ibis Styles: Neues Economy-Hotel im Zentrum von Klagenfurt

Ac­cor hat ein neues Ho­tel der Eco­nomy-Marke „ibis Styles” in Kla­gen­furt er­öff­net. Mit sei­ner Lage di­rekt im Zen­trum der Kärnt­ner Lan­des­haupt­stadt – nur rund fünf Geh­mi­nu­ten vom be­rühm­ten Lind­wurm­brun­nen ent­fernt – emp­fiehlt sich das ibis Styles Kla­gen­furt am Wör­ther­see so­wohl als ideale Un­ter­kunft für ei­nen Städ­te­trip als auch für eine Ge­schäfts­reise.

„ibis Styles” rich­tet sich an Rei­sende, die eine preis­werte Un­ter­kunft mit sty­lis­hem Am­bi­ente schät­zen und De­sign lie­ben. Die 137 Zim­mer des ibis Styles Kla­gen­furt am Wör­ther­see sind in war­men Far­ben ein­ge­rich­tet und mit be­que­men Bet­ten, ein­stell­ba­ren Kli­ma­an­la­gen, Gra­tis-WLAN und Smart-TVs aus­ge­stat­tet.

Fa­mi­lien dür­fen sich auf ex­tra große Fa­mi­li­en­zim­mer freuen. Für das täg­li­che Work­out steht ein Fit­ness­be­reich zur Ver­fü­gung. Platz für ent­spann­tes Ar­bei­ten bie­ten der Co­wor­king Space und ein Ta­gungs­raum – auch für Gäste, die nicht im Ho­tel näch­ti­gen. Das Fahr­zeug kann be­quem in der Tief­ga­rage ge­parkt wer­den. Ein Cof­fee-Shop und die rund um die Uhr ge­öff­nete Lobby-Bar ma­chen die Aus­stat­tung kom­plett.

Welt­weit gibt es ak­tu­ell mehr als 500 ibis Styles Ho­tels in 45 Län­dern mit ins­ge­samt 52.000 Zim­mern. In Ös­ter­reich ist die Eco­nomy-Marke be­reits in Linz und Parn­dorf so­wie mit zwei Stand­or­ten in Wien (ibis Styles Wien City und ibis Styles Wien Messe Pra­ter) ver­tre­ten. Die Zim­mer­preise im ibis Styles Kla­gen­furt am Wör­ther­see be­gin­nen bei 109 Euro pro Nacht.

www.ibisstyles.com