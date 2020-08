Delta Air Lines lässt die Mittelsitze an Bord auch weiterhin frei

Im Ge­gen­satz zu fast al­len an­de­ren Flug­ge­sell­schaf­ten ver­steht Delta Air Li­nes die Sor­gen der Kun­den in Zei­ten der Co­rona-Pan­de­mie: Wie die ame­ri­ka­ni­sche Air­line so­eben mit­ge­teilt hat, blei­ben die Mit­tel­sitze an Bord noch bis min­des­tens An­fang Jän­ner 2021 frei. Laut ei­ner ak­tu­el­len Um­frage ge­ben 64 Pro­zent der Pas­sa­giere an, dass ge­nü­gend Ab­stand für sie der­zeit der wich­tigste Fak­tor auf Rei­sen ist.

Frei blei­ben die Mit­tel­sitze in der Delta Pre­mium Select, der Delta Com­fort+ und der Eco­nomy Class, wenn der Check-in über die Delta-App oder on­line er­folgt und die Pas­sa­giere al­lein oder zu zweit rei­sen. Nur bei Grup­pen von drei oder mehr Pas­sa­gie­ren er­schei­nen die Plätze in der Mitte beim Aus­wahl­pro­zess, da­mit sie wie ge­wohnt ge­mein­sam rei­sen kön­nen.

Dar­über hin­aus setzt Delta bis min­des­tens 31. Ok­to­ber 2020 wei­tere Maß­nah­men um. So be­grenzt die Air­line prin­zi­pi­ell die Aus­las­tung der Flüge und nur die Hälfte der Sitze in der First Class wird ver­ge­ben. Bei Flü­gen, die sich stark zu fül­len be­gin­nen, setzt Delta zu­dem ei­nen an­de­ren Flug­zeug­typ ein, wenn dies mög­lich ist.

An den Gates hat die Air­line den Boar­ding-Pro­zess über­ar­bei­tet. Er fin­det nun in klei­nen Grup­pen von je zehn Pas­sa­gie­ren statt. Da­bei stei­gen zu­nächst die Rei­sen­den mit Sitz­plät­zen im hin­te­ren Be­reich des Flug­zeu­ges ein. Ähn­lich wie in den Check-in-Be­rei­chen und an den Gates fin­den die Pas­sa­giere auch in den „Delta Sky Clubs” über­all Bo­den­mar­kie­run­gen und Ple­xi­glas-Wände vor. In den nächs­ten Wo­chen in­stal­liert das Un­ter­neh­men zu­dem Ab­gren­zun­gen aus Ple­xi­glas zwi­schen den ein­zel­nen Sitz­be­rei­chen und re­du­ziert die Sitz­mög­lich­kei­ten.

„Die Si­cher­heit un­se­rer Pas­sa­giere und Mit­ar­bei­ter hat für uns oberste Prio­ri­tät”, kom­men­tiert Tho­mas Brandt, Re­gio­nal Ma­na­ger Sa­les für Cen­tral & Eas­tern Eu­rope bei Delta: „Die Co­vid-19-Pan­de­mie hat die Bran­che nach­hal­tig ver­än­dert. Im Rah­men un­se­res Delta Care Stan­dards bleibt der Fo­kus auf Sau­ber­keit auch künf­tig be­stehen. Wir schaf­fen für un­sere Kun­den zu­dem noch mehr Platz und Ab­stand und hal­ten nach wie vor alle Mit­tel­sitze frei, so­dass sie auch in Zu­kunft be­ru­higt mit uns un­ter­wegs sein kön­nen.”