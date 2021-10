IHG Hotels: Spezielle Packages für Städtereisen in Europa

Lon­don, Bar­ce­lona, Ber­lin, Ve­ne­dig, Edin­burgh: Eu­ro­pas Städte sind im­mer eine Reise wert. Ak­tu­ell umso mehr, denn die IHG Ho­tels & Re­sorts ha­ben at­trak­tive Pa­cka­ges auf­ge­legt – von der Cham­pa­gner-Boots­fahrt in Ber­lin bis zur Nacht in der Gi­raf­fen­suite im schot­ti­schen Edin­burgh.

Wer min­des­tens drei Nächte in aus­ge­wähl­ten IHG Ho­tels & Re­sorts in Eu­ropa bucht, er­hält mit der Ak­tion „Ein­fach län­ger ge­nie­ßen” ak­tu­ell 10 Pro­zent Nach­lass in­klu­sive Früh­stück. Das An­ge­bot gilt für Bu­chun­gen bis 15. No­vem­ber 2021 und den Auf­ent­halts­zeit­raum bis 31. März 2022.

Kimpton Vividora, Barcelona: Bitte lächeln!

Das lu­xu­riöse Bou­tique-Ho­tel Kimp­ton Vi­vi­dora bie­tet sei­nen Gäs­ten mit dem Pa­ket „Feel Like A Muse” die Mög­lich­keit, ihre Po­sing-Fä­hig­kei­ten vor dem Hin­ter­grund der stil­si­cher ge­stal­te­ten Zim­mer und öf­fent­li­chen Be­rei­che des Ho­tels un­ter Be­weis zu stel­len.

Das Pa­ckage um­fasst die Un­ter­brin­gung in ei­nem De­luxe-Zim­mer, kos­ten­lo­ses Früh­stück, frü­hes Ein­che­cken und spä­te­res Aus­che­cken so­wie eine zwei­stün­dige Foto-Ses­sion mit ei­nem pro­fes­sio­nel­len Fo­to­gra­fen im Ho­tel. Preis: ab 438 Euro pro Nacht (kos­ten­lose Stor­nie­rung bis zu drei Tage vor dem Auf­ent­halt). kimptonvividorahotel.com

Hotel Indigo Edinburgh: Eine Nacht in Afrika

Das Ho­tel In­digo Edin­burgh hat sich mit der Royal Zoo­lo­gi­cal So­ciety of Scot­land zu­sam­men­ge­tan und spe­zi­elle „Gi­raf­fen­zim­mer” ein­ge­rich­tet, um die Rück­kehr der Gi­raf­fen in den Zoo von Edin­burgh nach 15 Jah­ren zu fei­ern. Ein Teil des Er­lö­ses aus je­dem Auf­ent­halt wird an die Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­tion zum Schutz der Wild­tiere ge­spen­det.

Die Zim­mer sind mit künst­le­ri­schen In­ter­pre­ta­tio­nen des fas­zi­nie­ren­den Tie­res an je­der Wand aus­ge­stat­tet. Kleine Zoo­wär­ter kön­nen sich über ein kos­ten­lo­ses Gi­raf­fen-Spiel­zeug aus Plüsch freuen, ein Feuer aus Pappe, um Mar­sh­mal­lows zu rös­ten, und eine ku­sche­lige Nacht­ruhe in ei­nem Tipi – als wür­den sie ir­gendwo in der Wild­nis Afri­kas un­ter den Ster­nen schla­fen. Preis: ab 189 Pfund pro Nacht (in­klu­sive Zoo-Ti­ckets, Bus­ti­ckets und Früh­stück). edinburgh.hotelindigo.com

Hotel Regent Berlin: Champagner an Bord

Das Ho­tel Re­gent Ber­lin bie­tet mit dem Pa­ckage “Per­so­na­li­sed Mo­ments” eine drei­stün­dige Boots­fahrt mit ei­nem ve­ne­tia­ni­schen Bel­lini-Boot auf den idyl­li­schen Ber­li­ner und Pots­da­mer Seen. An Bord war­tet ein Gour­met-Pick­nick­korb für zwei Per­so­nen mit ei­ner Fla­sche Veuve Clic­quot Rosé Cham­pa­gner, Im­pe­rial Ka­viar und an­de­ren Le­cke­reien wie ge­koch­ten Wach­tel­eiern, Wei­zen-Bli­nis mit Crème Fraîche und fri­schen Früch­ten.

