Ferienhäuser in Österreich: Fünf Chalets zum Wohlfühlen

Der Som­mer­ur­laub 2020 ist an­ders als ge­wohnt. Den­noch ist die Sehn­sucht groß, end­lich wie­der raus­zu­kom­men und für kurze Zeit un­be­schwerte Tage zu er­le­ben. Da­bei sind es vor al­lem Fe­ri­en­häu­ser, die sich in den Zei­ten des „So­cial Di­stancing” gro­ßer Be­liebt­heit er­freuen. Der Schwei­zer Spe­zia­list In­ter­home hat für uns fünf ganz be­son­dere Cha­lets aus dem knapp 2.000 Un­ter­künfte um­fas­sen­den Port­fo­lio in Ös­ter­reich zu­sam­men­ge­stellt.

Gradonna Mountain Resort /​ Osttirol

Auf 1.500 Me­tern See­höhe in Kals am Groß­glock­ner lie­gen die traum­haf­ten Cha­lets des Gra­donna Moun­tain Re­sort für bis zu vier, sechs oder acht Per­so­nen. Im Som­mer lockt die Re­gion mit Wan­dern am Fuße des Groß­glock­ners und Power­ra­deln mit dem E‑Bike – und im Win­ter geht es mit den Ski­ern di­rekt von der Haus­tür zur Ski­piste.

Im Re­sort ste­hen un­ter an­de­rem ein Fein­kost­la­den, ein Sport­shop, eine Klet­ter­wand, ein Kin­der­club ab 3 Jah­ren und ein Tee­nie-Pro­gramm ab zwölf Jah­ren be­reit. Der Ein­tritt in die 3.000 Qua­drat­me­ter große Wellness‑, Bade- und Sau­na­land­schaft des Fünf-Sterne-Hau­ses ist im Som­mer ebenso kos­ten­los wie die Nut­zung der Berg­bah­nen. Früh­stück oder Halb­pen­sion sind auf Wunsch mög­lich (Ob­jekt AT9981.100.1, 2 oder 13).

Alpenchalet Reiteralm /​ Steiermark

Fünf Zim­mer auf ins­ge­samt 120 Qua­drat­me­tern um­fasst die­ses lu­xu­riöse Cha­let für bis zu zehn Per­so­nen im VIer-Sterne-Fe­ri­en­dorf Al­pen­cha­lets Rei­ter­alm im stei­ri­schen Pichl. Die ex­qui­site Aus­stat­tung mit Sauna und/​oder In­door-Whirl­pool und der herr­li­che Pan­ora­ma­blick sind gute Ar­gu­mente. Im Som­mer ist Wan­dern di­rekt vom Haus weg mög­lich. Au­ßer­dem ist die „Schlad­ming-Dach­stein Som­mer­card” im Preis in­klu­diert. Im Win­ter kann man bei gu­ter Schnee­lage auch mit den Ski­ern di­rekt zum Haus fah­ren (Ob­jekt AT8973.10.1).

Ferienhaus Montafon /​ Vorarlberg

Gleich für bis zu 24 Per­so­nen ist die­ses Zehn-Zim­mer-Cha­let in Ga­schurn im Mon­ta­fon ge­eig­net. Von der gro­ßen Son­nen­ter­rasse oder dem Out­door-Hot Pot lässt sich die wun­der­bare Aus­sicht auf die Berg­welt im Abend­licht so rich­tig ge­nie­ßen. Im „Fe­ri­en­haus Mon­ta­fon” gibt es eine Sauna mit Ru­he­raum – per­fekt zum Re­la­xen nach dem Wan­dern, Bi­ken oder Ski­fah­ren (Ob­jekt AT6793.250.1).

Ferienhaus Fürstenhaus /​ Tirol

Für alle, die Ruhe su­chen, emp­fiehlt sich das „Fe­ri­en­haus Fürs­ten­haus” im Zil­ler­tal: Um­ge­ben von im­po­san­ten Ber­gen, liegt es in un­be­rühr­ter Na­tur im klei­nen, idyl­li­schen Dorf Ginz­ling – und doch nahe am be­leb­ten Mayr­ho­fen. Der kom­for­ta­ble Land­sitz für bis zu zehn Per­so­nen wurde 1910 er­baut und ver­eint seit ei­ner sorg­fäl­ti­gen Re­no­vie­rung im Jahr 2014 his­to­ri­sche De­tails mit mo­derns­tem Kom­fort. Wer möchte, kann zwei­mal wö­chent­lich eine Haus­halts­hilfe dazu bu­chen (Ob­jekt AT6295.100.1).

Ferienhaus The PEAK /​ Tirol

Acht mo­derne, mit viel Holz ein­ge­rich­tete Cha­lets und Fe­ri­en­woh­nun­gen für drei bis sie­ben Per­so­nen um­fas­sen die Vier-Sterne-Fe­ri­en­häu­ser The PEAK im Ötz­tal – nur 30 Me­ter von den Berg­bah­nen in Söl­den ent­fernt. Zur Aus­stat­tung ge­hö­ren un­ter an­de­rem eine Sauna oder eine In­fra­rot­ka­bine. Die Bi­ketrails und Wan­der­wege be­fin­den sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe – und die „Ötz­tal Som­mer Pre­mium Card” gibt es kos­ten­los dazu (Ob­jekt AT6450.751.4).

