Hotel Post Lermoos: „Adults only“-Wochen am Fuße der Zugspitze

Aus­zeit für ge­stresste El­tern, Paare und Al­lein­rei­sende: Die „Adults only“-Wochen im Ho­tel Post Ler­moos ste­hen ganz im Zei­chen von Ent­span­nung und Zeit für sich und den Part­ner. Von 23. Au­gust bis 20. Sep­tem­ber 2020 war­ten ein ab­wechs­lungs­rei­ches Ak­tiv- und Abend­pro­gramm, gla­mou­röse Events wie Gala-Din­ner und Ca­sino-Abende so­wie wohl­tu­ende Well­ness-An­wen­dun­gen bei Zug­spitz­blick.

Schon von der Son­nen­ter­rasse des Ho­tel Post Ler­moos lässt sich das im­po­sante Zug­spitz­mas­siv be­stau­nen. Wer das Pan­orama haut­nah er­le­ben möchte, un­ter­nimmt eine Tour in die um­lie­gende Berg­welt. Da­bei muss es nicht zwin­gend die Zug­spitze sein, denn auch zahl­rei­che Ge­nuss- und The­men­wan­der­wege la­den zu ei­nem Aus­flug in die Na­tur ein – vor­bei an to­sen­den Was­ser­fäl­len und kla­ren Berg­seen, über saf­tige Berg­wie­sen und durch schat­tige Wäl­der.

Ex­klu­sive Vor­teile ge­nie­ßen auch Golf-Lieb­ha­ber. Als Grün­dungs­mit­glied des 9‑­Loch-Golf­clubs Ti­ro­ler Zug­spitze bie­tet das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel sei­nen Gäs­ten ei­nen be­son­de­ren Ser­vice: Sie er­hal­ten 30 Pro­zent Green­fee-Er­mä­ßi­gung und Per­so­nal Trai­nings zum Son­der­preis. So bie­ten die „Adults only“-Wochen auch die Mög­lich­keit, in den Golf­sport zu schnup­pern oder am ei­ge­nen Han­di­cap zu fei­len.

Er­gän­zend zum Ak­tiv­pro­gramm lädt das 3.000 Qua­drat­me­ter große Al­pin Spa zum Aus­span­nen und Ge­nie­ßen ein – im Zir­ben-Pan­orama-Sau­nah­aus mit freiem Blick auf die Zug­spitze, im gro­ßen Sole-Au­ßen­pool oder in den ge­müt­li­chen Ru­he­räu­men. Well­ness- und Be­auty-Be­hand­lun­gen un­ter­stüt­zen die Re­ge­ne­ra­tion und las­sen All­tags­sor­gen in weite Ferne rü­cken.

Bei den „Adults only“-Wochen von 23. Au­gust bis 20. Sep­tem­ber 2020 spa­ren die Gäste bei ei­ner Bu­chung von fünf Über­nach­tun­gen 10 Pro­zent. So kos­tet ein Auf­ent­halt mit fünf Über­nach­tun­gen in­klu­sive Post-Voll­pen­sion ab 787 Euro pro Per­son. Der Preis be­inhal­tet ei­nen Spa-Gut­schein über 40 Euro für An­wen­dun­gen so­wie ein ab­wechs­lungs­rei­ches Abend­pro­gramm. Wei­tere „Adults only“-Wochen fin­den zwi­schen 8. No­vem­ber und 18. De­zem­ber 2020 statt.

Das Ho­tel Post Ler­moos der Fa­mi­lie Dengg um­fasst 59 Sui­ten im Vier-Sterne-Su­pe­rior-Haupt­haus und ei­nem Lu­xus-Pent­house. Dazu kom­men noch 16 Sui­ten im his­to­ri­schen Post­schlössl ne­benan. Ku­li­na­risch ver­wöhnt das Haus un­ter der Lei­tung vom Hau­ben-Koch Tho­mas Stras­ser mit in­ter­na­tio­na­ler Gour­met­kü­che, die sai­so­nale Ak­zente durch Pro­dukte aus ei­ge­ner Land­wirt­schaft und der Um­ge­bung setzt. Der Wein­kel­ler mit mehr als 1.000 Po­si­tio­nen ge­hört zu den bes­ten Ös­ter­reichs.

