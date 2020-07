Patina Maldives: Neue Lifestyle-Marke eröffnet auf den Malediven

Die Ca­pella Ho­tel Group führt mit den Pa­tina Ho­tels & Re­sorts eine neue Life­style-Marke ein, die sich an „pro­gres­sive Rei­sende ei­ner neuen Ge­nera­tion” rich­tet. Das erste Pro­jekt – das Pa­tina Mal­di­ves, Fari Is­lands – wird Ende 2020 oder An­fang 2021 er­öff­net. Da­nach sol­len wei­tere Re­sorts in Ubud auf Bali und auf der chi­ne­si­schen Tro­pen-In­sel Sanya fol­gen.

Ent­wor­fen wurde das Pa­tina Mal­di­ves vom re­nom­mier­ten bra­si­lia­ni­schen Ar­chi­tek­ten Mar­cio Ko­gan, der ein zu­kunfts­wei­sen­des De­sign ge­konnt mit per­sön­li­chem Flair und ei­ner in­di­vi­du­el­len Note ver­bun­den hat. Ge­plant sind 90 Vil­len am Strand und über dem Was­ser mit ei­nem bis drei Schlaf­zim­mern so­wie 20 Fari Stu­dios.

Die Gäste sol­len da­bei stets die Wahl zwi­schen Pri­vat­sphäre und Ab­ge­schie­den­heit oder ei­nem le­ben­di­gen so­zia­len Zen­trum ha­ben. Letz­te­res fin­den sie in der „Fari Ma­rina” mit ei­nem Be­ach Club, char­man­ten Bou­ti­quen und ex­zel­len­ten Re­stau­rants, die eine be­son­dere Aus­wahl an er­le­se­nen Spei­sen und Ge­trän­ken bie­ten.

Die Fari Is­lands be­fin­den sich im Nord-Male-Atoll der Ma­le­di­ven – rund 50 Mi­nu­ten mit dem Schnell­boot vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen in Male ent­fernt. Der Ar­chi­pel be­steht aus vier In­seln. Eine da­von – Fari Vil­lage – be­her­bergt da­bei ei­nen Hos­pi­ta­lity-Cam­pus für die Mit­ar­bei­ter mit ei­nem Fo­kus auf Ge­mein­schaft, Bil­dung und En­ga­ge­ment – der erste sei­ner Art auf den Ma­le­di­ven.

Die von Horst Schulze ge­grün­dete Ca­pella Ho­tel Group hat ih­ren Haupt­sitz in Sin­ga­pur und Nie­der­las­sun­gen in China, Eu­ropa und den USA. Un­ter der Marke „Ca­pella Ho­tels & Re­sorts“ be­treibt sie un­ter an­de­rem Häu­ser in Düs­sel­dorf, Shang­hai und Sin­ga­pur so­wie in Ubud auf Bali und auf Sanya. Das Ca­pella Ubud, Bali wurde da­bei so­eben bei den „World’s Best Awards 2020” von Tra­vel + Leisure zum bes­ten Ho­tel der Welt ge­kürt.

patinahotels.com