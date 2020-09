Überwintern auf Barbados: Neue Flüge machen es möglich

Bar­ba­dos ist ein idea­les Ziel, um dem All­tag zu ent­flie­hen oder hier so­gar zu über­win­tern. Die An­reise ist da­bei in die­sem Jahr so ein­fach wie nie: Luft­hansa be­dient die Stre­cke zwi­schen Frank­furt und Brid­ge­town ab 29. Ok­to­ber 2020 zwei Mal pro Wo­che mit ei­nem Eu­ro­wings-Di­rekt­flug und Bri­tish Air­ways fliegt ab 25. Ok­to­ber 2020 so­gar täg­lich von Lon­don-Heathrow auf die kleine Ka­ri­bik­in­sel.

Von Frank­furt aus geht mit Luft­hansa je­den Don­ners­tag und Sams­tag um 10.20 Uhr nach Bar­ba­dos – ideal, um am An­kunfts­tag vor Ort noch et­was Zeit am Strand zu ge­nie­ßen. Da Bri­tish Air­ways nach­mit­tags star­tet, sind für Rei­sende aus Ös­ter­reich und Deutsch­land be­queme An­schluss­flüge mög­lich. Der neue Non­stop-Flug hebt täg­lich um 14.30 Uhr in Lon­don-Heathrow ab. Die Flug­dauer be­trägt knapp neun Stun­den.

Um für die Ge­sund­heit und Si­cher­heit von Ein­hei­mi­schen und Rei­sen­den zu sor­gen, hat Bar­ba­dos ein um­fang­rei­ches Pro­to­koll ins Le­ben ge­ru­fen. Frü­hes­tens 72 Stun­den, aber spä­tes­tens 24 Stun­den vor der Ein­reise muss ein For­mu­lar auf travelform.gov.bb aus­ge­füllt und das ne­ga­tive Er­geb­nis ei­nes PCR-Tests hoch­ge­la­den wer­den. Eine Ko­pie ist bei der Ein­reise auf Bar­ba­dos vor­zu­le­gen.

Wer bei der Ein­reise kein ne­ga­ti­ves Test­ergeb­nis nach­wei­sen kann, muss am Flug­ha­fen in Brid­ge­town ei­nen PCR-Test durch­füh­ren las­sen und in Qua­ran­täne auf das Er­geb­nis war­ten. Da­für ste­hen zu­ge­wie­sene Un­ter­künfte kos­ten­los zur Ver­fü­gung – oder man wählt selbst ein Ho­tel und zahlt da­für. Am Flug­ha­fen wird zu­dem bei al­len Pas­sa­gie­ren die Kör­per­tem­pe­ra­tur ge­mes­sen.

Rei­sende aus „Me­dium Risk“-Ländern wer­den im Zeit­raum von 14 Ta­gen ab der Ein­reise un­re­gel­mä­ßig von den Ge­sund­heits­be­hör­den kon­tak­tiert und nach dem Auf­tre­ten von Sym­pto­men ge­fragt. Diese Kon­trol­len ent­fal­len, so­bald sich die Rei­sen­den frei­wil­lig in­ner­halb von fünf bis sie­ben Ta­gen nach der Ein­reise er­neut ei­nem PCR-Test un­ter­zie­hen und ein ne­ga­ti­ves Test­ergeb­nis er­hal­ten. Alle In­fos sind hier zu fin­den.

www.visitbarbados.org