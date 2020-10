Austrian: Kapstadt, Mauritius und Malediven ab Dezember

Aus­trian Air­lines hat eine An­pas­sung des Win­ter­flug­pro­gramms an­ge­kün­digt: Weil die Nach­frage der­zeit deut­lich hin­ter den Er­war­tun­gen liegt, wird das An­ge­bot von Ende Ok­to­ber 2020 bis Ende März 2021 von den ur­sprüng­lich ge­plan­ten 50 Pro­zent auf 30 Pro­zent des Ni­veaus aus dem letz­ten Win­ter re­du­ziert.

Ins­ge­samt wird Aus­trian Air­lines im Win­ter­flug­plan 2020/​21 zu rund 60 De­sti­na­tio­nen flie­gen. Das sind zwar nur 20 Flug­ziele we­ni­ger als im letz­ten Win­ter, aber viele wer­den da­bei nur mit ei­ner stark re­du­zier­ten Fre­quenz be­dient.

Auf der Lang­stre­cke wur­den die Flüge nach Ne­wark, Chi­cago, Wa­shing­ton, Bang­kok und Shang­hai in­zwi­schen wie­der auf­ge­nom­men. In al­len drei Län­dern – USA, Thai­land und China – gel­ten aber noch Ein­rei­se­ver­bote für Eu­ro­päer, die ver­mut­lich in die­sem Jahr auch nicht mehr auf­ge­ho­ben wer­den. Für Ös­ter­rei­cher sind diese Ziele da­her vor­erst kein Thema.

In­ter­es­san­ter sind da schon die nun an­ge­kün­dig­ten Lang­stre­cken­flüge nach Kap­stadt, Mau­ri­tius und auf die Ma­le­di­ven, die Aus­trian Air­lines ab De­zem­ber je­weils zwei­mal pro Wo­che an­bie­ten will. Al­ler­dings gibt es auch hier noch Un­si­cher­hei­ten: Auf den Ma­le­di­ven ist die Ein­reise für Ös­ter­rei­cher be­reits mög­lich, in Süd­afrika der­zeit aber noch nicht – und in Mau­ri­tius ist vor­erst eine 14-tä­gige Qua­ran­täne vor­ge­schrie­ben.

Um die Rei­se­frei­heit be­reits vor ei­ner mög­li­chen Impf­lö­sung wie­der her­zu­stel­len, ar­bei­tet Aus­trian Air­lines in­des in­ten­siv an der Ein­füh­rung von An­ti­gen-Schnell­tests für die Flug­gäste. „Die ak­tu­el­len Rei­se­be­schrän­kun­gen sind eine Bürde für die ge­samte Tou­ris­mus­bran­che. Wir brau­chen flä­chen­de­ckende Tests für Rei­sende und müs­sen Rei­se­frei­heit und In­fek­ti­ons­schutz un­ter ei­nen Hut brin­gen“, er­klärt COO Jens Rit­ter. Für Mitte Ok­to­ber sind be­reits erste Test­flüge ge­plant.