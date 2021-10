Das sind die acht schönsten Wellnesshotels für Naturliebhaber

Von den Wan­der­schu­hen in den Whirl­pool: Man­che Well­ness­ho­tels macht ihre Lage mit­ten in der Na­tur zu per­fek­ten Aus­gangs­punk­ten für ein Wan­der­wo­chen­ende. Für alle, die das Na­tur­er­leb­nis mit Ent­span­nung ver­bin­den möch­ten, hat der Kurz­ur­laub-Ex­perte weekend4two acht Emp­feh­lun­gen zu­sam­men­ge­stellt.

Wellness und Wattenmeer auf Sylt

Wer Strand­spa­zier­gänge liebt, ist auf der Nord­see­insel Sylt ge­nau rich­tig. Eine ge­führte Wan­de­rung durch das Wat­ten­meer oder ent­lang der Bran­dung ist Bal­sam für die Seele. Wun­der­schön ist bei­spiels­weise eine Tour durch die Dü­nen- und Hei­de­land­schaft der Hör­num Odde an der Süd­spitze der In­sel oder durch das äl­teste Na­tur­schutz­ge­biet von Schles­wig-Hol­stein zum Mor­sum-Kliff im Os­ten. Nach so viel fri­scher Luft ent­spannt man im 3.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Spa-Pa­ra­dies des A‑ROSA Sylt. Das Re­sort ist ein idea­ler Rück­zugs­ort mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht auf das Meer.

Saunieren mit Blick auf das Jagsttal

Hoch über dem Jagst­tal nahe Heil­bronn in Ba­den-Würt­tem­berg ge­le­gen, ist das Ma­well Re­sort ein gu­ter Aus­gangs­punkt für Wan­der- und Rad­tou­ren im schö­nen Ho­hen­lo­her Land. Ob ent­lang des Ja­kobs­we­ges oder bei ei­ner aus­gie­bi­gen Tour durch das Jagst- und Ko­cher­tal – die Land­schaft eig­net sich op­ti­mal für ein er­hol­sa­mes Wan­der-Wo­chen­ende. Auch der Well­ness-Be­reich des Ho­tels ist na­tur­nah ge­stal­tet und liegt mit­ten im Grü­nen. Be­son­ders vom Turm­pool und der Sauna in 200 Me­tern Höhe über dem Tal ge­nie­ßen die Gäste ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Blick auf das Jagst­tal.

Auszeit in der Allgäuer Bergwelt

Wer Er­ho­lung sucht, fin­det im ge­rade erst frisch re­no­vier­ten Hu­ber­tus Moun­tain Re­fu­gio All­gäu in Bal­der­schwang den pas­sen­den Ort für ein Wo­chen­ende in den Ber­gen. Von der kleins­ten und zu­gleich höchst­ge­le­ge­nen Ge­meinde Deutsch­lands star­ten un­zäh­lige Wan­der­tou­ren in die All­gäuer Al­pen. Zum Aus­ru­hen geht es in die Sauna oder den Pool im neu er­bau­ten Al­pin Spa. Wer die Füße ent­span­nen möchte, geht über die „Via Sen­sus“ – ei­nen Bar­fuß­weg mit spe­zi­ell ge­form­ten Ke­ra­mik­ele­men­ten, die auf die Re­flex­zo­nen im Fuß ab­ge­stimmt sind.

Echte Gastfreundschaft im Salzburger Land

Das fa­mi­li­en­geführte Good Life Re­sort Rie­der­alm im Salz­bur­ger Land ist eben­falls ein idea­ler Start­punkt für Wan­de­run­gen. Am Fuße der Leo­gan­ger Stein­berge ge­le­gen, bie­tet das rus­ti­kal-ele­gante Ho­tel von Mai bis Ok­to­ber täg­lich eine kos­ten­los Berg- und Tal­fahrt mit den Asitz­bah­nen auf 1.762 Me­ter an. Die Ho­tel­gäste kön­nen dar­über hin­aus an ge­führ­ten Wan­de­run­gen und Ge­nuss-Rad­tou­ren teil­neh­men. An­schlie­ßend las­sen sie sich im 2.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Moun­tain Spa oder bei hei­mi­schen Schman­kerln in ei­nem der stil­vol­len Re­stau­rants ver­wöh­nen.

