vol­ler un­ver­gleich­li­cher Golf-Mo­mente freuen. Bei den „slync.io Du­bai De­sert Clas­sics” von 27. bis 30. Jän­ner 2022 er­war­tet die Zu­schauer im be­rühm­ten Emi­ra­tes Golf Club ein Auf­ge­bot in­ter­na­tio­na­ler Top­stars wie Ti­tel­ver­tei­di­ger Paul Ca­sey, Col­lin Mo­ri­kawa und Ser­gio Gar­cia.

Für eine her­vor­ra­gende Sicht über das Grün bie­tet sich das Sky Deck des Clubs an. Dort dür­fen sich die Be­su­cher un­ter an­de­rem auf täg­li­che Tref­fen mit Spie­lern, ein erst­klas­si­ges Mit­tag­essen und ei­nen hoch­wer­ti­gen Ser­vice freuen.

Die Literaturwelt trifft sich in Dubai

Das „Emi­ra­tes Air­line Fes­ti­val of Li­te­ra­ture” von 3. bis 12. Fe­bruar 2022 in Du­bai gilt als ei­nes der größ­ten Li­te­ra­tur­tref­fen der Welt – und dazu als das größte Event des ge­schrie­be­nen und ge­spro­che­nen Wor­tes in der ara­bi­schen Welt. Die jähr­li­che Ver­an­stal­tung soll Bü­cher, das Le­sen und den Reich­tum des Wor­tes in al­len For­men för­dern.

Im Mit­tel­punkt ste­hen da­bei die Wert­schät­zung und das Ver­ständ­nis für an­dere Kul­tu­ren und für die Art und Weise, wie Li­te­ra­tur un­ser Le­ben be­rei­chert. Das Fes­ti­val bie­tet den Be­su­chern auch die Mög­lich­keit, ein­hei­mi­sche und in­ter­na­tio­nale Au­toren zu tref­fen, li­te­ra­ri­sche De­bat­ten und Work­shops zu be­su­chen, an Wett­be­wer­ben teil­zu­neh­men und sich von li­te­ra­ri­schen Vor­bil­dern in­spi­rie­ren zu las­sen.

Spezialitäten aus aller Welt beim Food-Festival

Fein­schme­cker kom­men beim „Du­bai Food Fes­ti­val” von 3. bis 19. März 2022 voll auf ihre Kos­ten. Ganz im Zei­chen des Ge­nus­ses, kann sich bei die­sem all­jähr­li­chen Event je­der ein­mal quer durch die Gas­tro­no­mie­szene in Du­bai es­sen – von in­no­va­ti­ven Mahl­zei­ten in ge­ho­be­nen Re­stau­rants bis zu Street­food-Stän­den und ver­steckt ge­le­ge­nen Ge­heim­tipps.

Die Be­su­cher er­war­ten ku­ra­tierte Speise-Er­leb­nisse mit Me­nüs in li­mi­tier­ter Auf­lage. Für wiss­be­gie­rige Koch­fans, die auf der Su­che nach gu­ten Tipps sind, gibt es Work­shops mit Star­kö­chen. The­men-Ban­kette sol­len Be­su­cher und am­bi­tio­nierte Hob­by­kö­che glei­cher­ma­ßen in­spi­rie­ren.

Ein Ge­heim­tipp – be­son­ders für Fa­mi­lien – ist die „Be­ach Can­teen”. Hier be­rei­ten Kö­che tren­dige Ge­richte aus Du­bai zu, wäh­rend sich die Be­su­cher ne­ben dem Blick in die Koch­töpfe auch an der tol­len Strand­at­mo­sphäre er­freuen kön­nen.

Art Dubai – das Ereignis für Kunst-Liebhaber

Für Kunst-Lieb­ha­ber ist die „Art Du­bai” als füh­rende in­ter­na­tio­nale Kunst­messe des Na­hen Os­tens ein Pflicht­ter­min. Bei der 15. Aus­gabe am Wo­chen­ende des 10. bis 12. März 2022 wer­den die Ga­le­rien der Messe das rei­che kul­tu­relle Erbe und die zeit­ge­nös­si­schen Kunst­prak­ti­ken aus dem Na­hen und Mitt­le­ren Os­ten, Asien, Afrika und La­tein­ame­rika vor­stel­len.

Die „Art Du­bai” ist zu­dem Teil ei­ner le­ben­di­gen lo­ka­len Kunst­szene. Ge­mein­sam mit In­sti­tu­tio­nen wie dem Ja­meel Arts Centre, der Is­hara Art Foun­da­tion, der Shar­jah Art Foun­da­tion, dem Ma­raya Art Centre und der Al­s­er­kal Ave­nue bil­det das Fes­ti­val das Herz der Kul­tur­bran­che in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten.

www.visitdubai.com/de