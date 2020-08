Mit Abstand die beste Flotte der Welt: Neue Kreuzfahrten mit Hapag-Lloyd Cruises

Will­kom­men zu­rück an Bord: Ha­pag-Lloyd Crui­ses stellt wei­tere ex­klu­sive Rou­ten für die nächs­ten Wo­chen und Mo­nate vor. Be­reits ab dem Spät­som­mer wer­den vier Schiffe auf 14 neuen Rei­sen un­ter­wegs sein – und weil die Si­cher­heit und die Ge­sund­heit der Gäste für die Ree­de­rei an ers­ter Stelle ste­hen, war­ten an Bord die höchs­ten Hy­gie­ne­stan­dards.

Auf den at­trak­ti­ven Rou­ten in der Nord- und Ost­see kön­nen die klei­nen und wen­di­gen Lu­xus- und Ex­pe­di­ti­ons­schiffe von Ha­pag-Lloyd Crui­ses ihre Vor­teile per­fekt aus­spie­len – auf Ent­de­ckungs­tou­ren ent­lang der Küs­ten Dä­ne­marks, Finn­lands und Schwe­dens, bei Zo­diac­fahr­ten und An­lan­dun­gen im Ex­pe­di­ti­ons­stil mit ganz neuen Per­spek­ti­ven auf frie­si­sche und bal­ti­sche In­seln und Küs­ten, im Ka­jak in der rauen Na­tur­schön­heit Nor­we­gens oder beim Be­such char­man­ter Han­se­städte und klei­ner Hä­fen wie Tal­linn, Riga, Klai­pėda, Ko­pen­ha­gen oder Aar­hus.

Suk­zes­sive ste­hen auch wie­der aus­ge­wählte or­ga­ni­sierte Land­aus­flüge und in­di­vi­du­elle Land­gänge in eu­ro­päi­schen Hä­fen auf dem Pro­gramm – im­mer in in­ten­si­ver Ab­stim­mung mit den ver­ant­wort­li­chen Be­hör­den. „Bitte ha­ben Sie Ver­ständ­nis, dass sich diese ers­ten Rei­sen zu­nächst aus­schließ­lich an Gäste mit Wohn­sitz in Deutsch­land, Ös­ter­reich oder der Schweiz rich­ten. Aber die gute Nach­frage zum Bu­chungs­start für die ers­ten Rei­sen be­stärkt uns auf un­se­rem Weg, kon­trol­liert und etap­pen­weise un­sere Flotte wie­der auf das Meer zu na­vi­gie­ren“, er­klärt Karl J. Po­jer, Vor­sit­zen­der der Ge­schäfts­füh­rung von Ha­pag-Lloyd Crui­ses.

10-Punkte-Plan für eine sichere Kreuzfahrt

Das Prä­ven­ti­ons- und Si­cher­heits­kon­zept von Ha­pag-Lloyd Crui­ses und die in ei­nem 10-Punkte-Plan dar­ge­stell­ten Maß­nah­men ent­spre­chen den höchs­ten Hy­gie­ne­stan­dards und er­lau­ben eine si­chere und gleich­zei­tig ge­nuss­volle Reise an Bord. Un­ter an­de­rem ist eine um 40 Pro­zent re­du­zierte Pas­sa­gier­zahl vor­ge­se­hen.

Die Lu­xus- und Ex­pe­di­ti­ons­schiffe zeich­nen sich durch ein groß­zü­gi­ges Platz­an­ge­bot aus und un­ter­stüt­zen da­durch die Ab­stands­re­ge­lung von 1,5 Me­tern in den öf­fent­li­chen Be­rei­chen. Aus­schließ­lich groß­zü­gige Au­ßen­ka­bi­nen – über­wie­gend mit Bal­kon – bie­ten an Bord zahl­rei­che pri­vate Rück­zugs­orte.

Nä­here In­for­ma­tio­nen zum 10-Punkte-Plan sind un­ter www.hl-cruises.de/sicher-reisen und in die­sem Vi­deo zu fin­den. Ein Fol­der mit al­len 14 Rei­sen steht hier als PDF-Da­tei zum Down­load be­reit. Bu­chun­gen sind in Ös­ter­reich bei Ca­ra­velle See­rei­sen mög­lich. Kon­takt: +43/​1/​7132270 oder [email protected]

