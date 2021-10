Qatar Airways: Preislich attraktive Pakete für Stopover in Doha

Qa­tar Air­ways hat preis­lich at­trak­tive Pa­kete für ei­nen Sto­po­ver in Doha ein­ge­führt. Sie um­fas­sen ei­nen Auf­ent­halt von bis zu vier Näch­ten und er­mög­li­chen es ge­impf­ten Rei­sen­den, die Gast­freund­schaft Qa­tars zu er­le­ben, be­vor sie zu ih­rem end­gül­ti­gen Ziel wei­ter­rei­sen.

Die über Qa­tar Air­ways zu er­wer­ben­den Sto­po­ver-Pa­kete wur­den in Zu­sam­men­ar­beit mit Dis­co­ver Qa­tar ent­wi­ckelt. Be­reits ab 14 US-Dol­lar pro Per­son und Nacht steht da­mit eine Aus­wahl lu­xu­riö­ser Vier- und Fünf-Sterne-Ho­tels in Qa­tar be­reit.

Die nach The­men sor­tier­ten Sto­po­ver-Pa­kete sind zu­dem auf un­ter­schied­li­che In­ter­es­sen zu­ge­schnit­ten. So kön­nen die Rei­sen­den eine auf­re­gende Wüs­ten­sa­fari er­le­ben, lu­xu­riöse Re­sorts, Spas und Re­stau­rants be­su­chen oder Mu­seen, Ga­le­rien und ver­schie­dene öf­fent­li­che Kunst­in­stal­la­tio­nen be­wun­dern.

Qa­tar Air­ways wurde von Skyt­rax auch 2021 wie­der zur „Air­line of the Year” ge­kürt und er­hielt dar­über hin­aus fünf wei­tere Aus­zeich­nun­gen – dar­un­ter „World’s Best Busi­ness Class”, „World’s Best Busi­ness Class Air­line Lounge”, „World’s Best Busi­ness Class Air­line Seat”, „World’s Best Busi­ness Class On­board Ca­te­ring” und „Best Air­line in the Middle East”.

www.qatarairways.com/stopover