Da­mit der Aus­flug ent­spannt be­ginnt und en­det, wer­den die Gäste mit der Li­mou­sine bis zum Steg und wie­der ins Ho­tel ge­fah­ren. Das Pa­ket be­inhal­tet au­ßer­dem eine Über­nach­tung in ei­ner Su­pe­rior Suite für zwei Per­so­nen in­klu­sive Früh­stück. Preis: ab 1.769 Euro. www.ihg.com

Kimpton Fitzroy London: Home of Haustier

Ein haa­ri­ger Freund ist wäh­rend des Lock­down zur Fa­mi­lie ge­sto­ßen? Kein Pro­blem, denn die Kimp­ton Ho­tels als Teil der IHG Ho­tels & Re­sorts in Eu­ropa wis­sen um die be­son­dere Bin­dung, die ein Haus­tier zu sei­nem Men­schen hat, und ha­ben da­her schon im­mer da­für ge­sorgt, dass sich Haus­tiere will­kom­men füh­len.

Das Kimp­ton Fitz­roy Lon­don ak­zep­tiert bei­spiels­weise alle Haus­tiere, so­lange sie in den Auf­zug pas­sen, und hat kürz­lich auch­ein spe­zi­el­les Menü kre­iert, das von Er­näh­rungs­wis­sen­schaft­lern für Haus­tiere ent­wi­ckelt wurde.

Das Pa­ket “Pet-Kat­ion” um­fasst eine Über­nach­tung für zwei Per­so­nen in­klu­sive Früh­stück, ein Ge­richt aus dem Menü für das Haus­tier, eine haus­tier­freund­li­che Zim­mer­ein­rich­tung und eine Haus­tier-Tuck­box. Das Ho­tel ver­fügt au­ßer­dem über ei­nen Pet-Con­cierge-Ser­vice, der bei der Be­treu­ung von Hun­den und an­de­ren Haus­tie­ren hilft. Preis: ab 360 Euro pro Nacht (bis 31. De­zem­ber 2021 buch­bar). www.kimptonfitzroylondon.com

Hotel Indigo Venice Sant’Elena: Venedig at its best

IHG Ho­tels & Re­sorts hat auch in Ve­ne­dig ein be­son­de­res Pa­ckage im An­ge­bot: Das Ho­tel In­digo Ve­nice San­t’E­lena bie­tet sei­nen Gäs­ten die Mög­lich­keit, die Wun­der Ve­ne­digs ganz be­quem und güns­tig mit dem Pa­ket “Dis­co­ver Ve­nice” zu ent­de­cken.

Dazu ge­hö­ren der Be­such ei­ner Glas­ma­nu­fak­tur auf der In­sel Mu­rano, bei dem man in die an­tike Kunst des Glas­ma­chens ein­taucht, ein Be­grü­ßungs­ge­tränk in der „Sa­vor Bar” und 20 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf ein Abend­essen im haus­ei­ge­nen Re­stau­rant. Au­ßer­dem kön­nen die Gäste Ve­ne­dig und seine In­seln dank der kos­ten­lo­sen Va­po­retto-Ti­ckets er­kun­den, die 24 Stun­den lang gül­tig sind.

Das Ho­tel be­fin­det sich in der Nähe der Bi­en­nale-Gär­ten in ei­nem um­ge­bau­ten Klos­ter aus den 1930er-Jah­ren mit ei­nem ru­hi­gen In­nen­hof – ein idyl­li­scher Zu­fluchts­ort vom Tru­bel Ve­ne­digs. Pa­ket-Preis: ab 241 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück (kos­ten­lose Stor­nie­rung bis drei Tage vor dem Auf­ent­halt). www.indigovenice.com

ihg.com