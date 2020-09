Sizilien: Four Seasons übernimmt historisches Hotel in Taormina

Four Sea­sons Ho­tels & Re­sorts über­nimmt das be­rühmte San Do­me­nico Pa­lace in Ta­or­mina auf Si­zi­lien: Das his­to­ri­sche Lu­xus­ho­tel soll nach ei­ner um­fang­rei­chen Re­no­vie­rung noch in die­sem Jahr als „San Do­me­nico Pa­lace, Ta­or­mina, A Four Sea­sons Ho­tel“ wie­der er­öff­nen.

Das San Do­me­nico Pa­lace be­fin­det sich in ein­ma­li­ger Lage auf dem Hü­gel von Ta­or­mina an der Ost­küste Si­zi­li­ens. Von meh­re­ren Ter­ras­sen er­öff­net sich ein traum­haf­ter Blick auf die Bucht, das Io­ni­sche Meer und den Vul­kan Ätna. Zum Ho­tel ge­hö­ren ein Be­ach Club, üp­pige Gär­ten und meh­rere Re­stau­rants und Bars – dar­un­ter auch das mit zwei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­nete „Principe Cer­ami”.

Be­hei­ma­tet ist das Lu­xus­ho­tel in ei­nem al­ten Do­mi­ni­ka­ner­klos­ter aus dem 15. Jahr­hun­dert, das seit 1896 durch ei­nen Ho­tel­flü­gel er­gänzt wird. Die Fas­sa­den, aber auch die Zim­mer, Sui­ten und öf­fent­li­chen Räume wei­sen noch die Ori­gi­nal­ar­chi­tek­tur auf. Als ei­nes der be­rühm­tes­ten Ho­tels der Welt be­her­bergte das San Do­me­nico Pa­lace be­reits nam­hafte Gäste wie Os­car Wilde, Eliza­beth Tay­lor oder DH Law­rence.

Nach den Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten wird das Ho­tel über 111 Zim­mer und Sui­ten ver­fü­gen. Der Be­ach Club und das Re­stau­rant „Principe Cer­ami” blei­ben er­hal­ten. Neu dazu kommt aber ein mo­der­nes Spa, das mit sie­ben Be­hand­lungs­räu­men, ei­nem In­door-Pool und ei­nem tür­ki­schen Ha­mam aus­ge­stat­tet wird. Hin­ter dem Pro­jekt steht eine Ko­ope­ra­tion zwi­schen Four Sea­sons und dem Ho­tel­ent­wick­ler Gruppo Sta­tuto, der auch das Four Sea­sons Mi­lano und das Ho­tel Da­nieli in Ve­ne­dig be­sitzt.

