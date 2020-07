Die Malediven begrüßen wieder Gäste: Alle Infos zur Einreise

Mit 15. Juli 2020 ha­ben die Ma­le­di­ven wie­der ihre Gren­zen für Be­su­cher aus al­ler Welt ge­öff­net. Gleich­zei­tig ha­ben die ers­ten Re­sorts ih­ren Neu­start nach dem Co­rona-Lock­down ge­fei­ert. Wei­tere wol­len im Au­gust, Sep­tem­ber oder Ok­to­ber öff­nen. Auch erste Flug­ver­bin­dun­gen nach Malé gibt es in­zwi­schen wie­der. Wir fas­sen die wich­tigs­ten In­for­ma­tio­nen zu­sam­men.

Die er­freu­lichste Nach­richt vor­weg: Alle Be­su­cher der Ma­le­di­ven er­hal­ten ein kos­ten­freies 30-tä­gi­ges Vi­sum. Sie wer­den bei der An­kunft nicht un­ter Qua­ran­täne ge­stellt – und es ist auch nicht not­wen­dig, ei­nen ne­ga­ti­ven Co­rona-Test vor­zu­le­gen.

An Bord des Flug­zeugs muss le­dig­lich ein Ge­sund­heits­for­mu­lar aus­ge­füllt und dann bei der Ein­reise auf den Ma­le­di­ven ab­ge­ge­ben wer­den. Au­ßer­dem ist eine be­stä­tigte Bu­chung in ei­ner of­fi­zi­ell re­gis­trier­ten tou­ris­ti­schen Un­ter­kunft vor­zu­wei­sen. Da­bei muss man zum ak­tu­el­len Zeit­punkt den kom­plet­ten Auf­ent­halt in ei­ner Un­ter­kunft ver­brin­gen. Ein Wech­sel des Re­sorts ist nicht er­laubt.

Nur wenn Pas­sa­giere ent­spre­chende Sym­ptome auf­wei­sen, wird di­rekt am Flug­ha­fen in Malé ein PCR-Test vor­ge­nom­men, des­sen Kos­ten selbst zu tra­gen sind. Dar­über hin­aus ist es mög­lich, dass die lo­ka­len Ge­sund­heits­be­hör­den stich­pro­ben­ar­tige Tes­tun­gen durch­füh­ren. Diese Kos­ten wer­den aber nicht in Rech­nung ge­stellt.

Im Falle ei­nes po­si­ti­ven Tests wer­den die Ein­rei­sen­den iso­liert und je nach Ge­sund­heits­zu­stand in eine staat­li­che Ein­rich­tung oder se­pa­rat zur ge­buch­ten Un­ter­kunft trans­por­tiert. Den Re­sorts ist es er­laubt, po­si­tiv ge­tes­tete Gäste zu be­her­ber­gen, so­fern vor Ort ent­spre­chende Vor­aus­set­zun­gen ge­währ­leis­tet sind – wie zum Bei­spiel spe­zi­elle Iso­lie­rungs­be­rei­che.

Ge­ne­rell er­mu­ti­gen die lo­ka­len Be­hör­den alle Be­su­cher, bei der Ein­reise die App „TraceE­kee“ auf ih­rem Smart­phone zu in­stal­lie­ren. Sie steht so­wohl bei Google Play als auch im AppS­tore zum Down­load be­reit. An­sons­ten wer­den am Flug­ha­fen le­dig­lich Tem­pe­ra­tur­mes­sun­gen vor­ge­nom­men. Au­ßer­dem gilt am Air­port und wäh­rend des Trans­fers zum Re­sort eine Mas­ken­pflicht.

Die Be­hör­den be­to­nen, dass es wich­tig sei, die gän­gi­gen Hy­gie­ne­maß­nah­men ein­zu­hal­ten. Ein Min­dest­ab­stand von ei­nem Me­ter wird grund­sätz­lich emp­foh­len. Alle tou­ris­ti­schen Un­ter­künfte müs­sen dem Tou­ris­mus­mi­nis­te­rium der Ma­le­di­ven vor der Wie­der­eröff­nung ei­nen Ge­sund­heits- und Si­cher­heits­plan vor­le­gen und be­stimmte Re­ge­lun­gen ein­hal­ten. Der Trans­fer vom Flug­ha­fen zur Un­ter­kunft muss über eine lo­kale Tou­ris­mus­or­ga­ni­sa­tion – zum Bei­spiel über das Ho­tel – or­ga­ni­siert sein.

Vor der Ab­reise aus dem Re­sort wer­den alle Gäste zu ih­rem Ge­sund­heits­sta­tus be­fragt. Sollte für die Rück­reise in das Ziel­land ein ne­ga­ti­ver Co­rona-Test be­nö­tigt wer­den, gibt es ent­spre­chende Test­mög­lich­kei­ten auf den Ma­le­di­ven. Im Falle ei­nes po­si­ti­ven Tests in­ner­halb von 14 Ta­gen nach der Rück­kehr wird darum ge­be­ten, das Re­sort un­ver­züg­lich zu in­for­mie­ren. Die kom­plet­ten Richt­li­nien zur Wie­der­auf­nahme des Tou­ris­mus sind in eng­li­scher Spra­che on­line ver­füg­bar.

Mit der Öff­nung der Gren­zen am 15. Juli 2020 ha­ben Emi­ra­tes, Qa­tar Air­ways und Eti­had Air­ways ihre Flüge nach Malé wie­der auf­ge­nom­men. Im Au­gust fol­gen un­ter an­de­rem Sri­Lankan Air­lines und Sin­g­a­pore Air­lines. Ab Ende Sep­tem­ber wird Edel­weiss Air ab Zü­rich wie­der die Ma­le­di­ven an­steu­ern – ge­folgt von Tur­kish Air­lines im Ok­to­ber. Luft­hansa und Con­dor pla­nen eben­falls die Wie­der­auf­nahme ih­rer Flüge, ha­ben aber noch kein Da­tum ge­nannt.

Laut dem deut­schen Ro­bert-Koch-In­sti­tut zäh­len die Ma­le­di­ven ak­tu­ell zu den we­ni­gen Staa­ten au­ßer­halb der Eu­ro­päi­schen Union, die nicht in die Ka­te­go­rie der Län­der mit ho­hem CO­VID-19-Ri­siko ein­ge­ord­net wer­den. In der Schweiz sind die Ma­le­di­ven al­ler­dings sehr wohl auf der so­eben ak­tua­li­sier­ten Qua­ran­täne-Liste zu fin­den. Auch Ös­ter­reich ver­langt bei der Rück­kehr eine 14-tä­gige Qua­ran­täne – eine Rei­se­war­nung für die Ma­le­di­ven gibt es aber nicht.

www.visitmaldives.com