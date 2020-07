SeaDream: Norwegen-Kreuzfahrten 2020 auch für Österreicher

Der Se­aDream Yacht Club er­kun­det in die­sem Som­mer mit bei­den Lu­xus-Yach­ten die Küste von Nor­we­gen zwi­schen Oslo, Ber­gen und Tromsø. Bis­her auf Nor­we­ger be­schränkt, sind die sie­ben- und zwölf­tä­gi­gen Traum­rou­ten nun auch für Ös­ter­rei­cher, Deut­sche und Schwei­zer buch­bar – und das zu sehr at­trak­ti­ven All-In­clu­sive-Prei­sen ab 2.500 Euro pro Per­son.

Die Rei­se­rou­ten wur­den von Atle Bry­ne­stad – dem nor­we­gi­schen Grün­der und Ei­gen­tü­mer des Se­aDream Yacht Club – per­sön­lich aus­ge­wählt: Die Se­aDream I fährt auf ih­ren 12-tä­gi­gen Rei­sen von Oslo nach Tromsø oder um­ge­kehrt. Stopps sind in Ska­gen (Dä­ne­mark), Ber­gen und Ol­den so­wie in ei­ni­gen der schöns­ten Fjorde Nor­we­gens vor­ge­se­hen. Zu­dem ver­bringt die Me­ga­yacht gleich drei Tage auf den Lo­fo­ten. Ab­fahrts­ter­mine sind der 2., 14. und 26. Au­gust 2020 (siehe Info-Box wei­ter un­ten).

Die Se­aDream II un­ter­nimmt sie­ben­tä­gige Rei­sen zwi­schen Oslo und Ber­gen, die nach Ska­gen (Dä­ne­mark), Ro­sendal (Har­d­ang­erfjor­den), Fjær­land (So­gnefjor­den), Hjør­undfjor­den, Måløy, Kal­våg und Ol­den (Nordfjord) füh­ren. Als Ter­mine ste­hen der 8., 15., 22. und 29. Au­gust (29 Aug = 9 Tage) 2020 so­wie der 7. und 14. Sep­tem­ber 2020 zur Wahl.

Die Preise pro Per­son be­gin­nen bei 2.500 Euro für sie­ben Tage bzw. 4.000 Euro für zwölf Tage und lie­gen da­mit weit un­ter dem, was eine Lu­xus-Kreuz­fahrt mit Se­aDream nor­ma­ler­weise kos­tet. Die­ses Vi­deo zeigt erste Im­pres­sio­nen der Nor­we­gen-Kreuz­fahr­ten und die der­zeit weit­ge­hend men­schen­lee­ren Fjorde. Das Le­ben an Bord kön­nen Sie hier in ei­nem wei­te­ren Vi­deo nach­voll­zie­hen.

Keine Quarantäne in Norwegen

Die ers­ten Ab­fahr­ten der bei­den Yach­ten konn­ten we­gen der Ein­rei­se­be­schrän­kun­gen nur ein­hei­mi­sche Kun­den bu­chen. Nun hat Nor­we­gen aber seine Gren­zen ge­öff­net und lässt Ös­ter­rei­cher, Deut­sche und Schwei­zer ohne Qua­ran­täne ein­rei­sen.

Dar­über hin­aus ga­ran­tiert Se­aDream die Rück­erstat­tung der Kreuz­fahrt, falls Rei­se­ein­schrän­kun­gen auf­tre­ten soll­ten. So ent­steht mit der Bu­chung kei­ner­lei Ri­siko. Auch wenn Gäste bis zum Ab­rei­se­tag aus ir­gend­ei­nem Grund nicht rei­sen möch­ten, er­hal­ten sie ei­nen Gut­schein für eine nächste Kreuz­fahrt. Nä­here In­for­ma­tio­nen sind hier zu fin­den.

Nach dem Ab­schluss ih­rer Nor­we­gen-Sai­son fah­ren beide Yach­ten von Oslo nach Lis­sa­bon – die Se­aDream I von 7. bis 19. Sep­tem­ber 2020 und die Se­aDream II von 21. Sep­tem­ber bis 3. Ok­to­ber 2020. Stopps er­fol­gen da­bei in Faa­borg (Dä­ne­mark) und nach der Pas­sage durch den Nord­ost­see-Ka­nal in Gu­ern­sey, Bor­deaux, Vigo und Porto.

Dar­über hin­aus bie­tet Se­aDream I im Sep­tem­ber und Ok­to­ber ei­nige klas­si­sche Sie­ben-Tage-Rei­sen im Mit­tel­meer an, be­vor sie in die Ka­ri­bik zu­rück­kehrt.

Maximal 112 Gäste an Bord

Die bei­den Zwil­ling­s­yach­ten Se­aDream I und Se­aDream II ver­fü­gen über nur 56 Ka­bi­nen – al­le­samt mit Meer­blick. Mit ma­xi­mal 112 Gäs­ten an Bord fühlt sich so­mit jede Reise an, als würde man ganz pri­vat Ur­laub ma­chen. Der mehr­fach aus­ge­zeich­nete Ser­vice und das 1:1‑Verhältnis zwi­schen der Zahl der Pas­sa­giere und der Zahl der Crew-Mit­glie­der sor­gen zu­dem für ein Ex­tra­maß an Lu­xus.

Im Rei­se­preis in­be­grif­fen sind nicht nur sämt­li­che Ge­tränke, die Trink­gel­der und die her­aus­ra­gende Kü­che, son­dern auch der Golf­si­mu­la­tor, Fahr­rä­der und die Was­ser­sport­aus­rüs­tung. Ein zer­ti­fi­zier­tes, lu­xu­riö­ses Thai-Spa sorgt für Well­ness-Ge­nuss. Die Traum-Kreuz­fahr­ten im Som­mer 2020 sind un­ter an­de­rem bei Ca­ra­velle See­rei­sen – dem Part­ner-Rei­se­büro des Se­aDream Yacht Club in Ös­ter­reich – buch­bar. Kon­takt: +43/​1/​7132270 oder [email protected] Nä­here In­for­ma­tio­nen fin­den Sie in die­sem Flyer.