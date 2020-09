Video: Die „neue Normalität“ des Street Food in Thailand

Street Food ist Teil der thai­län­di­schen Ess­kul­tur. In ei­nem neuen Vi­deo der Tou­rism Aut­ho­rity of Thai­land nimmt der Gou­ver­neur der Be­hörde, Yutha­sak Su­pa­s­orn, die Zu­se­her mit auf ei­nen Be­such in ei­nem Street Food Markt in Bang­kok und zeigt, wie die „neue Nor­ma­li­tät” in Thai­land aus­sieht – und wel­che Köst­lich­kei­ten hier war­ten.

Thai­land hat das lan­des­weite Co­rona-Not­stands­de­kret erst kürz­lich zum fünf­ten Mal ver­län­gert. Es gilt nun bis 30. Sep­tem­ber 2020. Da­mit kön­nen wei­ter­hin keine Tou­ris­ten ein­rei­sen – und wie es der­zeit aus­sieht, wird sich an die­sem Ein­rei­se­ver­bot auch bis zum Ende die­ses Jah­res nichts än­dern. Bis­her wur­den in Thai­land et­was mehr als 3.400 Co­rona-In­fek­tio­nen und 58 To­des­fälle re­gis­triert. Ak­tu­ell sind rund 160 Men­schen in­fi­ziert.