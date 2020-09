128 Villen mit privaten Pools: Radisson Blu eröffnet auf den Malediven

Die Ra­dis­son Ho­tel Group hat das erste Re­sort der Marke „Ra­dis­son Blu” auf den Ma­le­di­ven er­öff­net: Das neue Ra­dis­son Blu Re­sort Mal­di­ves liegt auf der In­sel Hu­ru­e­lhi im Alifu-Dhaalu-Atoll und bie­tet die Ge­le­gen­heit, ein­zig­ar­tige Schnor­chel- und Tauch­stel­len so­wie ei­nige der welt­weit bes­ten Plätze zur Be­ob­ach­tung von Wal­haien ken­nen zu ler­nen.

Die 128 Vil­len – am Strand und über dem Was­ser – ha­ben eine Größe von 215 bis 790 Qua­drat­me­tern und ver­fü­gen alle über pri­vate Pools. Ein Spa ist ebenso Teil des Re­sorts wie ein Yoga-Pa­vil­lon, ein Fit­ness­cen­ter, ein Tauch­zen­trum, ein Kin­der­club und ein ver­glas­ter Ver­an­stal­tungs­be­reich für be­son­dere Events und Hoch­zei­ten mit Platz für bis zu 50 Per­so­nen.

Im Re­stau­rant „Raha” war­tet ein in­ter­na­tio­na­les Frühstücks‑, Mit­tags- und Abend­buf­fet, wäh­rend im „Ali­faan” ty­pi­sche me­di­ter­rane Ge­richte über dem of­fe­nen Feuer zu­be­rei­tet wer­den. Der Schwer­punkt liegt da­bei auf frisch ge­fan­ge­nen Mee­res­früch­ten.

Im „Ka­buki” set­zen die Kü­chen­chefs süd­ame­ri­ka­ni­sche und eu­ro­päi­sche Zu­ta­ten mit ja­pa­ni­schen Koch­tech­ni­ken und Tra­di­tio­nen in Szene und der Wein­kel­ler „The Lab” ver­wöhnt mit ei­ner er­le­se­nen Aus­wahl an Wei­nen, Cock­tails und erst­klas­si­gem Cham­pa­gner zu ei­nem sorg­fäl­tig ab­ge­stimm­ten Abend­essen. Al­ter­na­tiv kön­nen die Gäste aber auch rund um die Uhr in ih­rer Villa spei­sen.

Die im Stil ei­nes Strand­clubs ge­stal­tete Pool­bar „Eats & Beats” ist der per­fekte Ort, um bei ei­ner ofen­fri­schen Pizza im Schat­ten ei­ner Ca­bana zu ent­span­nen oder mit ei­nem Cock­tail den Son­nen­un­ter­gang zu ge­nie­ßen. Für Wein‑, Cock­tail- und Zi­gar­ren-Lieb­ha­ber emp­fiehlt sich die über dem Was­ser lie­gende „Mahurab Bar” und für ei­nen un­ver­gess­li­chen Abend die nur Er­wach­se­nen zu­gäng­li­che Bar „Crusoe’s”. Sie ist von Ro­bin­son Cru­soe in­spi­riert und bie­tet zwei Sitz­ebe­nen mit Blick auf das Meer.

Das Ra­dis­son Blu Re­sort Mal­di­ves ist 105 Ki­lo­me­ter vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen Ve­lana in der Haupt­stadt Malé ent­fernt. Mit dem Was­ser­flug­zeug ist es in rund 30 Mi­nu­ten er­reich­bar. Al­ter­na­tiv ist die An­reise auch mit ei­nem 20-mi­nü­ti­gen In­lands­flug zum Flug­ha­fen Maa­mi­gili und ei­ner 15-mi­nü­ti­gen Fahrt mit dem Schnell­boot mög­lich.

