Intrepid Travel: Neue Premium-Reisen für anspruchsvolle Kunden

Der nach­hal­tige Rei­se­ver­an­stal­ter In­trepid Tra­vel hat eine neue Reihe von Rei­sen un­ter der Marke „In­trepid Pre­mium” ein­ge­führt. Die mehr als 70 Pre­mium-Rei­sen füh­ren in rund 40 Län­der welt­weit. Eine kleine Aus­wahl stel­len wir hier vor.

Das neue An­ge­bot rich­tet sich an an­spruchs­volle Rei­sende und bie­tet hand­ver­le­sene Un­ter­künfte, pri­vate Trans­fers, Zug­fahr­ten und eine Reihe von au­ßer­ge­wöhn­li­chen Er­leb­nis­sen. Sie wer­den von den er­fah­rens­ten Rei­se­lei­tern und De­sti­na­ti­ons­ex­per­ten von In­trepid be­glei­tet.

Bei­spiele für hand­ver­le­sene Un­ter­künfte sind zum Bei­spiel das Ori­ent Star (eine ehe­ma­lige Me­dresse in Chiwa in Us­be­ki­stan), die Nku­ringo Bwindi Go­rilla Lodge (ein um­welt­freund­li­ches Dschun­gel-Re­fu­gium mit Blick auf den Bwindi Imp­ene­tra­ble Fo­rest in Uganda) oder das Sple­ndid Cave Ho­tel, wo die Gäste von der Ter­rasse ei­nen freien Blick auf die Heiß­luft­bal­lons über Kap­pa­do­kien ge­nie­ßen.

Zu den au­ßer­ge­wöhn­li­chen Er­leb­nis­sen ge­hö­ren un­ter an­de­rem ein Din­ner in­mit­ten von Sand­dü­nen un­ter dem Ster­nen­him­mel im in­di­schen Push­kar oder ein Auf­ent­halt beim Volk der Ese Eja in Peru – ei­ner in­di­ge­nen Ge­mein­schaft, die als Be­wah­rer des Re­gen­wal­des gilt.

Wie alle Rei­sen von In­trepid Tra­vel ist auch die Pre­mium-Reihe zu 100 Pro­zent kli­ma­neu­tral und so kon­zi­piert, dass sie ei­nen ge­rin­gen öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck hin­ter­lässt so­wie ei­nen po­si­ti­ven Ein­fluss auf die lo­ka­len Ge­mein­schaf­ten hat.

Die meis­ten Un­ter­künfte sind in lo­ka­lem Be­sitz und viele von ih­nen nut­zen er­neu­er­bare und al­ter­na­tive En­er­gie­quel­len. Auf ei­ni­gen Rei­sen wer­den au­ßer­dem Pro­jekte von ge­mein­nüt­zi­gen Ein­rich­tun­gen be­sucht, die sich für die Gleich­stel­lung der Ge­schlech­ter, den Tier­schutz, die öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit und die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung ein­set­zen.

Eine Auswahl der neuen Intrepid Premium Reisen

13 Tage Pre­mium Viet­nam und Kam­bo­dscha. Ge­reist wird von Ha­noi nach Siem Reap. Zu den be­son­de­ren Er­leb­nis­sen ge­hö­ren die Er­kun­dung von Ang­kor Wat mit ei­nem pro­fes­sio­nel­len Foto-Coach und ein Abend­essen bei Ker­zen­schein an Deck ei­nes Haus­boots in der Ha Long-Bucht in Viet­nam. Die Rei­sen­den wer­den wäh­rend der Tour auch in Re­stau­rants spei­sen, die be­nach­tei­lig­ten Ju­gend­li­chen eine spe­zi­elle Aus­bil­dung im Gast­ge­werbe bie­ten und sie so­mit beim Auf­bau ei­ner bes­se­ren Zu­kunft un­ter­stüt­zen. Preis: ab 3.000 Euro pro Per­son.

9 Tage Pre­mium Peru. Eine un­ver­gess­li­che Reise, die weit mehr als den Ma­chu Pic­chu bie­tet. Es geht tief in den Dschun­gel des Ama­zo­nas zu ei­ner Lodge, wo die Rei­sen­den wäh­rend ei­nes Ge­mein­schafts­auf­ent­halts das Volk der Ese Eja ken­nen ler­nen. Sie er­le­ben so das tra­di­tio­nelle Le­ben im pe­rua­ni­schen Ama­zo­nas­ge­biet und leis­ten gleich­zei­tig ei­nen di­rek­ten Bei­trag zur lo­ka­len Be­schäf­ti­gung. Quir­lig geht es in Lima zu, wo die Gruppe in ei­nem der am bes­ten be­wer­te­ten Re­stau­rants von Peru ku­li­na­risch ver­wöhnt wird. Preis: ab 2.870 Euro pro Per­son.

15 Tage Pre­mium Ma­rokko. Auf die­ser Pre­mium-Reise durch Ma­rokko wech­seln ein­an­der pul­sie­rende Städte mit wil­den Wüs­ten und ho­hen Gip­feln ab. Die Teil­neh­mer ler­nen die ma­rok­ka­ni­sche Le­bens­weise ken­nen, wenn sie mit ei­nem ört­li­chen Rei­se­lei­ter und fach­kun­di­gen Füh­rern un­ter­wegs sind. So sind sie bei­spiels­weise zum Abend­essen zu Gast bei ei­ner Fa­mi­lie in Fes, ge­nie­ßen Tee mit ei­ner Ama­zigh-Fa­mi­lie im Dades-Tal und tref­fen Frauen der ge­mein­nüt­zi­gen Ein­rich­tung Ta­wesna in Ait Ben­had­dou. Preis: 2.835 Euro pro Per­son.