Rooftop-Pool auf über 1.000 Metern Seehöhe

Ein Well­ness-Hot­spot im Wan­der­pa­ra­dies Salz­bur­ger Land ist das Ho­tel Forst­hof­alm. Wer das Holz­ho­tel auf 1.050 Me­tern See­höhe be­tritt, sollte die Au­gen schlie­ßen und ein­mal tief ein­at­men – das na­tür­li­che Hol­zaroma ist pu­rer Ge­nuss. Auch die Sport­mög­lich­kei­ten sind viel­fäl­tig: Die Gäste kön­nen zwi­schen Wan­dern, Yoga oder Rad­tou­ren ent­schei­den. Das pas­sende E‑Bike ver­leiht das Ho­tel. Per­fekt zum Re­la­xen nach ei­nem auf­re­gen­den Tag ist der ganz­jäh­rig be­heizte Roof­top-Pool mit ei­nem atem­be­rau­ben­den 360-Grad-Rund­blick.

Relaxen im einzigartigen Maiensässhotel

Di­rekt ober­halb der Len­zer­heide in der Schweiz fin­det sich auf 1.600 Me­tern See­höhe das Mai­en­säss-Ho­tel Guarda Val. Das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Haus ver­teilt sich auf elf Hüt­ten und Ställe, die bis zu 300 Jahre alt sind, und ver­bin­det die Bünd­ner Alp­tra­di­tion mit herz­li­cher Gast­freund­schaft und Lu­xus. Wan­de­rer fin­den hier ein gut aus­ge­schil­der­tes We­ge­netz von gut 300 Ki­lo­me­tern vor und Rad­fah­rer mehr als 500 be­schil­derte Rou­ten. Nach dem Sport sorgt ein Be­such des Guarda Sana Spa oder ein Mai­en­säss-Kräu­ter­bad bei Ker­zen­schein und be­ru­hi­gen­der Mu­sik für Wohl­be­fin­den.

Wellness zwischen Himmel, Bergen und See

Das neu er­öff­nete Valsana Ho­tel be­grüßt seine Gäste in der wun­der­schö­nen Berg­welt von Arosa. Be­son­ders im Som­mer kön­nen Wan­der­be­geis­terte hier viel un­ter­neh­men. Ob es nun Sa­gen­wan­de­run­gen, Tou­ren zu eis­kal­ten Berg­seen oder die bis zu 2.900 Me­ter ho­hen Berg­gip­feln sind – hier gibt es ei­ni­ges zu ent­de­cken. Im Valsana Spa ge­nie­ßen die Gäste an­schlie­ßend vom Pool aus die Aus­sicht auf die Berge oder ent­span­nen in der Sau­na­welt.

Auszeit mit Dolomitenblick in Südtirol

Mit­ten im Süd­ti­ro­ler Gsie­ser­tal, das für seine au­ßer­ge­wöhn­lich schöne Land­schaft be­kannt ist, be­fin­det sich das Moun­tain Li­ving Ho­tel La Ca­sies. Je nach Sai­son ha­ben die Gäste hier die ein­ma­lige Chance, mit Gast­ge­ber Sepp an ver­schie­de­nen Wan­der­tou­ren teil­zu­neh­men. Spek­ta­ku­lär ist der Blick auf das UNESCO-Welt­na­tur­erbe Do­lo­mi­ten. Zur Ent­span­nung lädt der Well­ness­be­reich des Ho­tels mit sei­nem Pan­orama-Hal­len­bad und der Sau­na­land­schaft ein.