Reisebeispiele

HANSEATIC in­spi­ra­tion: Ent­de­cker­tour zur deutsch-nie­der­län­di­schen In­sel­welt. Auf die­ser Reise ent­lang der deut­schen und nie­der­län­di­schen Nord­see­küste ste­hen die Chan­cen gut, See­vö­gel, See­hunde und Rob­ben von Bord aus zu be­ob­ach­ten. Die HANSEATIC in­spi­ra­tion star­tet in Ham­burg und steu­ert zu­nächst mit Te­xel die größte der nie­der­län­di­schen Watt­in­seln an – ge­folgt von ei­nem Be­such im idyl­li­schen Ha­fen­städt­chen Har­lin­gen. Nach ei­nem wei­te­ren Stopp auf Bor­kum be­sucht das kleine Ex­pe­di­ti­ons­schiff die In­sel Sylt und steu­ert da­nach Hel­go­land für traum­hafte Herbst­spa­zier­gänge an, um im An­schluss in Kiel ein­zu­lau­fen.

Ham­burg – Kiel /​ 07.09. – 14.09.2020 (7 Tage) – buch­bar ab 3.490 Euro (See­reise, exkl. An- und Ab­reise)

EUROPA: Fjor­d­land­schaf­ten und ur­ba­nes Flair Nor­we­gens er­le­ben. Von Ham­burg aus hält MS EUROPA Kurs auf Nor­we­gen und prä­sen­tiert wäh­rend der Pas­sage durch den Har­d­ang­erfjord be­reits traum­hafte Na­tur­land­schaf­ten. Der Eidfjord am Ende der Pas­sage ist ein ech­tes High­light: Diese kaum be­sie­delte Ge­meinde ver­spricht viel Raum für idyl­li­sche Aus­flüge. Der ma­le­ri­sche Ha­fen von Svol­vær folgt auf der Route ebenso wie die Stu­den­ten­stadt Tromsø und das Kleinod Skarsvåg – das nörd­lichste Fi­scher­dorf der Welt. Nach Molde, Hel­le­sylt, dem be­rühm­ten Ge­i­rang­erfjord und Ber­gen trifft die EUROPA wie­der in Ham­burg ein.

Ham­burg – Ham­burg /​ 14.09. – 27.09.2020 (13 Tage) – buch­bar ab 6.490 Euro (See­reise, exkl. An- und Ab­reise)

EUROPA 2: Kul­tur­high­lights in Nord­eu­ro­pas Küs­ten­städ­ten er­le­ben. Vom Ham­bur­ger Ha­fen aus steht für das kleine Lu­xus­schiff EUROPA 2 eine Ta­ges­pas­sage durch den Nord-Ost­see-Ka­nal an. Mit Sta­tio­nen in Riga und Hel­sinki fol­gen zwei ur­bane High­lights auf der Route, ge­folgt von Tal­linn. Die ge­schichts­träch­tige Haupt­stadt Est­lands lädt zum Ent­de­cken der ma­le­ri­schen Alt­stadt und neuer kul­tu­rel­ler Trends ein. Die idyl­li­sche Ha­fen­stadt Klai­pėda in Li­tauen ist Start­punkt für Aus­flüge in die ma­le­ri­sche Land­schaft. Nach dem letz­ten Stopp in Dan­zig er­reicht die EUROPA 2 wie­der Ham­burg.

Ham­burg – Ham­burg /​ 13.09. – 23.09.2020 (10 Tage) – buch­bar ab 4.990 Euro (See­reise, exkl. An- und Ab­reise)

HANSEATIC na­ture: Klei­nes Schiff mit Rou­ten­pre­miere im Nor­den Deutsch­lands. Nach der al­ten Han­se­stadt Wis­mar steht mit dem Be­such der Och­sen­in­sel ein High­light in der Flens­bur­ger Förde an. Bei aus­gie­bi­gen Zo­diac­fahr­ten er­kun­den die Gäste diese sa­gen­um­wo­be­nen Ge­wäs­ser, be­vor es di­rekt nach Flens­burg geht. Durch den Nord-Ost­see-Ka­nal nimmt das kleine Ex­pe­di­ti­ons­schiff an­schlie­ßend dank sei­nes ge­rin­gen Tief­gangs über die We­ser erst­mals Kurs auf Bre­men. Auch die zwei In­seln Hel­go­land und Sylt mit vor­ge­se­he­nen Land­gän­gen sind Teil der Route, be­vor die Gäste über die Elbe das Ziel Ham­burg er­rei­chen.

Kiel – Ham­burg /​ 02.10. – 09.10.2020 (7 Tage) – buch­bar ab 3.490 Euro (See­reise, exkl. An- und Ab­reise)

