Bilderstrecke von ServusTV: Die schönsten Bergseen in Österreich

In der Sen­de­reihe „Hei­mat­leuch­ten” zeigt Ser­vusTV re­gel­mä­ßig jene Orte, an de­nen man sich wohl und zu­hause fühlt – ob das nun Tra­di­tio­nen, Bräu­che, Bil­der, Ge­rü­che, ku­li­na­ri­sche Glanz­lich­ter, die Fa­mi­lie oder die Land­schaft ist. So viel­fäl­tig wie die The­men der Sen­dun­gen selbst sind da­bei auch die Ge­schich­ten, Er­in­ne­run­gen und Ein­drü­cke.

Im Zuge der Dreh­ar­bei­ten hat das Team auch zahl­rei­che ös­ter­rei­chi­sche Berg­seen be­sucht. Ei­nige High­lights da­von se­hen Sie in der fol­gen­den Bil­der­stre­cke, die uns Ser­vusTV zur Ver­fü­gung ge­stellt hat. Da­bei kom­men wir aus­nahms­weise ganz ohne Worte aus – die Bil­der spre­chen ein­fach für sich. „Hei­mat­leuch­ten” ist üb­ri­gens im­mer am Frei­tag um 20.15 Uhr in Ser­vusTV Ös­ter­reich und um 21.20 Uhr in Ser­vusTV Deutsch­land zu se­hen…