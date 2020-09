Auch ohne Oktoberfest: Lufthansa-Trachtencrew startet wieder

Auch wenn das Münch­ner Ok­to­ber­fest in die­sem Jahr nicht wie ge­wohnt statt­fin­den kann, hält Luft­hansa an der schö­nen Tra­di­tion der Trach­ten­flüge fest. Als Hom­mage an das welt­be­rühmte Volks­fest star­ten am 22. Sep­tem­ber 2020 elf Flug­be­glei­te­rin­nen und Flug­be­glei­ter mit dem Air­bus A350 nach Ne­wark.

Gleich­zei­tig kön­nen die Pas­sa­giere an Bord von Luft­hansa Ci­ty­Line die Trach­ten­crews auf zahl­rei­chen Eu­ropa-Flü­gen er­le­ben: Von 21. bis 25. Sep­tem­ber 2020 geht es un­ter an­de­rem von Mün­chen nach Ko­pen­ha­gen, Hel­sinki, Man­ches­ter, Ber­lin, Wien, San­to­rin und Sylt.

Die Tra­di­tion der Trach­ten­flüge ist bei Luft­hansa ebenso lang wie er­folg­reich. Be­reits 1957 gab es erste Flüge in Tracht – und schon da­mals be­geis­ter­ten sie die Pas­sa­giere welt­weit. 2006 wurde die Idee wie­der auf­ge­grif­fen. Der Erst­flug ging – wie auch in die­sem Jahr – nach New York. Seit­dem wur­den 25 De­sti­na­tio­nen von den Luft­hansa-Trach­ten­crews an­ge­flo­gen – von China über Ja­pan und In­dien bis in die USA. Dazu ka­men Ziele in ganz Eu­ropa.

Die Tracht der Lang­stre­cken­crews wurde vom Münch­ner Spe­zia­lis­ten An­ger­maier ent­wor­fen: Das Wiesn-Dirndl der Flug­be­glei­te­rin­nen ist dun­kel­blau mit sil­ber­grauer Schürze, die Her­ren tra­gen eine kurze Le­der­hose mit dun­kel­blauer Weste im Stoff des Dirndls. Für die Luft­hansa-Mit­ar­bei­ter der Flug­gast­be­treu­ung im Ter­mi­nal 2 ist es seit Jah­ren eben­falls Tra­di­tion, wäh­rend der Wiesn­zeit die Flug­gäste in Dirndl und Trach­ten­an­zug zu be­grü­ßen.

Auch die Münch­ner Luft­hansa-Loun­ges knüp­fen in der Ok­to­ber­fest-Zeit an die Tra­di­tion der Vor­jahre an. Die Pas­sa­giere kön­nen hier zwi­schen ty­pi­schen baye­ri­schen Ge­rich­ten wie Le­ber­käs‘, Kraut- oder Kar­tof­fel­sa­lat wäh­len. Zu­dem gibt es ge­brannte Man­deln, Brezn­per­len und Ok­to­ber­fest­bier. An Bord der Busi­ness Class wird im Sep­tem­ber un­ter an­de­rem Fo­relle und Baye­risch Creme ser­viert. Dazu kann auf Wunsch ein Weiss­bier be­stellt wer­den.

