Malaysia, Bali, Australien: Keine Einreise für Touristen in diesem Jahr

Die Gren­zen von Ma­lay­sia blei­ben für in­ter­na­tio­nale Tou­ris­ten noch län­gere Zeit ge­schlos­sen: Wie die eng­lisch­spra­chi­gen Me­dien des Lan­des be­rich­ten, hat die Re­gie­rung den Ein­rei­se­stopp für Aus­län­der bis zum Ende die­ses Jah­res ver­län­gert – und eine wei­tere Ver­län­ge­rung dar­über hin­aus ist durch­aus mög­lich.

Die Öff­nung der Gren­zen für aus­län­di­sche Be­su­cher sei „ei­ner der letz­ten Schritte Ma­lay­sias auf dem Weg zu ei­ner Nor­ma­li­sie­rung”, er­klärte Pre­mier­mi­nis­ter Mu­hy­id­din Yas­sin. Bis diese er­reicht sei, wolle man „im­por­tierte Co­rona-In­fek­tio­nen ver­mei­den“. Selbst aus dem be­nach­bar­ten Sin­ga­pur ist die Ein­reise der­zeit nur für ma­lay­si­sche Staats­bür­ger mög­lich.

Ma­lay­sia folgt da­mit dem Bei­spiel von In­do­ne­sien. Auch hier dürfte die eine Ein­reise für aus­län­di­sche Ur­lau­ber erst im Jahr 2021 mög­lich sein. Im Mai hatte die in­do­ne­si­sche Re­gie­rung noch die schritt­weise Öff­nung der Gren­zen auf Bali ab Ok­to­ber 2020 in Aus­sicht ge­stellt. Ende Au­gust wur­den diese Pläne aber wie­der ge­stoppt. Mitt­ler­weile hat Ba­lis Gou­ver­neur Wa­yan Kos­ter be­stä­tigt, dass seine In­sel für den Rest des Jah­res 2020 keine in­ter­na­tio­na­len Be­su­cher emp­fan­gen werde.

Auch Aus­tra­li­ens hat so­eben den seit sechs Mo­na­ten gel­ten­den Ein- und Aus­rei­se­stopp um wei­tere drei Mo­nate ver­län­gert – von Mitte Sep­tem­ber bis min­des­tens zum 17. De­zem­ber 2020. Da­mit wird nicht nur die Ein­reise von aus­län­di­schen Be­su­chern un­ter­sagt, son­dern auch die Aus­reise von aus­tra­li­schen Staats­bür­gern oder stän­di­gen Ein­woh­nern des Lan­des. Sie wer­den da­mit Aus­tra­lien für ins­ge­amt neun Mo­nate nicht ver­las­sen dür­fen.

In Thai­land könnte sich le­dig­lich Phu­ket noch in die­sem Jahr für aus­län­di­sche Tou­ris­ten öff­nen. Doch selbst das ist frag­lich, wie wir hier be­rich­tet ha­ben. Ziele für Fern­rei­sen im kom­men­den Win­ter muss man da­mit fast schon mit der Lupe su­chen. Der­zeit kom­men prak­tisch nur die Ma­le­di­ven, die Sey­chel­len, die Ka­ri­bik, Me­xiko und ei­nige süd- und ost­afri­ka­ni­sche Län­der – bei­spiel­weise Na­mi­bia oder Tan­sa­nia – in Frage. Aber selbst für die meis­ten die­ser Ziele, die eine Ein­reise für Aus­län­der er­mög­li­chen, gilt in Ös­ter­reich und Deutsch­land ak­tu­ell noch ei­ner Rei­se­war­nung.